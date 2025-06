Per chi ama l’hard rock e l’heavy metal il nome di Paul Gilbert è uno di quelli che contano e, a luglio, ecco la ghiotta occasione di vederlo in azione sul suolo italiano con il suo power trio. Martedì 1 Luglio al Bilbao di San Polo d’Enza (RE) e Mercoledì 2 Luglio al Phenomenon a Fontaneto d’Agogna (NO). Il virtuoso guitar hero – considerato dalle riviste Guitar World e Guitar One tra i 50 chitarristi più veloci di tutti i tempi e uno dei principali shredders – sarà accompagnato per l’occasione dalla sezione ritmica che vede Roberto Porta alla batteria e Marco Galiero al basso. ­ CHI È PAUL GILBERT Paul Gilbert è nato e cresciuto a Pittsburgh, in Pennsylvania iniziando fin da giovanissimo a suonare la chitarra diventando subito un nome di grande richiamo per le sue tante abilità con lo strumento. Virtuoso guitar-hero con un personale sound che fa della plettrata alternata, dei fraseggi barocchi, sweep picking, tapping, dive bombs e molto altro un vero marchio di fabbrica capace di far “parlare” la propria chitarra come pochi al mondo. La carriera di Paul Gilbert che lo ha visto collaborare con una miriade di artisti, incidendo 18 album solisti senza dimenticare quelli con le band con le quali ha iniziato: Racer X nel 1985 e, soprattutto, Mr. Big due anni dopo, che lo hanno reso celebre in tutto il mondo. Dal 2003 inizia una serie di collaborazioni con grandi nomi del panorama rock ed Heavy mondiale, tra cui Mike Portnoy (Dream Theater), Neal Morse (anche lui in Italia al Phenomenon il 15 giugno), Matt Bissonette (Satriani, Lee Roth) tra i più famosi. I due concerti in Italia saranno, quindi, due imperdibili occasioni per ammirare Paul Gilbert e le sue chitarre Ibanez PGM signature series nell’interpretazione di brani storici alternati a composizioni più recenti che regaleranno al pubblico un evento difficilmente dimenticabile. ­ I CONCERTI DI PAUL GILBERT IN ITALIA I due concerti in Italia saranno quindi imperdibili occasioni per ammirare Paul Gilbert e le sue chitarre Ibanez PGM signature series nell’interpretazione di brani storici alternati a composizioni più recenti che regaleranno al pubblico un evento difficilmente dimenticabile. Ad aprire il concerto del 1° luglio al Bilbao di San Polo d’Enza (RE) saranno i Mississippi Supercult, un nome che racchiude inequivocabilmente le sonorità di questo rovente ensemble blues’n’roll denso e graffiante, che – come il sole della Louisiana – saprà scaldare a puntino il pubblico. Ad aprire il concerto del 2 luglio al Phenomenon di Fontaneto d’Agogna (NO) saranno invece i Never Obey Again autori di un solidissimo ‘modern metal straight outta pizza’, a far tremare le assi del palco, con una setlist ad hoc che preparerà al meglio i fans di Gilbert al secondo round, non senza qualche livido! ­ IL VIDEOMESSAGGIO DI PAUL GILBERT ­ COME ARRIVARE E BIGLIETTI MARTEDI’ 1 LUGLIO BILBAO | San Polo d’Enza (RE) Biglietti a questo link ­ MERCOLEDI’ 2 LUGLIO PHENOMENON | Fontaneto d’Agogna (NO)

Biglietti a questo link ­