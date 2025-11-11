Ape Regina della Compagnia della Magnolia al Teatro Perempruner di Grugliasco

Lo spettacolo “APE REGINA – Una giornata per Molly Bloom” si è imposto come uno degli appuntamenti più intensi e significativi di “Scena Corsara”, la rassegna della Città di Grugliasco ospitata dal Teatro Perempruner. Sotto la direzione artistica di Viartisti Teatro e Pietra Selva Nicolicchia, la rassegna onora il suo debito con l’audacia pasoliniana, mirando a testimoniare la “potenza del sogno”. È in questo contesto di ricerca estetica e urgenza che la Piccola Compagnia della Magnolia ha portato in scena la propria ultima creazione, “APE REGINA – Una giornata per molly”, un lavoro di estrema lucidità e fragilità. Lo spettacolo, liberamente ispirato all’ultimo capitolo dell’Ulisse di James Joyce, trasforma l’iconica Molly Bloom in una moderna Penelope, un’ex attrice che tenta di ricomporre la trama del suo passato in una singola giornata. Il monologo è un atto di resistenza, un “sì incondizionato all’Universo” che si svolge nel perimetro ristretto di una stanza, facendosi spazio interiore, psicologico e universale. L’anima e il corpo di “APE REGINA” è Giorgia Cerruti, che non solo firma la scrittura del testo ma ne è l’unica, straordinaria, interprete. La Cerruti non si limita a recitare Molly Bloom: ne incarna l’urgenza e la complessità con una straordinaria intensità emotiva e una presenza scenica magnetica. La sua performance è un’indagine profonda e senza filtri sulla vulnerabilità e la forza della donna, un flusso di coscienza inarrestabile che caratterizza l’identità della Piccola Compagnia della Magnolia. La sua voce è uno strumento di precisione che scava nella memoria, capace di modulare il tono dalla confessione più sussurrata al grido di affermazione vitale. Questo vortice vocale e corporeo trasforma la solitudine della protagonista in un’epica della coscienza. Giorgia Cerruti si conferma una grande interprete del teatro contemporaneo, capace di sostenere da sola il peso di un testo complesso, portando lo spettatore in un viaggio intimo e totalizzante. Il suo lavoro di scavo sul personaggio e sul testo è un atto politico e profondamente personale, un contributo essenziale al panorama teatrale. La regia, firmata a quattro mani da Giorgia Cerruti e Davide Giglio, è funzionale a sostenere e amplificare la performance. La co-direzione lavora per trasformare lo spazio scenico in uno spazio psicologico, rendendo visibile il viaggio interiore di Molly. Questa collaborazione creativa assicura che il rigore formale e la visione estetica si fondano con la potenza performativa dell’attrice. Il risultato è uno spettacolo maturo e urgente, in cui la scrittura e la visione registica si pongono interamente al servizio della magica interprete, confermando la Piccola Compagnia della Magnolia come una delle voci più audaci e incisive del teatro contemporaneo italiano, perfettamente in risonanza con lo spirito “corsaro” della rassegna.

Visto l’8 novembre 2025

Teatro Perempruner – Grugliasco

APE REGINA

Una giornata per Molly Bloom

Scrittura di Giorgia Cerruti

Regia di Giorgia Cerruti e Davide Giglio

In scena Giorgia Cerruti

L’abito di Molly è realizzato da Daniela Rostirolla

Un ringraziamento speciale a Lucio Diana e Guglielmo Diana per i preziosi suggerimenti e confronti

Uno spettacolo di Piccola Compagnia della Magnolia. Una produzione Cubo Teatro.