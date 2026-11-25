Dal 4 al 6 dicembre la storia del poverello di Assisi per la Filarmonica Romana

Al Teatro Olimpico, in collaborazione con l’Accademia Filarmonica Romana, dal 4 dicembre la storia del poverello di Assisi in un nuovo progetto teatrale per la regia di Piero Maccarinelli ispirato al celebre film di Zeffirelli.

In occasione dell’ottocentesimo anniversario della morte di san Francesco, Accademia Filarmonica Romana e Teatro Olimpico portano per la prima volta nella capitale, da venerdì 4 a domenica 6 dicembre, Fratello Sole, Sorella Luna il nuovo progetto teatrale dedicato alla straordinaria vicenda del poverello di Assisi.

Ispirato al celebre film di Franco Zeffirelli del 1972, che ottenne un successo internazionale (David di Donatello nel 1972 e candidatura all’Oscar nel 1974 per la miglior scenografia), lasciando un segno indelebile per la forza poetica delle immagini e per le indimenticabili musiche composte all’epoca da Riz Ortolani e Donovan, lo spettacolo al Teatro Olimpico mette in scena, con un linguaggio teatrale contemporaneo, la storia di Francesco e del suo messaggio universale di fraternità e pace.

La trasposizione teatrale nasce dalla sceneggiatura originale di Suso Cecchi D’Amico, realizzata insieme a Zeffirelli e Lina Wertmüller ed è firmata da Angela Demattè, tra le voci più significative della drammaturgia italiana. Una squadra artistica d’eccellenza – nei ruoli dei protagonisti Giulio Pranno (san Francesco) e Ksenia Borzak (Chiara), con la partecipazione speciale di Massimo Wertmüller e Fabrizia Sacchi –, riunita attorno alla regia attenta e raffinata di Piero Maccarinelli, dà vita a uno spettacolo che intreccia recitazione e canto, in un racconto corale e poetico. Nel cast anche Gabriele Cicirello (Deodato), Antonio Iorio (Paolo), Edoardo Raiola (Bernardo), Andrea Galasso (Giocondo) ed Eduardo Sacchi (Silvestro). Le musiche del film sono riarrangiate per il teatro da Alessandro Nidi, che firma anche alcune composizioni create appositamente per questo progetto. Le scenografie sono firmate da Francesco Sereni; costumi Daniele Gelsi, light designer Javier Delle Monache; con l’amichevole contributo di Tullio Solenghi.

Al centro del racconto c’è un giovane cresciuto nel benessere, che comincia a guardare con occhi diversi il mondo a cui appartiene: un mondo in cui la ricchezza determina il valore delle persone, gli interessi dei mercanti alimentano le guerre e ai figli viene chiesto di ereditare ambizioni e conflitti dei padri. Francesco interrompe questa continuità. Il suo spogliarsi, da gesto di fede diventa un gesto di rottura con un ordine fondato sul possesso e sul privilegio. Attorno a quella scelta, scandalosa per la famiglia e per le autorità, prende forma una comunità che cerca nella solidarietà e nell’accoglienza un altro modo di vivere.

È in queste tensioni che la vicenda incontra il presente: nello scontro tra generazioni, nel rapporto tra denaro e potere, nella distanza tra chi possiede e chi resta escluso. La ricerca spirituale di Francesco attraversa domande concrete, che continuano a riguardarci: che cosa siamo disposti a difendere per conservare il nostro benessere? Quale spazio lasciamo agli altri? È possibile sottrarsi a un sistema di cui si è parte e costruire un’alternativa insieme?

La sinossi

Lo spettacolo ripercorre la straordinaria parabola umana e spirituale di Francesco d’Assisi, figlio di una ricca famiglia di mercanti, che sceglie di rinunciare ai privilegi della sua condizione per abbracciare la povertà come unica vera ricchezza. Sullo sfondo di un’Italia attraversata da conflitti tra città e da violente lotte commerciali, la sua decisione appare inizialmente incomprensibile: suscita scandalo nella sua famiglia, rifiuto da parte delle autorità religiose e smarrimento nella comunità. Accanto a lui si schiera solamente Chiara, giovane della stessa estrazione sociale, che ne condivide la radicalità attraverso gesti concreti di solidarietà verso poveri e malati. Con i piedi nudi e un saio addosso, Francesco intraprende la costruzione di una chiesa aperta a tutti, un luogo di accoglienza per emarginati e diseredati, lontano dalle fastose celebrazioni ufficiali. Nella contemplazione del creato, Francesco esprime una gratitudine profonda e poetica verso il mistero della vita, restituendo al mondo uno sguardo capace di meraviglia; la sua forza d’esempio conquista altri giovani benestanti e dà vita a un movimento che scuote le fondamenta della società e della Chiesa del tempo. Il viaggio di Francesco lo conduce fino a Roma, dove il Papa riconosce la portata rivoluzionaria della sua scelta e viene toccato dalla sua visione di una fede essenziale e spoglia.

Note di regia

“Ispirato dall’omonimo film di Franco Zeffirelli – racconta il regista Piero Maccarinelli –, lo spettacolo pone al centro la figura di Francesco, figlio di ricchi mercanti che ad un certo punto della sua vita capisce che la povertà è l’unica vera ricchezza. All’inizio questo suo pensiero, collegato alle sue azioni, produce scandalo e riprovazione nel mondo mercantile dei suoi genitori e anche indignazione e rifiuto nel vescovo della sua diocesi. È il momento di dure battaglie fra mercanti di diverse città, di azioni militari in cui vengono coinvolti molti dei figli coetanei ed amici di Francesco. Ma Francesco non si cura dello scandalo e della preoccupazione che il suo comportamento, le sue azioni, producono nella sua città. Solo una ragazza – Chiara, anche lei figlia di ricchi mercanti – lo accompagna con gesti e azioni altrettanto forti, portando il pane ai poveri e addirittura ai lebbrosi. Francesco prosegue il suo cammino, vuole costruire una chiesa che sia la casa di tutti, i poveri, i diseredati, quelli che non vengono accolti alle ricche celebrazioni dei mercanti. Inizia, con i piedi nudi e un saio, la costruzione della sua chiesa e con il suo esempio incomincia a trascinare dalla sua parte altri figli benestanti. Il conflitto, quindi, è generazionale oltre che motivazionale. Le feroci discussioni di Francesco con il padre, lo stupore attonito della madre, fanno da contrappunto alla sua ricerca dell’essenzialità e della verità. Ecco perché è ancora necessario raccontare la storia di Fratello Sole e Sorella Luna, titolo della bellissima canzone musicata da Ortolani, come molte delle musiche che useremo nello spettacolo. Spettacolo tanto più necessario nell’anno del Santo Giubileo, anche perché si concluderà con il bacio dei piedi di Francesco nella sede massima della Santa Chiesa da parte del Papa, che riconosce il valore dei principi ispiratori di Francesco e sembra pentirsi dell’opulenza e della ricchezza della Chiesa Romana, che si è allontanata dai principi che muovono Francesco. Materia di scandalo e preoccupazione, benissimo gestiti dalla sceneggiatura di Zeffirelli, che per la versione teatrale si avvarranno della trasposizione e adattamento a cura di Angela Demattè e della mia regia”.

Lo spettacolo che ha debuttato in prima nazionale ad Assisi lo scorso marzo, è una co-produzione International Music and Arts, Agidi Srl, Fondazione Sipario Toscana – La Città del Teatro con il patrocinio del Comitato Nazionale per la celebrazione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi – San Francesco 1226-2026. Iniziata lo scorso ottobre, la tournée italiana, dopo Roma, proseguirà fino al 2027 in diverse altre città (Torino, Genova, Gorizia, Bologna, Rovigo, Cremona, Varese, Catanzaro, Vicenza, Brindisi, Lecce).

Link foto

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Link video

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Biglietti: da 25,30 a 40 euro. Riduzioni per gruppi, compagnie, ragazzi sotto i 12 anni e Cral, Info: filarmonicaromana.org / www.teatroolimpico.it – tel. 342 9550100, promozione@filarmonicaromana.org / ufficiopromozione@teatroolimpico.it