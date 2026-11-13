Una lezione di Alessandro Baricco su ‘Le notti bianche di Fëdor Dostoevskij

Dopo il successo di quest’estate, il 22 novembre la Tempesta Silenziosa torna a riunire il pubblico all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone per una serata di

condivisione, memoria e sguardo al futuro.

L’evento è stato presentato in Campidoglio nel corso della conferenza stampa di presentazione del progetto, alla presenza del sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri, dell’assessore alla Cultura Massimiliano Smeriglio e dello scrittore Alessandro Baricco.

Lo scorso 17 giugno, al tramonto, 30 mila persone hanno preso parte, in tutta la città, alla lettura condivisa de Le notti bianche di Fëdor Dostoevskij. A cinque mesi da quella grande esperienza di comunità e partecipazione, La Tempesta Silenziosa – il format di lettura ideato da Alessandro Baricco, promosso e sostenuto da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria – torna a riunire lettrici e lettori in “La Tempesta Silenziosa. Ultimo atto. Prima del Prossimo. Una lezione di Alessandro Baricco su Le Notti bianche di Fëdor Dostoevskij”. Una serata di condivisione, memoria e sguardo al futuro – a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria – in programma domenica 22 novembre , alle ore 18 (con apertura porte dalle ore 17.15), nella sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.

Protagonista sarà lo stesso Alessandro Baricco che terrà una lezione dedicata proprio a Le notti bianche di Dostoevskij, per approfondire le tematiche e la forza poetica del romanzo, offrendo al pubblico una chiave di lettura per addentrarsi nelle pagine dell’opera, tornare al cuore del testo e condividerne suggestioni, riflessioni e sfumature.

Nel corso dell’incontro, inoltre, verranno proiettati immagini e contributi video di giugno, permettendo al pubblico di ripercorrere una giornata unica per la città, che ha visto migliaia di persone riunite nella lettura dello stesso libro, nello stesso momento. La serata sarà accompagnata dalla scenofonia di Roberto Tarasco, nel segno di quel legame profondo tra parola e musica che già aveva caratterizzato la Tempesta di quest’estate.

Durante la conferenza sono intervenute anche Maria Carpino (Il borgo dei libri di Colle Cesarano) e Giulia Siniscalchi (Incontri metropolitani di Lettura), a rappresentanza delle 330 realtà del territorio – tra librerie, biblioteche, teatri, cinema, associazioni e spazi di aggregazione – che hanno aderito alla prima edizione del format, dando vita a una rete di lettura diffusa in tutta la città.

L’appuntamento del 22 novembre in Auditorium intende, infatti, restituire il valore di un’esperienza condivisa, resa possibile anche grazie al loro impegno. Valorizzare il lavoro svolto significa porre le basi per la crescita del progetto: la volontà di Roma Capitale è infatti quella di far evolvere quest’esperienza di successo in un percorso strutturato che abbracci altre città in Italia e all’estero.

L’appuntamento “La Tempesta Silenziosa. Ultimo atto. Prima del Prossimo. Una lezione di Alessandro Baricco su Le Notti bianche di Fëdor Dostoevskij” è promosso e sostenuto da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura e al coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria, con il coordinamento del Dipartimento Attività Culturali, in collaborazione con Fondazione Musica per Roma e con il supporto organizzativo di Zètema Progetto Cultura.

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti disponibili previo ritiro voucher .

I voucher saranno disponibili dalle ore 11 di lunedì 16 novembre on line sul sito ticketone.it o anche presso il botteghino dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Il biglietto è valido per l’ingresso, con fila prioritaria, entro e non oltre 10 minuti prima dall’orario di inizio dell’evento (ore 18). Trascorso tale termine il biglietto perde la sua validità e priorità in ingresso viene data a chi sia eventualmente in fila d’attesa.

Tutte le info sono disponibili su culture.roma.it e su latempestasilenziosa.it.