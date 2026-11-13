domenica 15 novembre

Domenica 15 novembre doppia replica alle 15.30 e alle 17.30 al Minimal Teatro di Empoli

Gretel, Hansel e la strega Clodoalda

a Dire Fare Teatrare

Lo spettacolo è una reinterpretazione della favola dei fratelli Grimm

Empoli, Al Minimal Teatro di Empoli domenica 15 novembre quarto appuntamento di Dire Fare Teatrare, la rassegna teatrale dedicata alle famiglie. In scena ci sarà Gretel, Hansel e la strega Clodoalda produzione Arca di Noè.

Due attori riordinano il magazzino del loro teatro e aprono un vecchio baule: cosa ci sarà dentro? Tanti ricordi… e tutto quel che serve, tra burattini canzoni e qualche buon biscotto, per raccontare la storia di una bambina e del suo fratellino, capaci con un pizzico di astuzia e un po’ di fortuna di rimediare agli sbagli dei cari genitori, uscire dal bosco e tornare a casa. Età consigliata: 3-10 anni.

Il programma della rassegna prosegue domenica 22 novembre con Cappuccetto e la nonna di e con Vania Pucci, una produzione di Giallo Mare Minimal Teatro, età consigliata: 3-10 anni infine domenica 29 novembre la compagnia Pupi di Stac con Pierino e il lupo, età consigliata: 5-10 anni).

La rassegna è promossa dal Comune di Empoli, insieme a Fondazione Toscana Spettacolo, con la direzione artistica della compagnia teatrale empolese Giallo Mare Minimal Teatro.

Gli spettacoli si terranno presso il Minimal Teatro di Empoli (via P.Veronese 10). Per informazioni e prenotazioni si può telefonare ai numeri 0571 / 81629 – 83758, o scrivere all’indirizzo e-mail biglietteria@giallomare.it.

Il biglietto costa € 4.50. È gradita la prenotazione.