Alla Birreria Popolare dal 24 marzo al 24 novembre 2025

Bologna Festival 2025

Presenta

Classica in Sneakers

Riparte Classica in Sneakers, la rassegna di Bologna Festival che vede protagonisti giovanissimi interpreti, il cui entusiasmo per il grande repertorio classico anima già dallo scorso anno le serate della Birreria Popolare di Bologna con vere e proprie secret gigs davanti ad un pubblico sempre generalista, sorpreso ed infine brillantemente conquistato: quest’anno saranno dieci i concerti annunciati ma quasi sempre inattesi, con 19 giovani talenti italiani e non solo, selezionati con il concorso del Bologna Festival Call for Artist, che ha raccolto 48 candidature da tutta Europa.

Duplice è l’intenzione dietro allo sforzo produttivo di Bologna Festival per uno dei suoi filoni divulgativi che animano la vita musicale di Bologna Classica in Sneakers: da un lato sicuramente quello di portare il grande repertorio classico in contesti frequentati da un pubblico occasionale, generalista e forse ancora troppo spesso intimorito dalla musica classica e dai suoi luoghi di tradizione, nonché dai tanti preconcetti che ancora li abitano, dall’abbigliamento al costo, fino all’idea che se non avvezzi, quella musica non li toccherà emotivamente; d’altro canto la missione è duplice poiché dopo gli studi, i concorsi, la ricerca di un agente – merce sempre più rara in Italia – il primo ostacolo per i musicisti di domani è proprio quello di fare esperienza sul palco, trovare il primo ingaggio, rompere il ghiaccio con il pubblico e con le proprie paure, in definitiva entrare davvero nel circuito del lavoro e trasformare così la passione di una vita in una vera e propria professione. Molte sono le stagioni italiane che hanno cercato negli ultimi anni di affrontare con spirito pratico il problema del nuovo pubblico e dell’inserimento nel mondo del lavoro dei giovani, ma l’iniziativa di Bologna Festival Classica in Sneakers rimane di indiscussa originalità e coraggio.

Dunque una carrellata di dieci concerti, in solo o in formazioni cameristiche fino al quartetto e due voci recitanti, porteranno il grande romanticismo, il barocco, la musica antica fino alla contemporanea, in birreria, repertori che necessitano di grande silenzio, ottenuto grazie alla fascinazione della musica da parte di un pubblico che, nella maggior parte dei casi, fa questa esperienza involontariamente o per la prima volta.

L’iniziativa Classica in Sneakers nasce in seno a Bologna Festival nel 2022 per iniziativa delle giovani collaboratrici di Bologna Festival Domitilla Lai e Irene Coratti e il prezioso contributo di Carla Maffioletti, che in quel periodo stava compiendo uno stage presso l’Associazione, che hanno proposto il progetto e oggi lo gestiscono con tutto l’entusiasmo necessario ad un’operazione così anomala, e grazie soprattutto alla lungimiranza della Sovrintendente e Direttrice Artistica Maddalena da Lisca, che guida un manipolo di donne nel cuore della sua associazione, lasciando alle collaboratrici il necessario spazio di creatività ed iniziativa per offrire davvero alla città una proposta musicale e culturale adatta ad ogni esigenza e percorso formativo.

Tutti i 19 artisti under 30 sono stati selezionati in base ai loro solidissimi curricula, sempre contesti di importanti premi vinti in manifestazioni nazionali o internazionali, ai video di prove dal vivo inviati e all’originalità della proposta artistica, cercando di mantenere un equilibrio tra diverse famiglie di strumenti, dal pianoforte agli archi, ma anche i più desueti sax, chitarra, arpa, fisarmonica.

Agli eventi si accede acquistando un “birriglietto” al costo di €15 (€13,50 se acquistato in prevendita) che permette di assistere al concerto e dà diritto a una consumazione presso il locale.

In collaborazione con BIRRERIA POPOLAREMatteo Naldi, Direttore Marketing di Lavoropiù SpA:

“Lavoropiù è orgogliosa di sostenere ‘Classica in sneakers’, un progetto che valorizza la diffusione e la conoscenza della musica classica con una modalità innovativa e coinvolgente soprattutto per il pubblico più giovane. La musica classica è un patrimonio di assoluto valore per la nostra società e rappresenta uno dei linguaggi più potenti che abbiamo a disposizione per esprimere i nostri sentimenti e le nostre emozioni. Crediamo nel valore di questa inziativa e nella possibilità di creare legami con le nuove generazioni attraverso la cultura, proprio come facciamo ogni giorno nel nostro lavoro, favorendo connessioni tra persone e imprese.”

Giuseppe Gagliano, Direttore Centrale Comunicazione e Relazioni Esterne del Gruppo Hera

:

“La rassegna ‘Classica in Sneakers’ è attrattiva fin dal titolo: connettere due ambiti che sembrano lontani è una sfida che ci appassiona, tanto più se, come in questo caso, si tratta di giovani. Grazie a Bologna Festival e a questa originale rassegna, che rimane un unicum nel nostro panorama culturale, decine di giovani talenti faranno ascoltare ottima musica classica alla Birreria Popolare all’ora dell’aperitivo, fuori dai contesti tradizionali dei concerti. ‘Classica in Sneakers’ dunque rappresenta per il Gruppo Hera un’occasione per sostenere le eccellenze culturali del territorio, costruendo opportunità per i giovani talenti e offrendo cultura di qualità al pubblico più ampio possibile”.

Programma Classica in Sneakers 2025

Lunedì 24 marzo ore 19.00

Boidi Piano Duo

Daniele e Luciano Boidi, pianoforte

Pianoforte a quattro mani su musiche di Gershwin, Brahms, Liszt

Lunedì 14 aprile ore 19.00

Duo Ruggiero-Dalpiaz

Duccio Dalpiaz, violoncello; Leonardo Ruggiero, pianoforte

Musiche di Schumann e Martinů

Lunedì 26 maggio ore 19.00

Elena Chiaramello, fisarmonica

Musiche di Angelis, de Falla, Sarasate, Rossini, Fancelli

Lunedì 16 giugno ore 19.00

Musiche di Beethoven e Brahms

Lunedì 7 luglio ore 19.00

Duo Claroscuro

Roberto Guarnieri, chitarra; Morgana Rudan, arpa

Repertorio originale per questa formazione

Lunedì 14 luglio ore 19.00

Caroline Leigh Halleck, sax

Musiche di Debussy, Marais, Glass

Lunedì 15 settembre ore 19.00

Samuele Orazi, pianoforte

Musiche di Debussy, Chopin, Rachmaninov

Lunedì 13 ottobre ore 19.00

Sofia Silvestrini, chitarra

Musiche di d Narvàez, Llobet, Morittu, Giuliani

Lunedì 3 novembre ore 19.00

Victoria Nava, pianoforte

Musiche di Chopin, Ligeti, Schubert

Lunedì 24 novembre ore 19.00

Quasi Quartetto

Filippo Lai, attore; Francesco Grossi, attore; Sara Tellini, violino; Francesco Zecchi, viola; Mariachiara Gaddi, violoncello

I am a deus – spettacolo con musiche ed estratti da lettere di Mozart e Beethoven

IN COLLABORAZIONE con Birreria Popolare