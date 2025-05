GLI APPUNTAMENTI DEL 17 MAGGIO

XXVIII edizione del FESTIVAL MAGGIO ALL’INFANZIA

GLI APPUNTAMENTI DEL 17 MAGGIO

A BARI, MOLFETTA E MONOPOLI SPETTACOLI AL DEBUTTO IN TEATRO, PERFORMANCE ALL’APERTO E CIRCO CONTEMPORANEO NELLO CHAPITEAU

Spettacoli al debutto, performance circensi nello chapiteau e giocoleria all’aperto. Prosegue sabato 17 maggio la programmazione del festival di teatro per le nuove generazioni Maggio all’infanzia, con una giornata ricca di eventi a Bari, Molfetta e Monopoli, che includono diverse proposte gratuite per tutte le età. Giunto alla sua XXVIII edizione, il festival è organizzato da Fondazione SAT Spettacolo Arte Territorio, con la direzione artistica di Teresa Ludovico, la cura del progetto di Cecilia Cangelli e la consulenza pedagogica di Giorgio Testa.

Gli appuntamenti a Teatro

I palcoscenici di Molfetta accolgono anche sabato gli spettacoli delle più importanti compagnie pugliesi e nazionali, che presentano per la prima volta i loro lavori di teatro ragazzi durante la Vetrina del Maggio. Si parte alle ore 9 al Teatro Don Bosco con il debutto nazionale Albert eD Io, coproduzione Compagnia del Sole, Fondazione Sipario Toscana e Fondazione Trg: Flavio Albanese interpreta il fisico Albert Einstein, la cui vita cambierà dopo l’incontro con un bambino in un parco. Consigliato per un pubblico a partire da 11 anni. Per la prima volta in scena anche Cosa hai in testa? del Teatro Metastasio di Prato: lo spettacolo, pensato per un pubblico tra i 6 e i 10 anni, narra la storia di Ele e Vale, migliori amiche. Vale è speciale: al posto dei capelli ha rami e foglie, una chioma magica che dà vita ai loro sogni. Il romanzo di Lucy Maud Montgomery, Anna dai cappelli rossi, rivive nell’adattamento teatrale curato da Il giardino delle lucciole, in programma alle ore 16 alla Cittadella degli artisti. Viaggiando nel mondo della protagonista si impara a guardare le cose come le guarda lei, scopriremo che ciascuno è fatto a modo suo e che si può camminare con la testa per aria, purché si impari ad avere anche i piedi per terra (debutto nazionale, 7-12 anni).

Alle 17.15 ci spostiamo al Teatro Don Bosco ed entriamo nel mondo della piccola Miranda, cresciuta in uno chapiteaux da circo piantato nel bel mezzo di un’isola, sotto lo sguardo amorevole di Prospero, suo padre, e in compagnia dell’amico Calibano, il clown. Circo Miranda, di Fontemaggiore centro di produzione teatrale, viene messo in scena per la prima volta in Puglia ed è consigliato da 7 anni. Alle ore 18.30 il palcoscenico della Cittadella degli artisti ospita Quando diventerò piccolo, performance poetica e musicale di Sergio Beercock, con rime originali di Bruno Tognolini, che esplora il passaggio dall’infanzia all’età adulta, ponendo domande sulla crescita e sulla memoria del bambino che siamo stati (da 8 anni). La programmazione nei teatri si conclude alle 20 alla Cittadella degli artisti con Arlecchino, della Compagnia Zaches Teatro e Teatro Metastasio di Prato. Lo spettacolo, per un pubblico a partire da 8 anni, vede in un teatro ormai dismesso e fatiscente irrompere tre Pulcinella, tre goffi personaggi in cerca del loro re: Arlecchino.

Performance all’aperto e spettacoli teatrali a Monopoli

La Compagnia Teatro Bandito per tutto il week-end porta l’arte scenica negli spazi all’aperto di Monopoli. Sabato 17 maggio sono due le performance gratuite e per un pubblico di ogni età: alle ore 18 in piazza Manzoni e alle ore 20 nella Villa Sant’Antonio Francesca Zoccarato presenta il suo Varietà prestige, spettacolo di marionette a filo, clownerie e magia. Il gioco mondo nella Valigia a una piazza di Dadde Visconti si presenta invece a bambini e adulti alle 18 alla Villa Sant’Antonio e alle ore 20 in piazza Manzoni.

Alle ore 20 al Teatro Radar è invece in programma lo spettacolo Anapoda. Un’avventura a testa in giù (da 6 anni): protagoniste due donne dall’aspetto bizzarro che trovano una misteriosa borsa che le trasporterà in un mondo sottosopra.

Lo chapiteau di MagdaClan a Bari

Proseguono poi gli appuntamenti nel piazzale del Teatro Kismet di Bari con il circo contemporaneo di MagdaClan. La compagnia torinese proporrà fino al 25 maggio quattro spettacoli nel suo chapiteau: il viaggio in tre atti nell’universo poetico del MagdaClan Eccezione n.18, il mondo fatto di equilibri instabili e mini pony parlanti di Amore Pony, MagdaCabaret con i numeri pieni di poesia e tecnica sopraffina giocata nelle discipline tipiche del linguaggio della compagnia e l’universo fatto di soli oggetti sferici su cui dovranno rimanere in equilibrio gli acrobati di Balls don’t lie. Il 17 maggio in programma Amore Pony alle 11.30 e la doppia replica di Eccezione n.18 alle ore 18 e 21.

La programmazione nei teatri prevede un biglietto di ingresso al costo di 5 euro, mentre quelli negli chapiteaux di MagdaClan hanno un costo di 5 euro per Amore Pony e Balls don’t lie e di 7 euro per Eccezione n.18 e MagdaCabaret. Disponibili in prevendita al botteghino dei teatri, all’infopoint nel Parco urbano Baden Powell di Molfetta, nei luoghi degli spettacoli un’ora prima e online sul circuito Vivaticket.com.

Il programma del festival Maggio all’infanzia, con oltre 70 eventi tra Bari, Martina Franca, Molfetta, Monopoli e Ruvo di Puglia, è disponibile sul sito www.maggioallinfanzia.it.

Il Festival ha il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Puglia, dei Comuni di Bari, Martina Franca, Molfetta, Monopoli, in collaborazione con Puglia Culture e Istituto Culturale Coreano in Italia, con il patrocinio del Comune di Ruvo di Puglia e la collaborazione della Compagnia La luna nel letto e il Teatro Comunale di Ruvo.

Il Maggio all’infanzia si avvale della collaborazione del Teatro stabile d’innovazione ragazzi Le Nuvole di Napoli e Casa del contemporaneo, TRIC Teatri di Bari, Cooperativa Kismet, Assitej Italia (Associazione internazionale di teatro per bambini e giovani) e TRAC rete delle residenze teatrali pugliesi. Il festival rientra nella rete di Italiafestival ed EFA European Festivals Association (nell’ambito del progetto Effe Label).