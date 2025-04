Dieci eclettici appuntamenti in suggestive location del territorio vicentino, tra aprile e maggio, che abbracciano letteratura, teatro, cinema, degustazioni fino al giornalismo sportivo

Venezia da Terra 2025:

si parte venerdì 4 aprile a Sossano, con la proiezione di “Squali” di Alberto Rizzi, western veneto ispirato a “I fratelli Karamazov” di Dostoevskij Nona edizione per Venezia da Terra, festival promosso dai Comuni vicentini di Agugliaro, Albettone, Alonte, Campiglia dei Berici, Noventa Vicentina, Orgiano, Pojana Maggiore, Sossano, Val Liona e Villaga e con il patrocinio scientifico di ben due dipartimenti dell’Università di Padova, DiSSGEA e DiSLL; una serie di dieci eclettici appuntamenti gratuiti, tra aprile e maggio, in suggestive location del territorio, che abbracciano letteratura, teatro, cinema, degustazioni e fino al giornalismo sportivo. Si parte venerdì 4 aprile ore 21 al Cinema Teatro Aurora di Sossano, dove verrà proiettato il film “Squali”, di e per la regia di Alberto Rizzi, cui seguirà un incontro con il regista. La pellicola, liberamente ispirata al celebre romanzo “I fratelli Karamazov” dello scrittore russo Fëdor Dostoevskij, è in realtà un originale western veneto ambientato ai giorni nostri sui Monti Lessini, nelle Prealpi italiane. “Volevo fare un film libero, sia nella forma che nel contenuto, che esplorasse un mondo di confine, sia geografico che umano – spiega Rizzi, drammaturgo e regista per il teatro e per il cinema, già premiato nel 2021 come Migliore Regia al festival del Cinema Italiano per il lungometraggio d’esordio prodotto da Fandango ‘Si muore solo da vivi’ – I protagonisti di ‘Squali’ sono degli animali fossili mossi dagli istinti primari di avidità, fame, amore, sopravvivenza. Eppure

tutti sono in cerca di una forma di salvezza, di redenzione o forse, banalmente, di riscatto”. “Venezia da Terra è prima di tutto un luogo d’incontro – evidenzia Massimo Zulian, sindaco di Campiglia dei Berici, Comune capofila del festival – uno spazio di condivisione: dieci comuni dell’Area Berica insieme collaborano con due dipartimenti dell'Università di Padova per dare vita a una proposta culturale che rimane, anche a distanza di tempo, unica nel suo genere. Siamo infatti giunti alla nona edizione in dieci anni, consolidando le nostre peculiarità, in primis l’intreccio tra racconto della Storia e territorio, e al tempo stesso rinnovandoci continuamente. Anche quest’anno il direttore artistico Giovanni Florio ha saputo costruire un programma fresco, accattivante e ricco di spunti, che vi invito a scoprire, così come vi invito a scoprire i nostri graziosi paesi e le loro bellezze, più o meno nascoste”. “Sono passati dieci anni dal primo Venezia da Terra-sottolinea Giovanni Florio, in veste di direttore artistico e scientifico – dieci anni nei quali il festival si è evoluto senza mai snaturarsi. Al

cuore della nostra proposta resta la volontà di fare comunità a partire da quello che abbiamo, per l’appunto, ‘in comune’: il nostro territorio con la sua storia; raccontarla in maniera accessibile ma scientificamente fondata è il nostro obiettivo, che portiamo avanti grazie a una proficua collaborazione tra Università, Comuni e associazioni del territorio’. Dopo la data del 4 aprile, il festival proseguirà il giorno successivo, sabato 5, a Orgiano, con lo spettacolo teatrale “Vozi de qua e de là del fosso grando” della compagnia Teatro dei Curiosi, rappresentato in due orari per l’alta affluenza di prenotazioni, alle 17 e alle 21; giovedì 10 aprile a Villaga incontro con Silvano Fornasa, autore del libro “Don Giuseppe, Giulia e le altre. Reati del clero e giustizia ecclesiastica a Vicenza nell’età della Controriforma”; domenica 27 aprile a Val Liona incontro con gli storici Marco Modenese e Andrea Savio a titolo “Lettere dalla villa: nobili e fattori nel Veneto del Rinascimento”; mercoledì 30 aprile a Noventa Vicentina “Paesaggi in movimento: strade e storie dentro il Giro”, serata di approfondimento in attesa del Giro d’Italia con Stefano Rizzato e Giada Borgato di Rai Sport; domenica 4 maggio ad Alonte conferenza a cura di Enrico Zucchi “Brindisi in versi: storia letteraria del Prosecco dal Rinascimento a oggi” accompagnata dalle letture sceniche de L’Archibugio Compagnia Teatrale con brindisi offerto da La Pria Organic Winery di Alonte; giovedì 8 maggio ad Albettone l’attore e drammaturgo Andrea Pennacchi presenterà il suo libro edito da Marsilio “Se la rosa non avesse il suo nome”; sabato 10 maggio ad Agugliaro incontro con Giada Peterle, autrice del libro “Pigafetta: Storia del primo viaggio intorno al mondo” edito da Beccogiallo; domenica 18 maggio a Campiglia dei Berici toccherà all’opera teatrale “Sofonisba" di Gian Giorgio Trissino nella messinscena della compagnia Matricola Zero; sabato 24 maggio a Pojana Maggiore “Storie di castelli e cavalieri tra i Berici e l’Adige nel Basso Medioevo”, incontro con lo storico Attilio Stella.

Eventi a ingresso gratuito, sino a esaurimento posti

Info: www.veneziadaterra.it