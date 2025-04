Lunedì 7 aprile, ore 21

Campo Teatrale

Green days

Campo Teatrale, Milano

Spettacolo selezionato nell’ambito di “Next – Laboratorio delle idee per la produzione e programmazione dello spettacolo lombardo – Edizione 2024/2025”

Lunedì 7 aprile, alle ore 21, andrà in scena a Campo Teatrale, Green days, spettacolo selezionato nell’ambito di Next – Laboratorio delle idee per la produzione e programmazione dello spettacolo lombardo. Lo spettacolo si concentra sulla storia di Marco, giovane padre di Emma, adolescente appassionata di tematiche ambientali. Marco ha cresciuto sua figlia da solo, dopo aver abbandonato i suoi sogni di calciatore,

sostenuto dall’assegno di mantenimento dell’ex compagna e affrontando un lavoro precario dietro l’altro. Emma, ragazza coscienziosa e diligente, che non ha mai dato problemi al padre, e Marco, che la sostiene nella sua passione ecologica, portandola a conferenze, manifestazioni, condividendo con lei i sogni di un mondo migliore, hanno un ottimo rapporto fino al momento in cui Marco riceve una proposta di lavoro a tempo indeterminato come addetto alla sicurezza. Davanti a loro la soluzione ai problemi economici e prospettive più

rosee, se non fosse che l’azienda è una multinazionale, nota per comportamenti non del tutto puliti dal punto di vista ambientale. Emma chiede a suo padre di non accettare il lavoro, perché andrebbe contro tutto ciò in cui entrambi credono. Marco è davanti a un bivio ma, infine, accetta il lavoro e questa decisione avrà conseguenze radicali nel suo rapporto con la figlia. Oggi parlare di ambiente, di cambiamento climatico, di sostenibilità sembra essere diventata la cosa più facile e al contempo più difficile. I rischi sono molti, specialmente se questi temi si portano in uno spettacolo, dove qualsiasi operazione artistica a riguardo cammina sul sottile crinale tra il programmatico e il retorico.

Impossibile restarne fuori, impossibile non prendere una posizione. Uno spettacolo, scritto da Matteo Luoni e diretto da Mattia Fabris, che unisce la riflessione quanto mai attuale sull’ambiente all’eterno contrasto fra adolescenza e vita adulta, nato da SEMINARE FUTURO,

progetto ideato da Campo Teatrale con l’obiettivo di promuovere tra i giovani di Milano e dell’hinterland una nuova consapevolezza sui temi della sostenibilità ambientale. L’iniziativa, rivolta agli studenti e alle studentesse delle scuole secondarie di secondo grado, è realizzata in collaborazione con Parco Nord Milano e con il contributo di Fondazione di Comunità Milano ed ha ottenuto il Patrocinio del Comune di Milano e il sostegno dell’Assessorato alla Cultura, dell’Assessorato al Verde e del Garante dei Diritti per l’Infanzia e l’Adolescenza.

Green Days sarà in tournée nei mesi di marzo e aprile 2025 presso alcuni Teatri Convenzionati del Comune di Milano, con repliche gratuite rivolte agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Milano e hinterland.

di Matteo Luoni

regia Mattia Fabris

con il contributo di Fondazione di Comunità Milano

con Ilaria Marchianò e Umberto Terruso

produzione Campo Teatrale

disegno luci Stefano Colonna

scene e costumi Stefano Zullo

ORARI BIGLIETTERIA

Presso gli uffici in via Casoretto, 41/a

Dal lunedì al venerdì 15.00 -19.00

Presso la biglietteria del teatro in via Cambiasi, 10

Solo nei giorni di spettacolo, da mezz’ora prima dell'inizio della replica.

INGRESSO

via Cambiasi, 10 (MM2 Udine / Linee bus 55-62)

CAMPO TEATRALE

Via Cambiasi 10 – 20131, Milano

Tel 02 26 11 31 33

www.campoteatrale.it

Metro MM2 Udine-Lambrate

Linee di superficie 55-62