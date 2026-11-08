Ritorno al barocco

Il clavicembalo è lo strumento tipico del barocco, purtroppo poco conosciuto dalla massa. Il suono è più morbido e ovattato rispetto a quello limpido e scintillante del pianoforte. La clavicembalista Chiara Cattani ci ha introdotto nell’atmosfera più intima e delicata della musica barocca con maestria interpretativa e morbidezza del tocco.

La simbiosi tra le mani della Cattani e la voce della Console ha dato vita a un raffinato dialogo, in cui il clavicembalo non ha mai assunto una mera funzione di supporto armonico, ma si è fatto coprotagonista con la voce del soprano.

Il soprano Camilla Console ha dato una spinta di energia interpretando due pagine di alto virtuosismo. Grazie ad una voce estesa e duttile, pulita e scintillante, ha brillato per la gestione dei fiati, la fluidità dei fioriti ornamenti e la cura meticolosa nella soavità dei suoni sfumati.