Giunto alla seconda edizione il progetto – realizzato con il sostegno del bando “Fabbrichiamo cultura” del Comune di Vicenza – si sviluppa in tre incontri in tre location del centro di Vicenza, tra ottobre e novembre 2026

“Epicamente” 2026: domenica 8 novembre ad AB23 “Sisifo-L’assurdo e la resistenza”, ovvero se un mito unisce Camus, Twin Peaks e i nostri giorni

Tutto pronto per il secondo dei tre appuntamenti di “Epicamente-Abitare il mito” progetto a cura di Theama Teatro in collaborazione con FOR.THE–centro di formazione teatrale, CSV-Positive radio, Ensemble Vicenza Teatro, Obiettivo danza, Liceo Pigafetta e Porta Nova incontrà e realizzato con il sostegno del bando “Fabbrichiamo cultura” del Comune di Vicenza e il sostegno dei Consigli di Quartiere 1 e 6. Per tre domeniche mattina – tra ottobre e novembre, sempre alle ore 10:30 – sono previsti speech e performance di teatro o danza in tre location diverse del centro di Vicenza, ovvero la Chiesa di Santa Maria Nova, AB23 e Teatro Spazio Bixio.

Ogni evento sarà dedicato a un grande mito e al suo legame con temi universali che attraversano epoche e linguaggi: identità, potere, trasformazione, verità, controllo e desiderio. Il mito non verrà proposto come racconto distante, ma come strumento critico e narrativo capace di illuminare le tensioni del presente. Il ciclo di appuntamenti costruisce una traiettoria tematica unitaria attorno al concetto di limite, declinato nelle su<revisto per domenica 15 novembre al Teatro Spazio Bixio con “Pentesilea-il desiderio e il conflitto”.

Ingresso gratuito

prenotazione consigliata: info@theama.it – 0444.322525

Attenzione: posti per evento di domenica 8 novembre esauriti; si consiglia di chiamare al numero

sovrastante per essere messi in lista d’attesa