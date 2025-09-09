Teatro Olimpico, la nuova stagione 2025/2026

Dal 14 settembre una stagione per tutti, fra intrattenimento, musical e danza

Oltre 40 spettacoli nel ricchissimo cartellone del Teatro Olimpico di Roma che prende il via dal 14 settembre spaziando dalla comicità alle grandi produzioni internazionali, dal balletto classico agli spettacoli per famiglie.

“Quest’anno abbiamo un cartellone sconfinato con gli spettacoli a lunga tenuta e gli spettacoli unici, oltre 40 – esordisce in conferenza stampa il Direttore Artistico del Teatro Olimpico Lucia Bocca Montefoschi – Ciascuno è stat il frutto di una scelta eccellente e e ponderata in campi diversi”.

Maurizio Battista, uno degli ospiti abituali del Teatro Olimpico, torna in scena per quasi due mesi, dal 17 dicembre, con il suo nuovo spettacolo Uno…Nessuno…Centomila, uno spettacolo che spazia da Pirandello a Diogene, con tanto di orchestra e con risultati esilaranti. A grande richiesta torna dopo lo straordinario successo dello scorso anno MOVIe ERCULeO, di Lillo e Greg (dall’11 al 29 marzo), lo spettacolo che s’ispira, scardinandoli, ai diversi generi cinematografici.

Nella sezione “intrattenimento” spiccano l’ironia tagliente di Drusilla Foer che rilegge a nodo suo il mito di Amore e Psiche in Venere Nemica, la simpatia di Chiara Francini, attrice, regista, scrittrice, che in Forte e Chiara offre una coinvolgente confessione autobiografica, il ritorno di Dado con Il Ripetente nei panni di un eterno scolaro dell’esistenza. Spazio poi alla musica con Volevo Fare il Musicista! Di Riccardo Rossi, e a tanti spettacoli in data unica, Marta e Gianluca con Io e Gianlu il 10 novembre; Filippo Caccamo il 4 dicembre con il suo nuovissimo Fuori di tela.

“Prosegue con determinazione l’impegno del Teatro nell’ampliare e qualificare la propria proposta culturale e di intrattenimento – il commento dell’Amministratore Delegato Andrea Posi – La stagione 2025-2026 offrirà una programmazione ininterrotta, dal lunedì alla domenica, con l’obiettivo di coinvolgere un pubblico sempre più ampio, nel segno dell’emozione e dell’eccellenza artistica”.

Ricchissima come ogni anno la programmazione dedicata alla danza rinnovando anche la collaborazione con l’Accademia Filarmonica Romana con il magnifico Botanica – Season 2, di Momix, un viaggio fisico e sensoriale nella meraviglia del nostro pianeta al ritorno di STOMP con l’inconfondibile mix contagioso di percussioni, danza, musica e teatro. Spazio poi a TITIZÉ – A Venetian Dream, tra clownerie, linguaggio del corpo, musica e acrobazia all’insegna della meraviglia.

Fellini Dream di NOGRAVITY Theatre è invece un viaggio surreale fra corpi e mondi sospesi nell’omaggio al grande maestro del cinema, tra immagini fantasiose e sogni in movimento, immagini oniriche e corpi sfidano la gravità.

Spazio poi alla danza classica (sempre in collaborazione con la Filarmonica) con Coppelia, interpretata da14 giovanissimi talenti del Balletto di Roma che rinnova il repertorio, il classicissimo Il Lago dei Cigni nella versione di Luciano Cannito per il Roma City Ballet Company, che per la prima volta utilizza l’Intelligenza Artificiale per ricreare il mondo immaginifico del Principe Sigfrid e dell’infelice Odette, l’immancabile Lo Schiaccianoci del Balletto di Milano in un sorprendente allestimento che unisce alla magia della tradizione classica tutta l’eleganza senza tempo dello stile Art Déco.

A febbraio poi omaggio alla cultura millenaria cinese con la Beijing Academy Chinese Classical Dance Company che porta in scena Celeste Armonia.

Spazio poi al musical, con l’intramontabile Saranno Famosi – Fame The Musical di Luciano Cannito, a We Will Rock You, il musical omaggio ai Queen con la consulenza di Roger Taylor e Brian May, all’opera rock con The Elton Show, lo show-concerto dedicato al Rocket Man più amato, omaggio al cantautore e polistrumentista Eugenio Finardi con il concerto Tutto ’75-’25, a Bar Califfo, omaggio dell’Orchestraccia a Franco Califano, tributo a Mogol – Battisti con Canto Libero, mentre Elio sarà protagonista di Quando un musicista ride ed Eduardo De Crescenzo torna in scena con Avvenne a Napoli – Passione per voce e piano.

Beatlestory – The Fabulous Tribute Show è il tributo dedicato ai mitici fab four, mentre Lillo e Greg tornano in scena con Latte e i suoi derivati per gli appassionati del rock demenziale, ma Greg sarà protagonista anche Celebrity Roast, con la Big Band diretta dal M° Attilio Di Giovanni, e Tu vuo’ fa l’americano vedrà l’orchestra diretta dal M° Demo Morselli, la voce di Marcello Cirillo e la narrazione dell’attrice Francesca Borrelli.

Non poteva mancare il ritorno di Morricone dirige Morricone con la direzione del M° Andrea Morricone, l’Orchestra Roma Sinfonietta e il Nuovo Coro Lirico Sinfonico Romano.

Non mancano gli spettacolo per le famiglie e i bambini con La nascita di Roma, una produzione Politeama dedicata ai più piccoli, C’era una volta … Disney, spettacolo immerso fra le colonne sonore dei cartoni animati più amate, da Il Libro della Giungla e gli Aristogatti fino all’amatissimo Frozen, a Il Piccolo Principe, spettacolo che unisce tanti generi diversi, fra musica, canto, circo e arti performative.

Consistente anche la programmazione dedicata alla ricerca del benessere, con Daniel Lumera con L’arte della Meditazione, Gianluca Gotto con Le tre vie del Ben-essere e Sulle orme del Buddha – Gli otto passi per la serenità. Spazio alla riflessione sulla cronaca con Mario Calabresi e il suo acuto Anni Settanta. Terrore e diritti, con il Generale Luciano Garofano, storico comandante del RIS dei Carabinieri di Parma, con Delitti imperfetti, alla società con Umberto Galimberti che affronta il tema delle relazioni sentimentali con L’Io e il Noi, lo spettacolo di Stefania Andreoli, Amami da Morire con Roberta Bruzzone. In scena anche Peppe Lanzetta con Figlio di un Bronx minore, Federico Buffa che presenta Otto infinito. Vita e morte di un Mamba, spettacolo dedicato alla leggenda del basket Kobe Bryant. Tutte le info sugli spettacolo e nell’abbonamento Open a 5 o 7 spettacoli a scelta tra i 18 in cartellone partendo da 135 euro su www.teatroolimpico.it.

Fabiana Raponi