Teatro Arcimboldi, la magia di Avatar live in concert

A Milano per la prima volta il 24 e 25 maggio con 120 musicisti sul palco

“Avatar Live In Concert” , la versione cineconcerto del film record di incassi di tutti i tempi, arriva per la prima volta a Milano al Teatro Arcimboldi per due imperdibili repliche sabato 24 maggio (ore 20,30) e domenica 25 (ore 15,00).

L’intero film capolavoro di James Cameron scorre sul grande schermo in alta definizione, mentre sul palco l’Orchestra Italiana del Cinema – in perfetto sincrono con le immagini – interpreta la colonna sonora del Premio Oscar James Horner, il grande compositore prematuramente scomparso e già al fianco del regista in “Titanic” e “Alien Scontro Finale”.

L’orchestra è guidata da Ludwig Wiki, già direttore della premiere mondiale, e arriva sul palco nella sua formazione più ampia: 120 elementi, coro e la voce solista di Eleanor Grant. Un’esperienza sensoriale unica, per spettatori di tutte le età.

Tre premi Oscar, una potenza visiva che ha conquistato il mondo e ridefinito i confini del fantastico, il film sonorizzato dal vivo sbarca nel capoluogo lombardo dopo il successo dell’anteprima nella prestigiosa Royal Albert Hall di Londra e la prima italiana all’Auditorium Conciliazione di Roma, evento conclusivo del Roma Film Music Festival, la manifestazione internazionale dedicata al mondo delle colonne sonore guidata dalla direzione artistica di Marco Patrignani.

Avatar ha definito nuove regole del racconto cinematografico e le visionarie intuizioni del regista hanno trovato conferma e consolidamento nel sequel “La via dell’Acqua”. Mentre il pubblico aspetta il terzo capitolo del film, annunciato per la fine di quest’anno, l’indimenticabile colonna sonora del primo capitolo eseguita dal vivo regala un’esperienza unica e irripetibile: la musica non è solo un accompagnamento alla storia ma una vera e propria compagna di viaggio con cui riattraversare e rivivere le sequenze mozzafiato del film.

“Avatar è uno sforzo produttivo titanico, per restare nel mondo di Cameron, ma ne è valsa la pena”: afferma Marco Patrignani, presidente dell’Orchestra Italiana del Cinema, ideatore del festival e patron dei Forum Studios. “La nostra orchestra è specializzata nei cineconcerti, una forma che richiede precisione assoluta, esperienza e intensità emotiva. Dopo le saghe di Harry Potter, Star Wars e Gladiator Live, presentare Avatar dal vivo è una nuova, affascinante sfida. Il cineconcerto rappresenta oggi una delle forme più immersive di fruizione cinematografica, in cui il confine tra visione e ascolto si dissolve per dare vita a un’opera nuova, totalizzante, che trasforma il pubblico in protagonista attivo dell’esperienza”.

Avatar Live è una produzione di Avex Classics International su licenza Lightstorm Entertainment, 20th Century Studios and Disney Concerts, a division of ABC, Inc. © All rights reserved.

Il concerto ha una durata di 2 ore e 50 minuti circa, compreso un intervallo di 20 minuti. Il film è proiettato nella versione italiana con sottotitoli in inglese.

