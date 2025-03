Si conclude con uno spettacolo al 100% femminile la rassegna organizzata

dall’assessorato alla Cultura del Comune di Chiuppano in collaborazione con FITA

Vicenza, Regione Veneto e il patrocinio della Provincia di Vicenza

Invito A Teatro 2025:

sabato 29 marzo 2025 cabaret al femminile con “Còtole” della

compagnia Le Scoasse Cabaret

L’inverno vicentino è tinto coi colori dell’intrattenimento di qualità: buon umore è le parola chiave di “Invito A Teatro”, evento organizzato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Chiuppano in collaborazione con FITA Vicenza, Regione Veneto e il patrocinio della Provincia di Vicenza. La rassegna, giunta nel 2025 alla trentaseiesima edizione, prosegue dunque sabato 29 marzo ore 20:45 presso l’Auditorium Centro Servizi Comunale in via Amabile Peguri 11 (Chiuppano) con “Còtole”, spettacolo 100% al femminile nella messinscena della compagnia sanvitese (provincia di Vicenza) Le Scoasse Cabaret, su testi di Lavinia Bortoli in collaborazione con Clelia Allegretta e con protagoniste Clelia Allegretta, Lavinia Bortoli, Caterina Pizzardin e Giulia Stenghele. Chi meglio di una donna può raccontare il suo piccolo grande cosmo? In un’ora e mezza di cabaret al femminile saranno in scena donne di tutte le età e diverse realtà che, con ironia e sagacia, metteranno in scena il lato comico, e non solo, dell’essere se stesse nel nuovo millennio. Dalle casalinghe alle badanti indaffarate, dalle suore ciniche alle prostitute imprenditrici… un ventaglio di realtà eterogenee studiato per far ridere a crepapelle. “Anche quest’anno il nostro palcoscenico ha avuto per protagonisti attrici e attori che, con la loro passione, hanno portato nella comunità tanti momenti di gioia, risate e condivisione – evidenzia Giorgia Grilli, in qualità di consigliere comunale delegato alla Cultura del Comune di Chiuppano – Un ringraziamento speciale va a FITA Vicenza che, da molte edizioni, collabora alla realizzazione della rassegna. Attraverso questa collaborazione le compagnie locali di teatro amatoriale trovano nel nostro Comune spazi adeguati e un pubblico caloroso che prontamente accoglie con entusiasmo il loro immenso lavoro”. “ ‘Incontro A Teatro’ si distingue per la qualità degli spettacoli in cartellone e l’ottimo riscontro di pubblico, ma non solo – evidenzia Renato Poli, presidente di Fita Vicenza – La sua longevità evidenzia la lungimiranza dell’assessorato alla Cultura del Comune di Chiuppano, il quale dimostra che, operazioni di questo tipo, per ramificarsi nel territorio necessitano di una visione a lungo termine; investire nel teatro amatoriale significa dar voce a quelle tante realtà locali le quali, armate di talento e di un’inestinguibile passione per il palcoscenico, contribuiscono a vivacizzare le nostre vite, raccontandoci storie capaci di rivelare, con la forza di un sorriso e di una battuta arguta, quelle piccole e grandi saggezze utili ad alleggerire lo spettatore dal carico della propria quotidianità. Il direttivo di FITA Vicenza è convinto che, per un’amministrazione comunale, anche questa sia una maniera per dimostrare, attraverso l’arte teatrale, interesse al benessere culturale dei propri cittadini”.

Biglietto intero euro 8, biglietto ridotto euro 5 (dai 6 ai 18 anni) acquistabili sul sito www.webtic.it oppure direttamente in auditorium la sera dello spettacolo.