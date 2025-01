Accademia di Santa Cecilia, Riccardo Rossi racconta Pierino e il lupo di Prokofiev

Domenica 2 febbraio ore 16, lunedì 3 febbraio ore 10.30, venerdì 7 febbraio ore 10.30, Sala Santa Cecilia con la Juniororchestra

Dopo il grande successo delle scorse edizioni, domenica 2 febbraio alle ore 16 (con repliche lunedì 3 febbraio alle ore 10.30 e venerdì 7 febbraio alle ore 10.30), torna nel cartellone della stagione curata dal settore Education dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia la favola sinfonica Pierino e il lupo di Sergej Prokof’ev, in Sala Santa Cecilia (Auditorium Parco della Musica).

L’esecuzione è affidata ai giovani musicisti alla JuniOrchestra dell’Accademia di Santa Cecilia diretta da Simone Genuini, mentre Riccardo Rossi si cimenterà nel ruolo del Narratore.

L’attore romano da quasi due decenni è tra gli attori più amati del piccolo e del grande schermo, vantando una lunga carriera da attore, che l’ha visto lavorare con registi come Enrico e Carlo Vanzina, Massimiliano Bruno, Fausto Brizzi.

Eseguita per la prima volta a Mosca nel 1936, Pierino e il lupo gode di un successo che non conosce età. Stefano Fresi ci accompagnerà a conoscere le gesta di Pierino, l’intrepido eroe di questa favola, che allontanatosi da casa nonostante i rimproveri del nonno, passeggia intorno a un laghetto, luogo di ritrovo di un uccellino, di un’anatra e di un gatto che un lupo cercherà di catturare e divorare. Ogni personaggio della fiaba è caratterizzato da un tema e un gruppo di strumenti: Pierino dagli archi, l’uccellino dal flauto cinguettante, l’anatra dall’oboe, il gatto dal clarinetto, il nonno da borbottanti fagotti e il lupo dal suono dei corni, cupi e inquietanti. Il concerto si aprirà con la Marcia op. 99 di Prokofiev alla quale seguiranno l’Ouverture Candide di Bernstein e la Danza Slava op. 46 n.1 di Dvorak.

Riccardo Rossi

Nato a Roma, Riccardo Rossi è un attore, comico e conduttore italiano, noto per la sua presenza in molteplici programmi televisivi. La carriera cinematografica di Rossi inizia con la partecipazione ai film College (1984), Mamma Ebe (1985) e Grandi magazzini (1986). Parallelamente si avvicina fin da subito anche al piccolo schermo, venendo coinvolto in diversi spot televisivi fino a diventare il volto promozionale dell’acqua Ferrarelle e dei Baci Perugina. Negli anni Novanta è coinvolto in programmi che ne accrescono la notorietà quali Non è la Rai e Nessundorma di Rai 2, in cui Rossi appare in qualità di conduttore al fianco di Paola Cortellesi. La carriera poliedrica di Rossi lo porta ad approdare anche al mondo del teatro, per cui scrive e interpreta monologhi, fra cui Pagine Rossi da cui è in seguito tratto un libro edito Mondadori. Il suo percorso nel teatro prosegue con spettacoli come Per fortuna che c’è Riccardo, nel quale l’attore racconta le date che hanno cambiato la storia del mondo, e Stasera a casa Rossi, dove ogni sera Rossi è affiancato da un ospite diverso con il quale rievoca aneddoti del passato, mettendo in scena alcuni dei suoi brani più riusciti.

Fra il 2008 e il 2009 è ospite fisso del programma radiofonico di Rai Radio 2 Gli Spostati, con il “Gazzettino di Rossi”. È uno degli autori di Fiorello e ha partecipato come ospite fisso al Fiorello Show, in onda nel 2009-2010; poco dopo partecipa anche a programmi su LA7d, Sky e Rai. In questi anni si cimenta anche nella regia e sceneggiatura con il film La prima volta (di mia figlia), per il quale ha ricevuto una candidatua al Nastro d’Argento per miglior soggetto. Ha ideato e condotto per Sky e poi per Rai il programma interamente dedicato all’ascolto della musica su disco, I miei vinili.

JuniOrchestra

La JuniOrchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia è la prima Orchestra di bambini e ragazzi creata nell’ambito delle Fondazioni lirico‑sinfoniche italiane, diventata in poco meno di vent’anni una delle compagini giovanili più interessanti nel panorama italiano. È attualmente composta da più di 400 strumentisti, suddivisi in quattro gruppi a seconda della fascia d’età e delle abilità acquisite. I ragazzi della JuniOrchestra eseguono musiche del grande repertorio sinfonico e cameristico da Rossini a Mozart, Vivaldi, Čajkovskij, Bartók, Puccini, Beethoven e molti altri, in versione originale. La JuniOrchestra ha avuto l’onore di essere diretta da Antonio Pappano, Mario Brunello, Steven Mercurio, Yoel Levi, Fabio Biondi, Salvatore Accardo, Nicola Piovani e Giovanni Sollima. Insignita di prestigiosi Premi, quali il Premio Anima (2009), il Praemium Imperiale (2013) e il Premio Internazionale Guido d’Arezzo (2017), la JuniOrchestra è impegnata in produzioni della Stagione “Tutti a Santa Cecilia”, prende parte a concerti e spettacoli, tiene il tradizionale concerto di Natale alla Camera dei Deputati, ha suonato alla presenza del Presidente della Repubblica, ma soprattutto è impegnata in numerose esibizioni a scopi sociali quali il Concerto a favore dell’Unità Pediatrica del Policlinico Umberto I.

Nel novembre 2016 ha partecipato alla trasmissione televisiva Rai “L’importante è avere un piano” condotta da Stefano Bollani, suonando con il duo Igudesman & Joo. Nel settembre 2017 ha preso parte al Celebrity Fight Night, insieme ad artisti italiani e internazionali quali Andrea Bocelli, Sharon Stone, Antonio Banderas, Elton John, Steve Tyler, Renato Zero e i 2Cellos.

Domenica 2 febbraio ore 16, lunedì 3 febbraio ore 10.30, venerdì 7 febbraio ore 10.30

Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – Sala Santa Cecilia

JuniOrchestra Young dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

direttore Simone Genuini

voce recitante Riccardo Rossi

Prokofiev Marcia Op. 99

Bernstein Ouverture Candide

Dvorak Danza Slava op. 46 n. 1

Prokofiev Pierino e il lupo

_________________

www.santacecilia.it