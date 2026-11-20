In uscita venerdì 20 novembre 2026 per EGEA

Venerdì 20 novembre 2026 esce Music Around the Clarinet, il nuovo album del clarinettista e compositore Nico Gori, pubblicato da EGEA. Il disco ripercorre la storia musicale di Gori attraverso lo strumento che lo accompagna da sempre, in un progetto che intreccia ricordi, incontri e influenze maturate nel corso della sua carriera.

Più che una semplice raccolta di composizioni, Music Around the Clarinet assume i contorni di un racconto autobiografico, nel quale la dimensione personale e quella musicale procedono insieme. I ricordi familiari, i luoghi attraversati, le esperienze professionali e le passioni coltivate nel corso degli anni diventano materia di scrittura. Il Brasile, Napoli, gli anni della formazione e le persone fondamentali per la sua crescita affiorano nelle composizioni come frammenti di una storia più ampia.

Questa ricerca non riguarda soltanto i contenuti, ma attraversa anche la struttura e il linguaggio del disco. Un percorso sonoro interno alla musica che attraversa l’evoluzione stilistica di Gori: dalle prime intuizioni compositive fino alla progressiva definizione di una scrittura più matura. È come se il musicista tornasse non soltanto a ciò che ha vissuto, ma anche il modo in cui, nel tempo, ha imparato a tradurre quelle esperienze in musica. Un’autobiografia artistica che restituisce le tappe di una ricerca in continua evoluzione.

Le nove composizioni originali riflettono questa pluralità di esperienze, alternando momenti contemplativi, aperture ritmiche e riferimenti a tradizioni differenti. Dalla dimensione più intima di A Song for Nina, dedicata alla madre, e di 2-5, in memoria del padre e primo insegnante di clarinetto, fino alle suggestioni brasiliane di Nico’s Dream e Chorinho Italico, il repertorio restituisce un mosaico di legami e suggestioni, anche apparentemente lontani dalla musica, che diventano così parte integrante del suo percorso creativo.

A dare forma a questo universo è un sestetto dalle molteplici possibilità timbriche: accanto a Gori, al clarinetto, alle composizioni e alla direzione, Marco Benedetti al basso elettrico, Raffaele Pallozzi alle tastiere, Andrea Mucciarelli alle chitarre, Simone Padovani alle percussioni e Andrea Beninati alla batteria e al violoncello. Un ensemble che valorizza le diverse sfumature delle composizioni attraverso l’incontro tra strumenti e linguaggi, alternando scrittura cameristica, aperture ritmiche e suggestioni provenienti dalla musica sudamericana.

A ventisei anni dalla vittoria del Premio Massimo Urbani, riconoscimento che nel 2000 segnò una svolta decisiva nel suo percorso, Music Around the Clarinet restituisce il ritratto di un musicista che continua a esplorare le possibilità del proprio strumento, mantenendo vivo il legame con le esperienze e le persone che hanno contribuito a costruirne l’identità.

Nico Gori, classe 1975, si avvicina al clarinetto fin da giovanissimo, iniziando lo studio dello

strumento all’età di cinque anni sotto la guida del padre e diplomandosi al Conservatorio Luigi

Cherubini di Firenze nel 1993. Nel 2000 vince il Premio Massimo Urbani, dando inizio a una

carriera che lo porta a collaborare con importanti protagonisti della scena jazz internazionale, tra cui Fred Hersch, Tom Harrell, Lee Konitz e la Vienna Art Orchestra, e con numerosi musicisti italiani come Stefano Bollani, Renato Sellani ed Enrico Rava. Parallelamente all’attività concertistica e discografica,

prende parte a produzioni in ambito pop e televisivo, sviluppando un percorso caratterizzato da

versatilità e apertura a linguaggi differenti. Nico Gori è stato nominato dalla rivista JazzIt come migliore clarinettista italiano per il 2017 e il 2018 e votato dalla rivista americana DownBeat tra i migliori del mondo negli anni 2024, 2025, 2026.

FORMAZIONE

Nico Gori, clarinetto, composizioni, direzione

Marco Benedetti, basso elettrico

Raffaele Pallozzi, tastiere

Andrea Mucciarelli, chitarre

Simone Padovani, percussioni

Andrea Beninati, batteria, violoncello

TRACKLIST: (all compositions by Nico Gori)

1 – Summer solstice 5:15

2 – Solar eclipse 5:23

3 – Nico’s dream 7:14

4 – Chorinho italico 5:31

5 – Minicoach 4:43

6 – A song for Nina 4:14

7 – Napoli 5:32

8 – 2 – 5 6:28

9 – Harvard street 5:31

CREDITS:

EGEA SCA191

Registrato al Sonoria Recording Studio, Prato, l’8 e il 9 Luglio 2025

Registrato da Andrea Benassai

Mixato e Masterizzato l’8 e il 13 gennaio presso il SONORIA RECORDING STUDIO, Prato, da Andrea Benassai

Foto di copertina: Martina Salanitri

Fonto interna: Benedict Munz

Grafiche dell’album: Mafe Pinzon

Instagram: https://www.instagram.com/nico_gori_music/

Facebook: https://www.facebook.com/nico.gori.52?locale=it_IT

YouTube:

Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/artist/2jAc62oHUP5SuWuVBZj1Fe

Sito: https://www.nicogori.com/