IUC, Canova/Pagano/Cappiello inaugurano l’81esima stagione

Haydn e Mozart per l'apertura della stagione, sabato 11 ottobre ore 17.30, in Aula Magna della Sapienza di Roma

L’inaugurazione della Stagione 2025/206 della IUC, sabato 11 ottobre alle ore 17.30, riporta in Aula Magna l’Orchestra da Camera Canova e il suo fondatore e direttore Enrico Pagano, alla quinta stagione di residenza artistica alla IUC, con il soprano Daniela Cappiello e con l’Intende Voci Ensemble diretto da Mirko Guadagnini. Pagano dirige la Sinfonia n. 49 in fa minore “La Passione” di Haydn, e due perle di Mozart, Exsultate, jubilate! Mottetto per soprano e orchestra K 165 e i Vesperae solennes de confessore K 339.

“Il 2025 è anno giubilare – racconta Pagano – e abbiamo quindi deciso di inaugurare l’81ª stagione della IUC con un programma parzialmente incentrato sulla musica sacra. Ritroveremo Haydn e Mozart, protagonisti anche del concerto di chiusura della scorsa stagione, che affronteremo insieme all’Intende Voci Ensemble, complesso vocale fondato e diretto da Mirko Guadagnini, e al soprano Daniela Cappiello, con la quale ho già avuto il piacere di lavorare al Teatro dell’Opera di Roma. All’ultima delle sinfonie “Sturm und Drang” di Haydn (La Passione, n. 49) saranno accostati due capolavori sacri mozartiani: il mottetto Exsultate, jubilate! e i Vesperae Solennes de Confessore. Torneremo invece a maggio 2026 con il prodigio della fisarmonica Simone Zanchini, in un programma particolare che unisce la musica di Bach a brani più o meno noti di Astor Piazzolla”.

Diplomato giovanissimo in direzione d’orchestra, violoncello e composizione, Enrico Pagano – nato a Roma nel 1995 – è direttore artistico dell’Orchestra da Camera Canova. Direttore in residenza e Consigliere artistico dell’Istituzione Universitaria dei Concerti di Roma, alla guida della Canova (da lui fondata a 19 anni), si è esibito presso Istituzioni quali – per citarne alcune – l’Arena di Verona, il Teatro Dal Verme di Milano, il Teatro Comunale di Ferrara, il Festival internazionale di Sintra (Portogallo), il Teatro Alighieri di Ravenna, il Festival della cultura di Bergamo, il Teatro Fraschini di Pavia, il Teatro Sociale di Como, l’Accademia Chigiana di Siena, il Valletta Baroque Festival, il Vivaldi Festival di Venezia e l’Aula Magna de La Sapienza Università di Roma. Ha collaborato con artisti come Alessandro Baricco, Gloria Campaner, Daniela Barcellona, Luca Micheletti, Roberto Frontali, Silvia Colasanti, Leonora Armellini, Ruth Iniesta, Simone Zanchini, Thomas Hobbs, Gabriele Strata, Manuela Custer, Erica Piccotti, Vittorio Prato e Tommaso Lonquich. Come direttore ospite ha collaborato con il Teatro dell’Opera di Roma (Colasanti: L’ultimo viaggio di Sindbad), il Teatro Verdi di Trieste (Gluck: Orfeo ed Euridice), il Festival della Valle d’Itria (Gassmann: Gli uccellatori), l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI di Torino, il Reate Festival (Poulenc: La voix humaine & La dame de Monte-Carlo), l’Orchestra Cherubini di Ravenna, il Festival pianistico internazionale di Brescia e Bergamo, MiTo – Settembre Musica, I Pomeriggi Musicali di Milano, l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, l’Orchestra Haydn di Bolzano e Trento, il Teatro Lopez de Ayala (Badajoz, Spagna) e il Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. A maggio 2021, edito da Sony Music, è uscito il primo album di Enrico dedicato alla riscoperta di Giovanni Paisiello, cui ha fatto seguito – nel 2022 – il secondo dedicato a Beethoven, nominato agli International Classical Music Awards (ICMA). Enrico è apparso sia sulla copertina della rivista Amadeus (luglio 2023), sia su quella di ClassicVoice (maggio 2024), sia su quella di MUSICA – rivista musicale e discografica (febbraio 2025). In entrambe le occasioni è stato distribuito un album di Enrico con l’Orchestra Canova come allegato. Nel mese di marzo 2021 la rivista Forbes lo ha inserito nella lista dei 100 Under 30 destinati a cambiare l’Italia. Tra gli impegni recenti e futuri come direttore ospite troviamo il debutto al Teatro Massimo di Palermo, al Donizetti Festival di Bergamo (Donizetti: Deux hommes et une femme & Il campanello), al Teatro Municipale di Piacenza (Mozart: Don Giovanni) e a Tokyo con la Bunka Kaikan Chamber Orchestra.

Fondata dal suo direttore, Enrico Pagano (classe 1995), nel 2014, l’Orchestra da Camera Canova si è velocemente fatta notare a livello nazionale come “uno dei più interessanti complessi giovanili in circolazione” (laRepubblica, 2019). Nata come una vera e propria start-up di ventenni, la Canova è stata capace di autocostituirsi e trasformarsi in pochi anni in un’orchestra invitata presso le Istituzioni più importanti d’Italia. Dal 2021 è in residenza presso l’Istituzione Universitaria dei Concerti di Roma, istituzione presso la quale proseguirà la sua residenza fino al 2027. Negli anni ha collaborato con: l’Arena di Verona (2020), il Teatro Comunale di Ferrara (2020), il Teatro Sociale di Mantova (2018), Ravenna Musica – Teatro Alighieri di Ravenna (2021), il Teatro Fraschini di Pavia (2023, 2024), il Teatro Dal Verme di Milano (2023), il Teatro Sociale di Como (2024), l’Accademia Chigiana di Siena (2024), il Festival Internazionale di Sintra – Portogallo (2023), il Teatro dell’Opera di Roma (2024). Con la Canova si sono esibiti artisti come Alessandro Baricco, Leonora Armellini, Gloria Campaner, Erica Piccotti, Vittorio Prato, Tommaso Lonquich, Thomas Hobbs, Mirko Guadagnini e molti altri. Dall’autunno del 2023, per volontà dell’Assessorato alla cultura di Regione Lombardia, l’Orchestra Canova è stata chiamata a coordinare e programmare l’offerta di musica classica presso il Teatro di corte e gli spazi al chiuso e all’aperto della Villa reale di Monza. La Canova ha quindi iniziato una nuova fase del suo percorso artistico indipendente dagli inviti di realtà terze e nella quale ha, per la prima volta, realizzato una propria programmazione autonoma. Parallelamente alla Reggia di Monza l’Orchestra continua a muoversi sul territorio della città di Milano e della città di Varese, presso le quali continua a esportare diverse produzioni. Sul territorio monzese e brianzolo la Canova organizza o co-organizza: Monza Music Meetings, Monza Visionaria e Royal Summer Stage, oltre alla stagione negli spazi al chiuso. L’Orchestra Canova ha all’attivo la pubblicazione di cinque album: due per Sony Music, uno per UraniaRecords, uno per la rivista Amadeus e un ultimo per la rivista ClassicVoice. Tra il 2023 e il 2025 le tre principali riviste di musica classica italiane (Amadeus, ClassicVoice e MUSICA – rivista musicale e discografica) hanno dedicato la propria copertina alla Canova e al suo fondatore Enrico Pagano.

L’Intende Voci Ensemble è l’ensemble di barocchisti italiani fondato e diretto da Mirko Guadagnini nel 2021. Con organico variabile, dal quintetto a parti reali fino a compagine per concerti con orchestra, annovera voci solistiche di primo livello nell’attuale panorama del canto barocco. Abbina al repertorio seicentesco e settecentesco, capolavori del Novecento e contemporanei, un fil rouge che ne caratterizza repertorio e scelte artistiche. È stato ospite di importanti stagioni concertistiche: dal Teatro Grande di Brescia al Festival Internazionale di Musica Sacra di Pordenone alla stagione dell’Accademia di Musica Antica di Milano al Festival di Musica Sacra di Trento, alla Gog di Genova. Collabora con importanti ensemble strumentali specializzati nel periodo barocco e del Novecento come Orchestra da Camera Canova e il suo direttore Enrico pagano e La Risonanza e il suo direttore Fabio Bonizzoni. A giugno 2021 porta a termine il suo primo lavoro discografico incidendo per Urania Records il cd “MAGNIFICAT Alessandro Scarlatti – REQUIEM Herbert Howells”. Nel 2023 esegue a Milano il Gloria a 8 voci di Antonio Caldara, in prima mondiale in tempi moderni insieme a Orchestra da Camera Canova. Il capolavoro barocco è stato poi oggetto del secondo lavoro discografico (Urania Records) a cui è stata affiancata la novecentesca Lauda per la Natività del Signore di Ottorino Respighi. Entrambi i lavori discografici hanno ricevuto le 5 stelle della rivista Musica.

Daniela Cappiello, nasce a Piano di Sorrento e all’età di 14 anni intraprende gli studi di canto lirico presso il Conservatorio “G. Martucci” di Salerno, diplomandosi con lode e menzione speciale nel 2012. Si è in seguito specializzata in canto lirico presso il Conservatorio “G. Frescobaldi” di Ferrara sotto la guida di Cinzia Forte. E’ vincitrice di numerosi concorsi lirici internazionali, tra cui si ricordano: “Pasquale Pappano” a Benevento, “Toti dal Monte” a Treviso, “Santa Chiara” a Napoli e “Maria Caniglia” a Sulmona. Come vincitrice del “Toti dal Monte” ha debuttato nel ruolo di Lisa ne La Sonnambula a Treviso diretta da Francesco Ommassini, spettacolo poi andato in scena a Ferrara e Ravenna. E’ stata in seguito protagonista de L’Elisir d’amore a Bologna e al Festival Illica di Castell’Arquato, de Le nozze di Figaro a Salsomaggiore Terme e di vari concerti lirici a Bergamo, Piacenza, Bologna, Ferrara. Tra gli impegni degli esordi si citano: Die Konigin der Nacht in Die Zauberflote al Teatro Filarmonico di Verona, al Teatro Duse di Bologna e al Comunale di Modena; Suor Angelica (Suor Genovieffa) al Festival Puccini di Torre del Lago; Gilda nel Rigoletto al Festival Verdi di Busseto; Elvira ne L’Italiana in Algeri a Treviso e Ferrara. Ha ricevuto il consenso di pubblico e critica per la sua interpretazione di Rautendelein ne La campana sommersa di Respighi al Teatro Lirico di Cagliari. Da segnalare inoltre Suor Osmina nella Suor Angelica a Napoli e Cagliari; Musetta ne La Bohème a Torre del Lago; A Midsummer Night’s Dream di Mendelsshon a Ravello con l’Orchestra della RAI di Torino diretta da James Conlon; Falstaff al Lirico di Cagliari; Blonde in Die Entfuhrung aus dem Serail a Ferrara e Treviso e Napoli; Frasquita in Carmen alle Terme di Caracalla; Stabat Mater di Pergolesi a Ravello e a Roma con l’Enea Baroque Orchestra; un concerto lirico al fianco di Gianluca Terranova ad Efeso con la Izmer State Opera and Ballet; L’Olimpiade di Leo (Licida), Die Zauberflote, Les Contes d’Hoffmann e Il Barbiere di Siviglia al San Carlo di Napoli; Rigoletto al Regio di Parma al fianco di Leo Nucci e poi a Chisinau, Modena, Ferrara, Lucca e Udine; Die Zauberflote alla Deutsche Oper di Berlino e a Duesseldorf; Le nozze di Figaro (Barbarina) all’Opera di Roma diretta da Stefano Montanari in una nuova produzione di Graham Vick, a Lucca e a Pisa; 7 Minuti, nuova opera di Giorgio Battistelli all’Opéra di Nancy; La Sonnambula al Regio di Torino, Duesseldorf (Lisa) e a Massy e Compiegne (Amina); Thamos al Massimo di Palermo; Carmina Burana a Roma, Cagliari e a Livorno; Il Barbiere di Siviglia, The Telephone e L’Italiana in Algeri al Filarmonico di Verona; Il Turco in Italia a Sassari; Le Nozze di Figaro a Lucca e Pisa; La Juive a Torino; e La Bohème a Cagliari. Ha debuttato all’Arena di Verona in Carmen. Tra gli impegni più recenti si segnalano: Carmen all’Arena di Verona; La Bohème a Macerata; L’ultimo viaggio di Sinbad di Silvia Colasanti al Teatro dell’Opera di Roma; La Cenerentola al Filarmonico di Verona e L’Elisir d’amore (versione per le scuole) e Rigoletto al Teatro Regio di Torino.

