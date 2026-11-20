Dal 26 novembre a Roma

Tre attrici, un protagonista del Novecento e una storia che continua a interrogare il presente. Dal 26 al 29 novembre 2026 arriva al Teatro Sala Umberto di Roma BREAKING BRECHT – Sing’n’Song Cabaret, lo spettacolo scritto e diretto da Giovanna Gra che racconta la vita artistica e personale di Bertolt Brecht attraverso le voci e le interpretazioni di Veronica Pivetti, Manuela Mandracchia e Lucia Vasini.

Scritto e diretto da Giovanna Gra, BREAKING BRECHT intreccia teatro e musica in un percorso frenetico attraverso il Novecento. Le tre interpreti attraversano figure storiche e icone culturali, dando vita a un cabaret ironico e provocatorio che racconta Brecht autore e uomo, le sue relazioni, le sue contraddizioni e il suo rapporto con il mondo che lo circonda.

Bertolt Brecht, interpretato a turno dalle tre attrici, incontra e discute i suoi contemporanei e gli antenati, si confronta con Wagner, ripercorre il rapporto con Helene Weigel, immagina una nuova vita per Carmen e presenta una versione inedita di Carlo Marx. Lo spettacolo affronta inoltre le teorie di manipolazione di massa di Goebbels, coinvolgendo direttamente il pubblico e aprendo una riflessione sulla loro sopravvivenza nell’era digitale. Sul racconto si proiettano anche le ombre dei Servizi Segreti, evocate attraverso l’Intelligenza Artificiale.

Il finale si addentra nelle zone d’ombra che circondano la morte di Brecht, con una chiusura inattesa che rende omaggio al teatro civile. La musica attraversa l’intero spettacolo: dalle composizioni di Kurt Weill al grande pop internazionale, con incursioni nella passione dell’opera lirica e una cifra ironica che accompagna il racconto.

info e salaumberto.com