Teatro Torlonia, May falling asleep never open our mouth ricerca e ideazione Gaia Ginevra Giorgi

19 – 22 novembre 2026

Una lezione accademica che progressivamente si trasforma in uno spettacolo di illusionismo. May falling asleep never open our mouth, il nuovo progetto performativo di Gaia Ginevra Giorgi in scena al Teatro Torlonia dal 19 al 22 novembre, esplora le storie e le pratiche di corpi femminili che, attraverso tecniche vocali, fenomeni metafonici e allucinazioni sonore, hanno hackerato i linguaggi e i dispositivi del sapere dominante.

Tra Otto e Novecento, le nuove tecnologie di registrazione e diffusione sonora contribuiscono a fare dei fenomeni vocali un campo d’interesse scientifico e spettacolare: da un lato, gli studi medico-scientifici — foniatrici, linguistici e psicoanalitici — classificano la vocalità femminile attraverso indici di anomalia, isteria e occulto; dall’altro, gli spettacoli di illusionismo mettono in scena voci di corpi scomparsi, di soggettività senza nome. In questo scenario, le donne diventano spesso oggetti vocali di un sapere che ne cancella la parola, ma che alcune tentano di sovvertire attraverso tattiche di inganno mimetico. In una riscrittura performativa dei fenomeni vocali legati allo spiritismo, all’illusionismo e alla psicoanalisi, il lavoro indaga la voce come strumento ambiguo di presa di parola, tra inganno mimetico, infiltrazione e desiderio di resistenza.

La voce emerge qui come territorio instabile: attraversa il corpo, lo eccede, lo disloca. Può essere strumento di controllo, ma anche pratica di fuga, infiltrazione e contro-narrazione. La performance esplora questa ambivalenza attraverso tecniche vocali estese, fenomeni psicoacustici e illusionismo sonoro, costruendo un paesaggio percettivo in cui il confine tra interno ed esterno, umano e non-umano, si fa poroso.

Una prospettiva femminista e situata, una rilettura critica degli archivi e delle genealogie della vocalità̀, che pone l’attenzione alle dinamiche di classe e ai linguaggi istituzionali che ancora oggi regolano l’accesso alla parola e alla legittimità̀ del sapere. «Il lavoro nasce dal desiderio di interrogare la voce non solo come fenomeno espressivo, ma come dispositivo politico e tecnologico – annota Gaia Ginevra Giorgi – La scelta della forma della lezione accademica risponde alla volontà̀ di abitare e al tempo stesso destabilizzare uno spazio di autorità̀: quello della trasmissione del sapere. La progressiva trasformazione in numero di illusionismo introduce una frattura, un’infiltrazione dell’invisibile all’interno di un contesto codificato e normativo.»

Gaia Ginevra Giorgi è un’artista e ricercatrice attiva tra arti performative, sound art e ricerca artistica. Attualmente è dottoranda in Nuovi Media e Pratiche Critico-Curatoriali della Creazione Contemporanea presso l’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino. La sua pratica integra scrittura, suono, voce e dispositivi performativi, sviluppandosi attraverso performance, installazioni, formati radiofonici e processi di ricerca situata. Attraverso una

prospettiva femminista, ecologica e attenta alle questioni di genere e di classe, indaga il rapporto tra memoria, archivio, vocalità e pratiche di trasmissione del sapere, esplorando il potenziale politico delle metodologie hauntologiche, della contro-archiviazione e delle forme performative di riattivazione del passato.

Come autrice, dramaturg e performer, ha presentato il proprio lavoro in numerose istituzioni e festival nazionali e internazionali, tra cui Santarcangelo Festival, Short Theatre, Romaeuropa Festival, Istituto Svizzero (Milano), Triennale, TBA21–Academy (Venezia), Fondazione Antonio Ratti, Lavanderia a Vapore, Villa Medici, Schlachthaus Theater (Berna), Espacio Fundación Telefónica (Madrid), Schirn Kunsthalle (Francoforte), Barcelona Poesia, Das Weisse Haus (Vienna), oltre alla Biennale di Venezia.

Dopo gli studi in Filosofia, ha conseguito una laurea magistrale in Teatro e Arti Performative presso l’Università IUAV di Venezia, istituzione con cui continua a collaborare come ricercatrice nell’ambito di PerLa | Performance Epistemologies Research Lab. Nel 2023 è stata artista in residenza presso Malagola – Centro Studi Internazionali sulla Voce. È co-fondatrice del collettivo Extragarbo, cura il programma radiofonico Walk So Silently That the Bottoms of Your Feet Become Ears su Fango Radio ed è artista associata a Radio Raheem.

Nel 2024 ha ricevuto il Premio Vienna, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, dall’Istituto Italiano di Cultura di Vienna e dalla Universität für angewandte Kunst Wien / Angewandte Performance Laboratory, ed è stata inclusa da Exibart tra gli artisti emergenti dell’anno.

Il suo lavoro è stato recentemente presentato all’interno della pubblicazione Ri-materializzazione del linguaggio (Nero Editions, 2024) e del progetto Sonic Investigations per il Padiglione Lussemburgo alla Biennale di Venezia 2025. Le sue ricerche e pratiche artistiche sono inoltre discusse in diverse pubblicazioni dedicate agli studi sulla voce e sul suono, tra cui Voice di Caterina Tomeo (Castelvecchi, 2025).Tra i suoi lavori più recenti Haunted, No archive will restore us (2024), Ecotongues (2025), Je suis radio, May falling asleep never open our mouth (2026).

Fondazione Teatro di Roma _www.teatrodiroma.net

Teatro Torlonia Via Lazzaro Spallanzani 1A- Roma

Biglietteria: tel. +39 06 44230693– biglietteria@teatrodiroma.net

Biglietti: 15€ intero – 10€ ridotto

Orari spettacolo: 19 – 22 novembre 2026 _ tutte le sere ore 20 | domenica ore 18

Teatro Torlonia

19 – 22 novembre 2026

May falling asleep never open our mouth ricerca e ideazione Gaia Ginevra Giorgi

performance Gaia Ginevra Giorgi, Denise Tosato

dialogo drammaturgico Giada Cipollone

accompagnamento artistico Stella Succi

luci e direzione tecnica Andrea Sanson

suoni Devid Ciampalini

consulenza live electronics Emanuele Pontecorvo

styling Etomoy Studio

cura e diffusione Edoardo Lazzari

Produzione Extragarbo

con il sostegno di Snaporazverein (CH), Lavanderia a Vapore – Centro di Residenza per la Danza (IT), Murmuris (IT),

IntercettAzioni – Centro di Residenza Artistica della Lombardia (IT), spazioK.Kinkaleri – Centro di Residenza Regionale (IT), Linha de fuga (PT),

Premio Vienna (Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, d’intesa con la Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

e l’Istituto Italiano di Cultura di Vienna), Phonogrammarchiv (AT), Teatro di Roma – Teatro Nazionale (IT).

orari spettacoli: tutte le sere ore 20 | domenica ore 18