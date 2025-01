Teatro Arcobaleno, Edoardo Siravo in Volpone

Dal 10 al 19 gennaio a Roma

Al Teatro Arcobaleno da venerdì 10 a domenica 19 gennaio, Edoardo Siravo in Volpone di Ben Jonson e con Francesca Bianco, Marco Bonetti, Fabrizio Bordignon, Francesca Buttarazzi, Gabriella Casali, Giuseppe Cattani, Alessandro Laprovitera, Germano Rubbi, Alessandra Santilli, Susy Sergiacomo, Roberto Tesconi, Tonino Tosto Mariano Viggiano, regia, Carlo Emilio Lerici.

Dopo il grande successo ottenuto nelle ultime tre stagioni con il Falstaff shakespeariano, la Compagnia del Teatro Belli di Antonio Salines, guidata da Edoardo Siravo affiancato da Francesca Bianco, torna per presentare un altro dei titoli più amati del teatro classico: Volpone di Ben Jonson. Una commedia di inganni, avidità e ironia travolgente, capace di regalare risate a raffica e di coinvolgere il pubblico in un intreccio irresistibile. Con un cast di ben 14 attori guidati da Carlo Emilio Lerici, questa nuova produzione promette una serata di puro divertimento, confermando la capacità della compagnia di reinterpretare i grandi classici con intelligenza e freschezza.

Questo nuovo adattamento, liberamente ispirato alla trasposizione che il grande drammaturgo americano Larry Gelbart fece nel 1976, sposta la vicenda in una città qualsiasi nella prima metà del ‘900 e la trasforma in un vero e proprio vaudeville, ricco di situazioni apertamente comiche e battute in serie. Un fuoco di fila di invenzioni che conducono a sviluppi nuovi ed imprevedibili. A cominciare dal personaggio di Mosca che, per la prima volta, è una donna. Un allestimento snello e moderno dove però la tematica amara dell’opera originale, nonostante la comicità incalzante, viene mantenuta con altrettanta forza.

Il testo ruota attorno al personaggio del ricco Volpone e alla sua serva, confidente ed allieva, Mosca. Volpone, con la complicità di Mosca, ha ingannato la città facendo credere che sta morendo, e tre cittadini entrano in competizione per la sua eredità. Tutti e tre si mostrano disposti a compiere atti sempre più estremi, ciascuno di loro convinto che questa cosa indurrà Volpone a nominarlo come suo unico erede; accanto a loro c’è anche la prostituta più popolare della città, che vuole sposare Volpone per mettere le mani sulla sua ricchezza. Qualcuno di loro riuscirà a realizzerà il proprio obiettivo? E Mosca sarà in grado di superare il maestro dell’inganno?

Volpone di Ben Jonson

Scritta nel 1606 e rappresentata lo stesso anno al Globe Theatre di Londra, venne pubblicata per la prima volta nel 1616. Divisa in cinque atti, è interamente in versi. Protagonisti assoluti il denaro e la menzogna, in un parallelo sconvolgente con i nostri tempi, in cui sembra più importante avere ed apparire che essere. Da questi due elementi nasce il senso ultimo della commedia: una visione cinica della natura umana. Un’accusa violenta e feroce dove la satira si stempera in un ghigno. I due protagonisti sono Volpone e Mosca. Il primo, un’autentica canaglia votata al male, che ha una sua “grandezza” nel perseguire con entusiasmo e con inesauribile fantasia la sua discesa agli inferi, il secondo, il suo parassita, il grande architetto, che ha la furbizia dei servi del teatro latino e della commedia italiana del ‘500, e probabilmente la più grande raffigurazione del personaggio machiavellico nel teatro inglese.

Biglietti

Intero € 23,00 – Ridotto € 19,00 (CRAL, Associazioni convenzionate, Feltrinelli, Bibliocard, RomaPass, Over 65) – Ridotto Studenti € 15,00 (Under 25 anni)

INFO E PRENOTAZIONI

TEATRO ARCOBALENO

Via F. Redi 1/a – 00161 Roma

Tel./ Fax 06.44248154 – Cell. 320.2773855

e-mail: info@teatroarcobaleno.it – sito: www.teatroarcobaleno.it

venerdì e sabato ore 21,00 – domenica ore 17,30

EDOARDO SIRAVO

in

VOLPONE

di Ben Jonson

Edoardo Siravo – Volpone

Francesca Bianco – Mosca

Marco Bonetti – Servitore di Corbaccio, Cancelliere del Tribunale

Fabrizio Bordignon – Corvino

Francesca Buttarazzi – sig.na Allegra

Gabriella Casali – Immacolata Corvino

Giuseppe Cattani – Capo della Polizia

Alessandro Laprovitera – Servitore di Volpone, Agente di Polizia

Germano Rubbi – Capitano Bonario Corbaccio

Alessandra Santilli – Cameriera di Volpone

Susy Sergiacomo – Giudice

Roberto Tesconi – Voltore

Tonino Tosto – Corbaccio

Mariano Viggiano – Servitore di Volpone, Agente di Polizia

regia Carlo Emilio Lerici

musiche Francesco Verdinelli

costumi Annalisa Di Piero

scenografia Marilena Maddonni

costruzioni scenografiche Diego e Simone Caccavallo presso Officine Teatro Belli

foto Fabio Lo Reto

coproduzione Teatro Belli / Laros di Gino Caudai