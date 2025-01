Teatro Orazio Bobbio di Trieste dal 23 al 26 gennaio

‘Amanti’ una commedia brillante e coinvolgente alla Contrada di Trieste Massimiliano Gallo e Fabrizia Sacchi protagonisti di una storia d’amore, sesso e tradimenti, scritta e diretta da Ivan Cotroneo scritto e diretto da Ivan Cotroneo con Massimiliano Gallo e con Fabrizia Sacchi

e con Orsetta De Rossi, Eleonora Russo e Diego D’Elia scene Monica Sironi

costumi Alberto Moretti

luci Gianfilippo Corticelli

produzione Diana Or.I.S

Preparatevi a ridere, emozionarvi e riflettere sulle intricate dinamiche dell'amore con ‘Amanti’, la commedia di Ivan Cotroneo in scena alla Contrada del Teatro Orazio Bobbio di Trieste dal 23 al 26 gennaio. Con un cast d’eccezione guidato da Massimiliano Gallo e Fabrizia Sacchi, ‘Amanti’è uno spettacolo che indaga con ironia e intelligenza le sfaccettature delle relazioni umane, tra desiderio, passione, bugie e

inevitabili contraddizioni. Una commedia sull’amore, sul sesso, sul tradimento e sul matrimonio, sulle relazioni di lunga durata e sulle avventure a termine, sul maschile e sul femminile, e in definitiva sulla ricerca della felicità che prende sempre strade diverse da quelle previste.

Claudia e Giulio si incontrano per la prima volta in modo quasi casuale, davanti a un ascensore, nell’atrio di un palazzo borghese. Scopriranno di essere entrambi in terapia dalla stessa psicoterapeuta, specializzata in problemi di coppia. Due mesi dopo, li ritroviamo in una stanza d’albergo, trasformati in amanti. Entrambi sposati, si incontrano clandestinamente, convincendosi che la loro relazione sia solo

sesso, avventura, evasione. Ma riusciranno a controllare i loro sentimenti? ‘Amanti’ è una commedia brillante e divertente, con situazioni e dialoghi che strappano risate, ma anche un’esplorazione dei sentimenti di una coppia che nella clandestinità trova rifugio, conforto, divertimento, ma anche preoccupazione, e forse pericolo. Una progressione temporale fatta di equivoci, imbrogli, passi falsi, finte presentazioni, menzogne, incasinamenti, prudenza e guai evitati per miracolo. Fino a quando qualcosa stravolge tutti gli equilibri.

Convinti di poter gestire un’avventura senza conseguenze, Claudia e Giulio si ritroveranno travolti da un’irresistibile attrazione, costretti a

fare i conti con i propri sentimenti e le proprie responsabilità.

Ivan Cotroneo, autore di romanzi di successo come ‘La kryptonite nella borsa’ e sceneggiatore per il cinema e la televisione, firma una commedia che alterna momenti di pura comicità a riflessioni profonde sulla natura dell’amore e del desiderio. ‘Amanti’ è uno spettacolo che parla a tutti,perché affronta temi universali con uno sguardo contemporaneo e una sensibilità acuta. Il cast di talento per questo spettacolo, che continua a divertire il pubblico da tre stagioni, è composto da Massimiliano Gallo,attore di teatro, cinema e televisione, noto al grande pubblico per le sue interpretazioni in film come ‘Mine vaganti’di Ozpetek, “Pinocchio” di Garrone ed “È stata la mano di Dio’ di Sorrentino, e per le sue partecipazioni a serie tv di successo come ‘Gomorra’ e ‘Imma Tataranni – Sostituto Procuratore’ e Fabrizia Sacchi, attrice teatrale e cinematografica, apprezzata per la sua versatilità e intensità interpretativa. Ha lavorato con registi come Bava, Risi, Calopresti e Guadagnino.

Completano il cast Orsetta De Rossi, Eleonora Russo e Diego D’Elia. Lo spettacolo è impreziosito dalle scene di Monica Sironi, i costumi di Alberto Moretti e le luci di Gianfilippo Corticelli.

Biglietti anche su vivaticket, informazioni:

040.948471; contrada@contrada.it ; www.contrada.it

e App Contrada