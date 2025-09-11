“Armonie d’arte festival”, tra jazz e improvvisazione

Spazio ai giovani musicisti con “Jazz Opening”, tre giorni di musica “under 35” che il 12, 13 e 14 settembre, animeranno per l’intera giornata gli spazi del Museo civico dei Brettii e degli Enotri

Armonie d’Arte Festival, fondato e diretto da Chiara Giordano lungo 25 anni in continuità, oltre al cartellone

più blasonato e di livello internazionale, sostiene anche le nuove generazioni di artisti.

Infatti, nella programmazione siglata Network, prevista per Luglio e Settembre, con la specifica volontà di

creare occasioni di esibizioni indipendenti e offrire opportunità alla nuova generazione di musicisti, ha deciso

di utilizzare la formula della Open Call a cui far seguire performance pubbliche.

Ecco quindi “Jazz Opening”, tre giorni di musica “under 35” che il 12, 13 e 14 settembre, animeranno per l’intera giornata gli spazi del Museo Civico dei Brettii e degli Enotri di Cosenza, su gentile concessione dell’am-

ministrazione comunale.

Previste performance musicali afferenti al mondo del jazz e delle musiche improvvisate, da tenersi lungo tutto

il corso delle giornate (negli orari: 11.00, 12.30, 16.30, 18.00, 19.30). Ogni musicista o gruppo si esibirà in un

live che potrà prevedere musiche originali, arrangiamenti,elaborazioni e standard.

In programma: Paternostro 4tet, Cerullo Trio, Di Lieto Trio, Costanzo Duo, Gerardo Pizza Trio, Di Stella Duo,

Martina Gurrieri Duo, Moribiondi Group.

Andrea Mellace, musicista calabrese di nuova generazione attivo a livello nazionale e internazionale, è il

coordinatore artistico e organizzativo di Jazz Opening che si avvale altresì del supporto di Vittorio Pio, gior-

nalista, collezionista e critico musicale calabrese con vasta frequentazione dei più importanti circuiti di set-

tore italiani ed esteri.

Ad avvalorare la qualità del progetto, sabato 13 alle ore 21.00, anche un concerto con una formazione unica

in Italia, il Blue Prospective Trio, con Andrea Tommaso Mellace alla marimba, Jordan Corda al vibrafono e

Paolo Recchia al sassofono, che all’interno del prezioso chiostro del Museo potrà restituire certamente un

mood fascinoso per ogni target: infatti, all’amalgama sonora già insolita, si aggiunge l’estetica del trio che

abbraccia tanto il jazz contemporaneo quanto le sonorità cameristiche della musica europea del ‘900, resti-

tuendo un’armonia piena, poetica, brillante, godibilissima. Un concerto che, in coerenza con il tema annuale

del Festival – Nuove rotte mediterranee/Transiti – parla di percorsi musicali lungo rotte geografiche e stili-

stiche in grado di coniugare mondi diversi, per timbri, scritture, intenti, e rigenerare repertori con una fresca

nuova creatività.

Ogni ulteriore info su www.armoniedarte.com e sui canali social dedicati.