Lo spettacolo che porta in scena la novella di Giovanni Testori, fino al 22 dicembre a Roma

I rumori incessanti delle auto si susseguono mentre lei, Gilda, si adagia sulla sedia, si aggira sul palcoscenico ora osservando, ora accogliendo il pubblico che prende posto in sala. Comincia così Nei letti degli altri, monologo con Noemi Apuzzo, in scena dal 19 al 22 novembre in Sala Black dello Spazio Diamante di Roma, diretta da Joele Anastasi.

Uno spettacolo prodotto da Viola Produzioni Centro di Produzione Teatrale e Fondazione Teatro di Napoli Teatro Bellini, tratto da La Gilda del Mac Mahon, uno dei più celebri racconti (del 1959) di Giovanni Testori che si concentra sulla figura di questo corpo femminile

desiderato, esposto, amato, sfruttato: Noemi Apuzzo interpreta con forza eversiva e senza autocommiserazione un personaggio ai margini della società: Rita è una donna giovane, di 33 anni, provocante e fascinosa dalle fattezze vagamente somiglianti alla Gilda cinematografica di di Rita Hayworth.

Ripercorre la sua storia, una vicenda degli anni cinquanta che potrebbe essere anche una storia attuale arricchita solo di qualche tocco musicale: con tono intimo e coinvolgente che mai cede al vittimismo, Gilda, prostituta milanese, racconta il suo amore per Gino, un delinquente finito in carcere, e che lei “mantiene come un signore” vendendo il suo corpo.

Se sacrificio e devozione per vero amore muovono le azioni di Gilda che si mette a nudo di fronte al pubblico, Gilda è una donna che rivendica senza reticenza l’amore per il sesso e gli uomini, l’ebbrezza di sentirsi ammirata e desiderata.

Ma è anche una donna ferita che non viene ricambiata dallo stesso amore: quando Gino esce dal carcere, continua a sfruttarla, ma la lascia per sposare una donna onesta. Gilda, ferita, decide di ribellarsi finalmente rivelando tutto alla moglie di Gino, perbene e per di più in dolce attesa.

Ma è una una ribellione sono temporanea perché Gilda è condannata dal suo stesso desiderio di amore e cerca di lenire la sua sofferenza seducendo un altro uomo, un giovane meccanico di nome Gino, uno nome che segna un eterno ritorno, una condanna alla sua condizione. Noemi Apuzzo riesce con forza e intelligenza, con interessante presenza scenica a dare voce a una donna disperata: si misura con successo in una notevole e altalenante gamma emotiva, delinea una donna che svela tutte le sue fragilità, i suoi desideri, la sua solitudine e che cerca un riscatto (che mai arriverà) senza mai atteggiarsi a vittima o ad eroina, ma riuscendo sempre a creare una forte empatia con il pubblico. “La ferita testoriana è proprio qui: l’amore è insieme vero e compromesso” scrive Joele Anastasi nelle note di regia ridisegnando con efficacia il mito di Gilda che diventa ogni donna annientata dall’amore e che viene adattata alla capacità interpretative di una sorprendente e coinvolgente Noemi Apuzzo. Da non perdere. In replica fino al 22 novembre. Info su spaziodiamante.it

Fabiana Raponi