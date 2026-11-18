Al Teatro delle Spiagge una performance di teatro e musica a 100 anni dalla nascita del maestro

Promosso in collaborazione con Teatro Puccini nell’ambito dell’Autunno Fiorentino 2026, Le canzoni del signor Dario Fo sarà in scena al Teatro delle Spiagge venerdì 20 novembre alle ore 21.00.

Giangilberto Monti – chansonnier, autore e performer – propone uno spettacolo musicale che riassume il lavoro di ricerca da lui iniziato poco prima della scomparsa di Dario Fo, suo maestro scenico.

In questa colorata narrazione Monti ripercorre, attraverso parole, musica e immagini, le metafore poetiche, i ritornelli buffoneschi e le strofe più stralunate del “signor Dario Fo” rievocando il suo ostinato ribellismo negli anni più oscuri del nostro paese, senza dimenticare l’ironia, lo sberleffo e la poesia che segnò il suo lavoro.

Ad accompagnare il protagonista è il jazzista Mell Morcone, un pianista doc che da tempo si muove nel mondo del teatro-canzone. Nel programma, una selezione del vasto repertorio musicale firmato da Dario Fo nel corso della sua carriera, dai brani scritti con Fiorenzo Carpi per il teatro alle ballate ironiche composte con Enzo Jannacci per il cabaret, fino al repertorio melodico degli esordi televisivi o quello più barricadero negli anni della Palazzina Liberty.

Giangilberto Monti ha dedicato a Fo anche un libro (“E sempre allegri bisogna stare”, ed. Giunti, Firenze 2016), un disco in chiave jazz (“Le canzoni del signor Dario Fo”, Fort Alamo/Warner, 2018) e il radiodramma musicale omonimo, ideato per la Radio Svizzera Italiana (Rete Due, 2018), registrato a Lugano e diventato poi uno speciale televisivo. Monti è anche autore di testi teatrali, produttore artistico, studioso della canzone francese e appassionato esperto di cantautorato e storia del cabaret. Allievo di Dario Fo sulla scena, ha pubblicato per Garzanti dizionari sulla canzone d’autore e sulla storia della comicità italiana, ha scritto per attori e comici, ha pubblicato una ventina di album dal 1978 a oggi e ha firmato canzoni per altri interpreti. È stato protagonista e fautore di molti spettacoli tra teatro e cabaret, soprattutto a Milano, collaborando spesso come autore ed esperto musicale con la Radio Svizzera Italiana.

LE CANZONI DEL SIGNOR DARIO FO

Venerdì 20 novembre ore 21.00

Teatro delle Spiagge

Via del Pesciolino 26 – Firenze

www.teatridimbarco.it

Info e prenotazioni: www.teatropuccini.it