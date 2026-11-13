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iL MARTINITT: gli EVENTI in programma

Redazione
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fino al 1° dicembre | dal 26 al 29 novembre

dal 26 al 29 novembre è in scena la commedia ADV# Politicamente (s)corretto scritta e diretta da Tommaso Bernabei, una commedia originale che affronta con ironia le contraddizioni del mondo digitale e della comunicazione contemporanea . I protagonisti in scena sono Viola Falqui Massida, Sebastiano Fumagalli, Mattia Manfroni, Margherita Morchio . Lo spettacolo è un debutto nazionale.

 
Tra gli EVENTI in programma tra fine novembre e primi di dicembre ricordo due rivisitazioni comiche e surreali di grandi classici della letteratura e del teatro .
24 novembre ore 21 Carlo Decio in Odissea: A Comedy Show . È un omaggio al poema epico di Omero . In 90 minuti di monologo comico e fisico, Decio interpreta da solo circa quindici personaggi (da Ulisse a Polifemo, da Circe a Penelope), mescolando narrazione, mimo, sigle e gag per raccontare il ventennale viaggio verso Itaca in chiave ridicola e poetica.
 
30 novembre ore 21 Ubu (della Compagnia BRAT , con Claudio Colombo e Agata Garbuio). È un omaggio liberamente tratto da Ubu Re (Ubu Roi) di Alfred Jarry , celebre testo dell’assurdo di fine Ottocento. Utilizzando maschere, pupazzi e oggetti quotidiani trasformati in oggetti di scena (un passaverdura diventa una corona, delle pentole diventano armature), lo spettacolo mette in scena una farsa grottesca sull’avidità e sul potere, con chiari richiami parodistici anche al Macbeth di William Shakespeare .
 
Martedì 1 dicembre ore 21 Marco BAZ Bazzoni nello spettacolo OUTSIDER. In questo nuovo spettacolo, BAZ ci trascina nel suo universo di “fuori posto”, dove sentirsi inadeguati non è solo la norma, ma anche un’opportunità per spiazzare il mondo.
 
Per gli eventi musicali il 25 novembre alle ore 21 ricordo il Tributo a Giorgio Gaber .
Per informazioni e acquisto biglietti:
TEATRO/CINEMA MARTINITT Via Pitteri 58, Milano.
www.teatromartinitt.it
Telefono 02/36580010, Whatsapp 338.8663577, info@teatromartinitt.it
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