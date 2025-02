Esclusivamente

Dal 21 al 23 febbraio 2025

SolaMente in Acirema

di e con Manuele Pica

Regia di Simone Precoma

SolaMente in Acirema è un monologo scritto ed interpretato da Manuele Pica, con la regia di Simone Precoma. Lo spettacolo è un viaggio forte ed emozionante nella storia di una famiglia di emigranti italiani, che lasciò “tutto” ciò che possedeva ed anche qualcosa più: l’amore, gli affetti più cari, i genitori, i figli, i fratelli, per raggiungere quella “fortuna” oltre oceano raccontata attraverso lettere, foto e cartoline di coloro partiti in precedenza, per coronare il grande sogno: ricercare una vita nuova e molto di più ossia l’AMERICA. Fin qui un destino comune a molti italiani dell’epoca. Ma nonno Rolando, zio Paoletto, Amedeo, Filippo, Maria, Jonh, Richard, e Michael… e molti altri, restarono intrappolati nelle loro stesse “storie” per via della “STORIA”.

Ludovico, il nostro protagonista, insieme alla sua famiglia, oramai “americani”, vollero tornare a visitare i luoghi natii ripercorrendo a ritroso la rotta che i propri padri avevano compiuto sul finire dell’800. Dopo questa breve visita in Italia la famiglia tornò a Napoli per imbarcarsi, ma proprio in quei giorni, nel novembre del 1938, il governo fascista lanciava il piano per il rimpatrio degli italiani dall’estero bloccando di fatto ogni partenza dall’Italia. I porti divennero luoghi pericolosi, ed Ellis Island inarrivabile! È qui che tutto crolla per il nostro protagonista: quell’America con la “A” maiuscola, diventerà un america minuscola, lontana, un sogno, un desiderio che logora l’anima, divenendo un’utopia ed a volte, come accade in ACIREMA (provate a leggerla al contrario ): una follia… in cui SolaMente (solo la mente) potrà raggiungere quel sogno, quell’infinito!

Uno in cui ognuno di noi può riconoscere la propria gabbia, la propria “acirema” ossia quel luogo dove è stato confinato dall’esistenza, salvo poi trovare le forze per decidere di andare oltre, di uscire da quella stanza ed andare in contro al proprio sogno, la propria AMERICA.

Teatro Trastevere Il Posto delle Idee

Via Jacopa de’ Settesoli 3, 00153 Roma

Feriali ore 21, Festivi ore 17:30

INFORMAZIONI DI BIGLIETTERIA

Prevista tessera associativa. Intero 13,00 – ridotto 10,00

Contatti:

065814004-3283546847 info@teatrotrastevere.it