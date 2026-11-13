iL MARTINITT: gli EVENTI in programma

https://drive.google.com/drive/folders/1qDPdE3C5SqaVzbqHsBqeWXSsquaw9q7W?usp=sharing Qui foto (ph. Davide Dell’Agostino)

Tra gli EVENTI in programma tra fine novembre e primi di dicembre ricordo due rivisitazioni comiche e surreali di grandi classici della letteratura e del teatro .

24 novembre ore 21 Carlo Decio in Odissea: A Comedy Show . È un omaggio al poema epico di Omero . In 90 minuti di monologo comico e fisico, Decio interpreta da solo circa quindici personaggi (da Ulisse a Polifemo, da Circe a Penelope), mescolando narrazione, mimo, sigle e gag per raccontare il ventennale viaggio verso Itaca in chiave ridicola e poetica.

https://drive.google.com/file/d/1uhyVrBw8wYh24DuNlAfiuex4vsPtwasP/view?usp=sharing Qui link alla foto

30 novembre ore 21 Ubu (della Compagnia BRAT , con Claudio Colombo e Agata Garbuio). È un omaggio liberamente tratto da Ubu Re (Ubu Roi) di Alfred Jarry , celebre testo dell’assurdo di fine Ottocento. Utilizzando maschere, pupazzi e oggetti quotidiani trasformati in oggetti di scena (un passaverdura diventa una corona, delle pentole diventano armature), lo spettacolo mette in scena una farsa grottesca sull’avidità e sul potere, con chiari richiami parodistici anche al Macbeth di William Shakespeare .

https://drive.google.com/file/d/1Nulgw7XxLPng__GPo-tvIZLyKDhYKtAz/view?usp=sharing Qui link alla foto

Martedì 1 dicembre ore 21 Marco BAZ Bazzoni nello spettacolo OUTSIDER. In questo nuovo spettacolo, BAZ ci trascina nel suo universo di “fuori posto”, dove sentirsi inadeguati non è solo la norma, ma anche un’opportunità per spiazzare il mondo.

https://drive.google.com/file/d/1ESkN_FSr6qDqR6VMuS_S98_fCL1TGSAl/view?usp=sharing Qui link

Per gli eventi musicali il 25 novembre alle ore 21 ricordo il Tributo a Giorgio Gaber .

Per informazioni e acquisto biglietti:

TEATRO/CINEMA MARTINITT Via Pitteri 58, Milano.

www.teatromartinitt.it

Telefono 02/36580010, Whatsapp 338.8663577, info@teatromartinitt.it TEATRO/CINEMA MARTINITT Via Pitteri 58, Milano.Telefono 02/36580010, Whatsapp 338.8663577, info@teatromartinitt.it

è in scena la commediascritta e diretta da Tommaso Bernabei,. I protagonisti in scena sono. Lo spettacolo è un debutto nazionale.