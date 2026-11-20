Dal 24 al 29 novembre a Roma

Dal 24 al 29 novembre il Teatro Quirino di Roma ospita Madre per sempre con Marisa Laureto e Giorgia Wurth.

Un testo teatrale intenso e delicato che indaga in modo originale il significato della maternità e della costruzione dei legami familiari. Da martedì 24 a domenica 29 novembre Marisa Laurito e Giorgia Würth saranno protagoniste al Teatro Quirino di Roma di MADRE PER SEMPRE (titolo originale Tocar mare) di Marta Barceló, con la regia di Siddhartha Prestinari.

Attraverso l’incontro fra due donne molto diverse – una prossima alla pensione e l’altra immersa nel mondo della produzione audiovisiva – l’opera mette in scena il desiderio di entrambe di colmare un vuoto, dando vita a una famiglia “scelta”, capace di superare i confini biologici e sociali. Con ironia, tenerezza e grande umanità, Barceló riflette su cosa significhi davvero diventare madre e su come l’amore, più del sangue, possa generare un legame destinato a durare per sempre.

L’accostamento delle due protagoniste è equilibrato, complementare e teatralmente molto forte, soprattutto per un testo come Madre per sempre, che vive di contrasti generazionali, umorismo, vulnerabilità e verità emotiva. Marisa Laurito porta in scena una presenza calda e carismatica, una grande esperienza nel dosare comicità e pathos, un’energia “materna” ma non stereotipata, un umorismo naturale che può rendere più luminose anche le sfumature più malinconiche del testo. In un ruolo che parla di desideri sospesi, tempo che passa e identità affettiva, Laurito rende il suo personaggio concreto, umano, emozionante senza mai scadere nel melodramma. Giorgia Würth è un’artista di grande sensibilità con uno stile asciutto e realistico, che si trova a suo agio nel trattare psicologie intime, nell’interpretare donne apparentemente forti che celano vulnerabilità e dolore.

“Nella vita – dice la regista Siddharta Prestinari – spesso utilizziamo delle regole solo per porre limiti, per creare barriere, per tutelare la propria libertà o per semplice paura di perdersi: troppo dolore, a volte troppo amore, spesso troppo non detto. Questa è la storia di due donne, una senza madre e l’altra senza figli, che incontrandosi intrecciano le loro vite, mostrandosi e riscoprendosi nelle rispettive solitudini. Si avvalgono di istruzioni per stabilite un semplice accordo: conoscere l’altra senza intromettersi nel suo mondo, nel suo “troppo”. Ma col passare del tempo, tra intimi racconti e confessioni, quest’incontro diventa altro. Valica le regole, abbatte i pudori, si perde nella tenerezza e diventa famiglia”.

Marta Barceló è una drammaturga e artista catalana che ha studiato arti drammatiche (specialità teatro gestuale) presso l’Institut del Teatre di Barcellona e ha perfezionato la sua formazione con studi di circo a Londra. Nel corso di circa vent’anni ha lavorato come autrice, attrice, trapezista e co-regista nella compagnia produttiva Res de Res i en Blanc. Le sue opere sono state tradotte e rappresentate in diversi paesi: Spagna, Grecia, Germania, Romania, Cipro e anche Italia. Info su quirino.it

ArtistiAssociati-Centro di Produzione Teatrale

presenta

MARISA LAURITO GIORGIA WÜRTH

MADRE PER SEMPRE

di Marta Barceló

regia SIDDHARTHA PRESTINARI

traduzione Pino Tierno

adattamento David Campora

aiuto regia Stefano Mescieri

scene Chiara Modolo

costumi Rosalia Guzzo

interventi musicali Attilio Fontana

disegno luci Pietro Sperduti

staff tecnico Raffaele D’Alesio, Riccardo Uguzzoni, Corrado Mura, Valentina Martinelli

su gentile concessione di Marta Fulvia Agency