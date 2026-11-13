Sabato 14 novembre, alle 20 al Teatro Alighieri,

LA TRILOGIA DEDICATA A MOZART CONTINUA CON L’ULTIMO INCANTO

Sabato 14 novembre, alle 20 al Teatro Alighieri, debutta una nuova produzione originale

«Oh! Notte tenebrosa quando finirai? Quando rivedrò la luce?»: dall’interrogativo di Tamino ne Il flauto magico ha inizio il viaggio che ha portato Chiara Muti alla creazione de L’ultimo incanto, la nuova produzione originale che debutta sabato 14 novembre, alle 20 al Teatro Alighieri, per la Trilogia d’Autunno di Ravenna Festival (replica martedì 17). Questo racconto della vita di Mozart – “un viaggio iniziatico tra luce ed ombra, ai confini del nulla, tra mondo visibile e invisibile,” lo definisce la regista, che ne firma anche la drammaturgia – è stato impaginato a partire da estratti dalle lettere, arie e dialoghi de Il flauto magico e altre composizioni del 1791, anno al contempo fecondo e funesto che vide la nascita di capolavori ma anche la morte prematura del compositore. Anche per questo secondo appuntamento di Trilogia, dopo La clemenza di Tito che tornerà in scena lunedì 16, Ottavio Dantone è alla guida dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini. L’Adagio in do maggiore per glassarmonica, che Mozart scrisse per la virtuosa non vedente Marianne Kirchgässner, è affidato a Christa Schönfeldinger, oggi una delle più rinomate interpreti dello strumento ideato da Benjamin Franklin nel 1761.

“In scena un immenso letto vuoto, le cui lenzuola, come onde d’un mare agitato, sconfinano oltre, invadendo spazi e tempi alle soglie dell’aldilà – racconta Chiara Muti di questa nuova creazione – Siamo al capezzale di Mozart, nella stanza dei suoi ricordi. Quel letto è in procinto di accogliere l’ultimo suo respiro. (…) Tra parole dette e non dette, che ancora pesano nella mente in subbuglio, le ombre dei ricordi risorgono, tra luci ed ombre del passato, come emanazioni di fantasie sfuggite all’oblio, confondendo reale e immaginario”. Mozart vive soprattutto attraverso la sua musica, dalle pagine del Flauto e dall’Adagio per glassarmonica fino all’Adagio del concerto per clarinetto dedicato all’amico Anton Stadler e l’Ave Verum Corpus: “Qua e là melodie dei tempi passati aleggeranno in scena come portate dal vento, memorie d’un tempo che fu – continua la regista – Le lancette del tempo scorrono inesorabili. Mozart non è più. Sapremo mai chi fu? Eppure ci ha lasciato più d’ogni altro se stesso, pare a noi tutti di conoscerlo e di comprenderci meglio attraverso di lui. Domani non ci saremo più, ma lui, da lassù, parlerà di noi e per noi a chi verrà…”.

Ne Il flauto magico, dopo tutto, “si ritrova l’essenza della personalità di Mozart – sottolinea Ottavio Dantone, – complessa e capace di unire una straordinaria superiorità artistica a un’indole quasi fanciullesca, con debolezze e ingenuità. Il flauto magico mi sembra riassumere molti aspetti della sua vita e del suo carattere. Anche per questo l’innesto pensato da Chiara Muti di personaggi e fatti reali della vita di Mozart, come di altre pagine di questo ultimo tragico anno, nell’impianto musicale del Flauto appare così naturale”.

Le prime ombre che affiorano negli ultimi istanti di vita del compositore hanno molto in comune con Tamino e Papageno, i protagonisti del Flauto magico, ma sono anche compatibili con la doppia essenza mozartiana (li interpretano rispettivamente Ilker Arcayürek e Louis de Lavignère). Mentre Martina Licari è Pamina e Costanza, Maria Sardaryan è la Prima Dama, ma anche Josepha Weber e la Regina della notte, Chiara Nicastro è la Seconda Dama e Sophie Weber, Anna Pennisi è la Terza Dama, Aloysia Weber e Papaghena. Luigi De Donato veste i panni di Sarastro e Delphine Galou prende parte alla performance nel ruolo della madre di Mozart. Al cast si uniscono gli attori Marko Bukaqeja e Maya Quattrini, gli allievi dell’Accademia del Musical di Ravenna preparati vocalmente da Elisabetta Agostini e gli allievi della Scuola di Teatro di Bologna “Alessandra Galante Garrone”. Il team creativo include invece Alessandro Camera, Tommaso Lagattolla e Vincent Longuemare, che firmano rispettivamente scene, costumi e luci, nonché il visual designer Matteo Letizi e il sound designer Raffaele Bassetti.

La Trilogia d’Autunno 2026 è realizzata con il sostegno del Comune di Ravenna, della Regione Emilia-Romagna e del Ministero della Cultura e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna; Eni è partner principale di Ravenna Festival.

Info e prevendite 0544 249244 www.ravennafestival.org