Danza in Levare, l’acrobatica aerea di Materiaviva

Domenica 8 novembre a Casal de' Pazzi a Roma

Domenica 8 novembre a Roma la Casa del Municipio “Ipazia di Alessandria” diventa palcoscenico verticale per la compagnia Materiaviva tra giocoleria, equilibrismo e acrobatica aerea.È il nuovo appuntamento di Danza in Levare, il progetto dedicato alle discipline aeree in corso fino al 5 dicembre nei quartieri di edilizia popolare della Capitale. Ideato e diretto da Giuseppe Casa, in collaborazione con Francesca Ciaralli e il coordinamento tecnico e artistico di Anton De Guglielmo, l’iniziativa è nata nell’ambito della Biennale MArteLive Plus, come uno dei principali progetti speciali di questa edizione.

Lo spettacolo di Materiaviva in scena domenica alle ore 21 a Casal de’ Pazzi (e ancora per l’ultimo appuntamento sabato 5 dicembre) è “La città sospesa”, gratuito come tutti gli altri appuntamenti della rassegna. La performance esplora le fragilità e gli automatismi alienanti della quotidianità metropolitana. Al centro della scena, due individui isolati trovano nel loro incontro l’unica vera forza per spezzare la catena dell’isolamento, celebrando la connessione umana come forma di resistenza. La scelta della Casa del Municipio “Ipazia di Alessandria” non è casuale: ex residenza di un gerarca fascista, l’edificio è stato recentemente ristrutturato e restituito alla comunità, intitolato all’icona universale di cultura e libertà dell’antica Grecia. Con questo appuntamento, il patrimonio abitativo pubblico smette di essere un semplice sfondo e diventa una superficie drammaturgica viva, dove i corpi degli artisti dialogano direttamente con le architetture della città.

La periferia diventa quindi il centro: un luogo da cui capovolgere la prospettiva e imparare a guardare verso l’alto.

Il viaggio sospeso di Danza in Levare coinvolge Casal de’ Pazzi, Corviale e Spinaceto, facendo esibire alcune delle compagnie più rappresentative di danza verticale e circo contemporaneo come Uscite di Emergenza, Il Posto, Lodi Circus e Collettivo Flaan. Sono loro che ribaltano lo sguardo sulla città, portando la danza a staccarsi dal terreno per abitare l’aria.

Sabato 14 e domenica 15 novembre (ore 19) la manifestazione prosegue al Teatro della Dodicesima (Spinaceto) per un weekend di laboratori e spettacoli con Lodi Circus, realtà romana delle arti circensi. “Aka” è uno spettacolo di circo contemporaneo e acrobatica aerea che attraversa il mistero degli incontri e dei legami invisibili. In una dimensione sospesa tra cielo, desiderio e memoria, corpi, traiettorie e apparizioni danno vita a una trama fatta di attese, vicinanze, perdite e riconoscimenti. Ispirato all’immaginario del filo rosso del destino, “Aka” costruisce un universo poetico e visionario in cui ogni incontro lascia un segno, ogni assenza genera movimento e ogni vita sembra rispondere a una forza segreta che la chiama verso l’altra.

“In musica il levare è il tempo debole, quello che precede l’accento forte del battere. È lo slancio, il respiro che sale, l’energia che si accumula un attimo prima dell’azione”: spiega il direttore artistico della Biennale MArteLive Giuseppe Casa. “Danza in Levare rispecchia questa immagine, per noi è una dichiarazione poetica. È il tempo delle periferie, che custodiscono un potenziale ancora inespresso e chiedono di essere guardate da un’altra prospettiva. Portiamo la danza sulle architetture popolari non per decorarle, ma perché chi le abita si riconosca protagonista vero e audace del racconto della città”.

Il cartellone comprende complessivamente cinque appuntamenti, una residenza artistica e un programma di laboratori specializzati, tutti gratuiti. La proposta formativa coinvolge artisti e professionisti di diverse discipline: dalla danza contemporanea con Davide Romeo (Uscite d’Emergenza) ai trampoli con Miriam Abutori, dall’acrodanza e danza contemporanea con Chiara Lucisano (Lodi Circus) alla ruota Cyr con Leonardo Varriale (Collettivo Flaan), fino al verticalismo con Cristiano Fondelli. Le attività si svolgono in diverse sedi del territorio, tra cui il Centro Culturale G. Ferri (Tiburtina), il Teatro del Lido di Ostia e Villa Ipazia d’Alessandria. Il programma prosegue sabato 7 novembre con il workshop di acrodanza a cura di Alice Svenka Bellini (Collettivo Flaan) e il 14 e 15 novembre con il laboratorio di tessuto aereo condotto da Chiara Lucisano (Lodi Circus).

Tutti gli eventi del progetto sono interamente gratuiti. Per i laboratori la prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata sul sito ufficiale www.danzainlevare.it.

Il progetto – ideato e curato da Giuseppe Casa e Francesca Ciaralli, con il coordinamento tecnico e artistico di Anton De Guglielmo – è organizzato da Scuderie MArteLive ed è realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo ed è vincitore dell’Avviso Pubblico Lo spettacolo dal vivo fuori dal Centro – Anno 2026 promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria, in collaborazione con SIAE.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Venerdì 30 ottobre – ore 21

Villa Ipazia d’Alessandria (Municipio IV)

Fuoribordo | Compagnia Il Posto

Sabato 7 novembre – ore 15 –18

Mitreo Iside Arte Contemporanea (Municipio XI)

Laboratorio di Acrodanza con Alice Svenka Bellini/Collettivo Flaan

Domenica 8 novembre e Sabato 5 dicembre – ore 21

Villa Ipazia d’Alessandria (Municipio IV)

La città sospesa | Compagnia Materiaviva

Sabato 14 novembre e Domenica 15 novembre – ore 15 –18

Parco dei Caduti, Spinaceto (Municipio IX)

Laboratorio di tessuto aereo con Chiara Lucisano/Lodi Circus

Sabato 14 novembre e Domenica 15 novembre – ore 19

Parco dei Caduti, Spinaceto (Municipio IX)

Aka | Lodi Circus