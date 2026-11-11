La Lepre edizioni, La cabala dell’ora, la prima opera narrativa di Marcantonio Lucidi

Dal 30 novembre 2026 in libreria

Ventinove racconti, un’unica grande domanda: che cos’è il tempo e in che modo modifica la percezione della nostra esistenza? Dal 30 novembre 2026 arriva in libreria, per La Lepre Edizioni nella collana «visioni», LA CABALA DELL’ORA. RACCONTI ED ENIGMI SUL TEMPO, la nuova opera narrativa di Marcantonio Lucidi. Un viaggio letterario tra paradossi, ironia ed esistenze vissute al contrario, con postfazione di Alessandro Orlandi.

VENTINOVE RACCONTI, MOLTEPLICI PROSPETTIVE SUL TEMPO

La raccolta riunisce ventinove racconti che esplorano il tempo, le sue percezioni e le contraddizioni dell’esistenza. Attraverso registri e atmosfere differenti, Lucidi passa dalla storia d’amore che si svolge a ritroso, dal futuro verso il passato, in un omaggio a Francis Scott Fitzgerald, a narrazioni fantastiche ed esistenziali che richiamano, per suggestioni e temi, la lezione di Dino Buzzati e Giuseppe Tomasi di Lampedusa.

Nelle pagine prendono forma situazioni paradossali: uomini che vedono fin dalla giovinezza il volto futuro e invecchiato delle proprie compagne; banchetti nuziali nei quali, nell’arco di un pranzo, si consuma un’intera parabola di odio; mondi in cui il tempo si arresta e le parole arrivano a lasciare ferite fisiche. Nel racconto d’apertura, Il futuro dietro le spalle, il protagonista comprende che il tempo non scorre, ma resta immobile come i binari di una ferrovia: è l’umanità a percorrerlo come un treno. La sua anomalia consiste nell’aver imboccato quei binari nella direzione opposta, dal futuro verso il passato.

L’IRONIA COME CHIAVE DI LETTURA

Nella postfazione, Alessandro Orlandi individua nel sense of humor una delle chiavi di lettura dominanti dell’opera: uno sguardo obliquo, capace di mettere in luce il contrasto tra maschera e realtà. L’ironia diventa così lo strumento con cui osservare le trappole del tempo e le ossessioni umane, trasformandole in un’occasione di consapevolezza e di catarsi.

L’AUTORE

Marcantonio Lucidi (Roma, 1962) è giornalista professionista, critico teatrale e docente di storia del teatro e metodologia della critica teatrale. Nel 1985 collabora con CBS News al programma «60 Minutes»; successivamente è critico teatrale e cronista degli spettacoli per Il Messaggero, La Stampa e Avvenimenti. È stato caposervizio Interni, caporedattore e condirettore del settimanale Left – Avvenimenti, oltre che condirettore editoriale della collana teatrale «I copioni» per la casa editrice Grin. Ha curato la comunicazione esterna e la progettazione speciale dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica «Silvio D’Amico».

Per Rai Educational ha cofirmato con Franco Scaglia quattordici puntate del programma «Questa è la mia vita», dedicate ai grandi protagonisti del teatro italiano; per Rai Cinema ha realizzato documentari sulle Repubbliche marinare, Istanbul, Gerusalemme e il Fringe Festival di Edimburgo. È autore del saggio Il vascello delle meraviglie. Viaggio nel teatro italiano contemporaneo (La Lepre Edizioni, 2018) e del romanzo Tacchi d’acciaio (La Lepre Edizioni, 2025). Attualmente dirige il sito di recensioni teatrali marcantonioluciditeatro.it e insegna storia del teatro e metodologia della critica teatrale in scuole private di formazione professionale per attori.