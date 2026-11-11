IUC, debutto romano di Yfan Wu

Sabato 14 novembre 2026 ore 17.30 | Aula Magna Sapienza Università di Roma

La valorizzazione dei giovani talenti, da sempre una delle missioni dell’Istituzione Universitaria dei Concerti, trova anche nella 82ª stagione uno spazio di primo piano. Il primo appuntamento è il 14 novembre con il cinese Yifan Wu vincitore a soli 20 anni della 65ª edizione del Concorso Pianistico Internazionale Ferruccio Busoni e del Premio del Pubblico, che debutta a Roma, dopo essersi esibito in prestigiose sale da concerto internazionali, con un programma dedicato a Schumann (Kreisleriana op. 16, Arabesque op. 18, Sonata per pianoforte n. 1 in fa diesis minore op. 11) e al catalano Frederic Mompou.

Vincitore della 65ª edizione del Concorso Pianistico Internazionale Ferruccio Busoni e del Premio del Pubblico, Yifan Wu è nato nel 2005 in una famiglia non musicale e ha iniziato lo studio professionale del pianoforte a 14 anni con il Prof. Yunlin Yang. Attualmente prosegue la sua formazione con il Prof. Ioudenitch presso la Reina Sofía School of Music di Madrid, in Spagna.

Tra i suoi principali riconoscimenti figurano premi importanti al Singapore International Piano Competition e allo Shenzhen International Piano Concerto Competition. Le sue esibizioni lo hanno portato in prestigiose sale da concerto in Cina e all’estero, tra cui la Carnegie Hall di New York, la Shenzhen Concert Hall, la Shanghai Concert Hall, la Shanghai Symphony Hall, la Shanghai Conservatory Opera House, la He Luting Concert Hall (Shanghai), la Qintai Concert Hall (Wuhan), la Tianjin Juilliard Recital Hall e la SOTA Concert Hall (Singapore). Ha inoltre suonato come solista in concerti con direttori quali Daye Lin, Yifan Sun, Stefan Vladar, Peng Liu e Xiao’ou Zhao, collaborando con orchestre come la Shenzhen Symphony Orchestra, la Shanghai Symphony Orchestra, la Shanghai Philharmonic Orchestra e la Wuhan Philharmonic Orchestra.

Nel novembre 2024 Wu è stato nominato Young Steinway Artist dalla Steinway & Sons Asia Pacific Headquarters, entrando così a far parte della comunità internazionale degli Steinway Artists.

Oltre al pianoforte, Wu coltiva anche una forte passione per l’arte contemporanea, in particolare per la fotografia, con la quale ha vinto numerosi premi internazionali, tra cui il titolo di Architecture Photographer of the Year 2022 agli International Photography Awards. Le sue opere sono state esposte a New York, Shanghai e Budapest.

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Per informazioni e biglietteria

Tel. 06.3610051-52

www.concertiiuc.it

botteghino@istituzioneuniversitariadeiconcerti.it

Biglietti: € 26 – 21 – 15

Under 30 € 8

Istituzione Universitaria dei Concerti

I CONCERTI DELL’AULA MAGNA

82ª Stagione 2026 | 2027

Sabato 14 novembre 2026 ore 17.30 | Aula Magna Sapienza Università di Roma

Debutto a Roma del vincitore del Concorso Pianistico Ferruccio Busoni 2025

YIFAN WU pianoforte

Robert Schumann (1810-1856)

Kreisleriana op. 16

Federico Mompou (1893-1987)

da Paisajes

La fuente y la campana

El lago

Robert Schumann

Arabesque op. 18

Robert Schumann

Sonata per pianoforte n. 1 in fa diesis minore op. 11

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