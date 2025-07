Caracalla Festival 2025, il Don Giovanni di Mozart nello sguardo di Vasily Barkhatov

Un grande cast con Roberto Frontali, al suo debutto nel ruolo di Don Giovanni, Alessandro Cadario sul podio, dal 20 all 25 luglio alla Basilica di Massenzio

“Il mio Don Giovanni è un viaggio nella storia del personaggio, dalla sua infanzia fino all’età adulta e alla morte, ripercorrendo i traumi che ha subito, ma senza dimenticare la visione umoristica. L’opera sarà un viaggio fra la tragedia e l’umorismo” spiega Vasily Barkhatov, giovane regista russo che debutta a Roma con il Don Giovanni di Mozart, nuova produzione del lirico capitolino in scena per il Caracalla Festival 2025 nella suggestiva cornice della Basilica di Massenzio, da domenica 20 luglio ore 21 (cinque recite fino al 25 luglio).

Si annuncia uno spettacolo fra tragedia e humour il nuovo allestimento pensato da Barkhatov, classe 1983, giovane esponente della nouvelle vague artistica europea selezionato da Damiano Michieletto, che si confronta per la prima volta con uno degli archetipi della cultura occidentale affidando il ruolo del protagonista a Roberto Frontali, celebre baritono romano al debutto nel ruolo del libertino maturo e impenitente.

“Il Don Giovanni è una delle opere più rappresentate e rappresentabili al mondo, fra versioni brillanti e visionarie, e se non mi avessero inviato non avrei mai pensato di metterla in scena – prosegue il regista – Ammiro e rispetto il Don Giovanni, ma è sempre difficile restituirne il senso profondo. Per me si è trattato di un’esperienza entusiasmante: per me deve sempre esserci qualcosa a livello umano e narrativo che mi tocca per poterlo meglio raccontare. Quando inizio a lavorare per me la cosa fondamentale è individuare l’aspetto umano della storia che mi tocca e mi consente di restituire e raccontare la vicenda secondo una precisa visione. Ecco perché la scelta di un interprete come Roberto Frontali, artista all’apice della sua carriera, maturo. Assisterete a un viaggio nella vita di Don Giovanni, dalla sua infanzia, attraverso l’età adulta, fino alla morte. Ripercorreremo i traumi vissuti e le tragedie della sua vita. Ma ci sarà anche molto humor. Il trauma, la tragedia”.

Il regista si discosta dall’idea di Don Giovanni come eroe maledetto, ma mette in scena un un viaggio emotivo che costituisce il filo narrativo del racconto in una visione che ruota intorno a una storia di famiglia mostrando il rapporto genitore-figlio che determina il comportamento di Don Giovanni maturo in scena.

Attraverso uno sguardo innovativo e contemporaneo, Barkhatov affida le scene, circensi e da luna park alla visione di Zinovy Margolin che le integra con l’architettura romana della Basilica, i costumi a Olga Shaishmelashvili e le luci ad Alexander Sivaev.

Per Roberto Frontali, romano, acclamato baritono di fama internazionale, ospite regolare del lirico capitolino in numerose produzioni, da Rigoletto a Gianni Schicchi, da La Traviata a Tosca, ha calcato i palcoscenici dei principali teatri d’opera del mondo dal Covent Garden di Londra al Met di New York a La Scala di Milano, si tratta del debutto nel ruolo di Don Giovanni.

Imponente il resto del cast con Vito Priante nel ruolo di Leporello, Maria Grazia Schiavo nei panni di Donna Anna, Carmela Remigio nel ruolo di Donna Elvira, Eleonora Bellocci come Zerlina, Anthony León come Don Ottavio, Mihai Damian come Masetto, Gianluca Buratto nel ruolo del Commendatore.

Sul podio, impegnato nella direzione dell’Orchestra dell’Opera di Roma, che schiera anche il Coro del Teatro diretto da Ciro Visco, torna Alessandro Cadario che presenta la partitura nella sua seconda versione, quella viennese del 1788 optando per una serie di tagli sui recitativi per migliorare la performance all’aperto.

Ultima nuova produzione del Caracalla Festival 2025, il Don Giovanni si alterna alle recite di Traviata (alle Terme di Caracalla) e dopo il debutto di domenica 20 luglio torna in scena per altre tre recite, martedì 22, giovedì 24 e venerdì 25 luglio sempre alle ore 21 alla Basilica di Massenzio. Info e dettagli su www.operaroma.it

Fabiana Raponi