DalL’11 al 23 novembre 2025

Nuova Enfi Teatro, Nuova Artisti Riuniti e Teatro Parioli Costanzo

presentano

DalL’11 al 23 novembre 2025

feriali ore 20,45 – domenica ore 15,30

sabato 22 novembre ore 15,30 e 20,45

MASSIMO GHINI

IL VEDOVO

dal film di Dino Risi

adattamento di Ennio Coltorti e Gianni Clementi

con Galatea Ranzi

e la partecipazione di Pier Luigi Misasi

e con

Leonardo Ghini, Giulia Piermarini, Diego Sebastian Misasi, Tony Rucco, Luca Scapparone

Regia Massimo Ghini

Musiche Davide Cavuti, Costumi Paola Romani

C’è un tempo in cui il cinema si fa teatro, e un luogo in cui il teatro restituisce al cinema la sua più profonda

verità umana: quella che vibra nel gesto, nella parola, nella presenza viva. Dopo il debutto della scorsa

stagione in una prima versione, Il vedovo, tratto dal capolavoro di Dino Risi, torna oggi a risuonare sulle

tavole di scena in una nuova edizione che porta la firma registica di Massimo Ghini, anche protagonista nel

ruolo che fu di Alberto Sordi. Una sfida di eleganza e intelligenza, in cui l’ironia corrosiva della commedia

all’italiana si traduce in materia viva, drammaturgica, restituita al suo tempo – il nostro – con una precisione

e una lucidità che ne rinnovano il senso. Accanto a lui, Galatea Ranzi, interprete di straordinaria finezza, dà

corpo e voce a una controparte femminile capace di scardinare il cliché e restituire complessità alla figura

della moglie borghese, lucida e implacabile. Con loro, un cast di eccellenti interpreti – Pier Luigi Misasi,

Leonardo Ghini, Giulia Piermarini, Diego Sebastian Misasi, Tony Rucco e Luca Scapparone – anima un

affresco corale di straordinaria modernità, sospeso tra cinismo e malinconia, comicità e disincanto.

L’adattamento teatrale, curato da Ennio Coltorti e Gianni Clementi, recupera la fisionomia originaria della

commedia all’italiana e la traduce in un presente di grande nitore drammaturgico, capace di restituire al

pubblico la sua ironia più amara e il suo sguardo implacabile sulla condizione umana.

Le musiche di Davide Cavuti e i costumi di Paola Romani completano un quadro di raffinata coerenza

estetica. Uno spettacolo che celebra il valore della memoria culturale e la sua capacità di trasformarsi,

ancora una volta, in racconto contemporaneo.

Sinossi

Spettacolo tratto dal celebre film di Dino Risi. In scena Alberto Nardi, un industriale romano, megalomane,

ma con scarso, se non disastroso, senso degli affari, sposato (probabilmente per interesse) con una ricca

donna d’affari, abile e spregiudicata, alla quale lui, perennemente assediato dai creditori, si rivolge quando

ha bisogno di firme per contratti, cambiali o denaro contante per le sue fallimentari iniziative. La moglie,

tuttavia, consapevole dell’assoluta incapacità del marito negli affari, saggiamente, non solo ha smesso

ormai di continuare a sussidiare il marito ma lo umilia continuamente apostrofandolo ‘cretinetti’; anche in

pubblico e, dietro anonimato, gli presta continuamente denaro a condizioni usuraie, tramite il

commendator Lambertoni, suo intermediario, rovinandolo ulteriormente. Ad Alberto non resta che

studiare improbabili piani, assieme ai suoi improbabili collaboratori, per sbarazzarsi della moglie ed

ereditarne i capitali. In una trascinante girandola comica i suoi tentativi innescheranno assurde situazioni

che hanno fatto de ‘Il vedovo’; un magnifico capolavoro comico della ‘commedia all’italiana’ che vedeva

protagonisti due mostri sacri come Alberto Sordi e Franca Valeri. In questo adattamento firmato da Gianni

Clementi ed Ennio Coltorti l’azione è spostata a Roma: Massimo Ghini interpreta il ruolo del grande Sordi

proponendo il ‘suo’Alberto Nardi e Galatea Ranzi, quello che fu di Franca Valeri

Risi individuava quelli che sarebbero diventati i protagonisti di un altro suo capolavoro: ‘I mostri’. Oggi i

personaggi del ‘Il vedovo’ non possono non ricordare il vertiginoso aumento della attuale ‘mostruosità’

sociale. Lo spettacolo, rispettando al massimo l’intreccio del celebre film e trasformando in ritmi teatrali le

scansioni filmiche del tempo, non si propone come un’imitazione ma piuttosto un omaggio a questo

capolavoro del 1959 e come l’occasione di un ritorno al grande divertimento ‘all’italiana’.

BIGLIETTI

Prestige € 37,00 – Poltronissima € 34,00 – Poltrona € 26,00 – Poltronissima under 26 anni € 18,00

Per acquisto:

biglietteria del Teatro

online https://www.teatromanzoni.it/acquista-online/?event=3917198

telefonicamente 027636901

circuito Ticketone