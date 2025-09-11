Daniele Cipriani Entertainment, Anna Lea Antolini è il nuovo direttore artistico

Nominato il nuovo direttore artistico della DCE

La Daniele Cipriani Entertainment (DCE) è lieta di annunciare che Anna Lea Antolini è il nuovo Direttore Artistico dell’azienda leader di produzione di danza e spettacoli.

Il 1° settembre, Daniele Cipriani ha assunto l’incarico di Direttore Artistico del Festival dei Due Mondi di Spoleto, dimettendosi quale Direttore Artistico della DCE e nominando la Dottoressa Antolini quale suo successore alla guida dell’azienda da lui stesso fondata nel 2001.

Ideatrice e curatrice di progetti artistico-culturali, direttrice artistica di festival, conferenziera e autrice, Anna Lea Antolini ha lavorato a lungo per la Fondazione Romaeuropa Festival e per la Fondazione del Teatro dell’Opera di Roma. Già consigliera danza per la Fondazione Nuovi Mecenati, Ambasciata di Francia in Italia, Institut Français Italia e consulente artistico per la Biennale Danza, Venezia, Antolini ha insegnato presso la Sapienza Università di Roma, collaborato con diversi festival multidisciplinari e musei nazionali, e scritto e realizzato cicli divulgativi tra danza e natura, arte e filosofia.

Per assicurare la sua completa dedizione al Festival di Spoleto, Daniele Cipriani cessa pertanto la sua attività quale Direttore Artistico della DCE, mantenendo la direzione esclusivamente dei grandi eventi da lui creati e fatti crescere in oltre 20 anni di attività, tra cui i popolarissimi gala di danza Les Étoiles e Las Estrellas, nonché della programmazione di produzione 2025 inserita nel progetto del Ministero della Cultura 2025 e dei PROGETTI SPECIALI come Il cantico delle creature. Sotto le stelle di Assisi che si svolgerà nella città di San Francesco il 21 settembre prossimo.

Nel nominarla suo successore, Cipriani si è detto convinto che con la sua riconosciuta professionalità, creatività e passione artistica, unite a una brillante personalità e profonda umanità, Anna Lea Antolini porterà nuove visioni alla DCE, facendo crescere ulteriormente l’azienda. Da parte sua, la neo Direttrice Artistica ha rilasciato la seguente dichiarazione: “La gratitudine è un sentimento che caratterizza la mia esistenza e che oggi rinnovo vivamente nei confronti di uno dei più intraprendenti protagonisti del mondo dello spettacolo. Grazie Daniele. Ho accettato tale incarico perché i nostri sguardi, diversi per natura, si ritrovano nella ricerca costante della qualità e si completano nel desiderio creativo, alla base della nostra volontà reciproca, di ampliare gli orizzonti artistici e avviare nuove collaborazioni.”

La Daniele Cipriani Entertainment è riconosciuta dal Ministero della Cultura come organismo di produzione per la danza.

Anna Lea Antolini – ideatrice e curatrice di progetti artistico-culturali, conferenziera e autrice – è dal 2024 direttrice artistica di XENOS festival di performance al complesso museale Santa Maria della Scala, Siena e curatrice per Videocittà festival della visione e della cultura digitale, Roma. Ideatrice e autrice di ODE corporisprimo progetto in VR del Teatro dell’Opera di Roma (2024), è docente a contratto presso la Sapienza Università di Roma (a.a. 2021-22, 2022-23, 2023-24). Collabora con diversi festival multidisciplinari e musei nazionali. Scrive e realizza cicli divulgativi tra danza e natura, arte e filosofia (Le storie della danza, di che performance sei?, danzare la performance, eppur si muove, eppur ci si riavvicina). Idea e conduce short magazine radiofonici per Rai Radio3 (2019/24). È consigliera danza per la Fondazione Nuovi Mecenati, Ambasciata di Francia in Italia, Institut Français Italia (2016/20). Lavora per la Fondazione del Teatro dell’Opera di Roma (2015/20) e la Fondazione Romaeuropa Festival (2009/15). È consulente artistico per la Biennale Danza, Venezia (2013).