SABATO 22 NOVEMBRE 2025

TEATRO EUROPAUDITORIUM

Top Agency presenta

NINO FRASSICA & LOS PLAGGERS BAND

Tour 2000|3000

SABATO 22 NOVEMBRE 2025

ore 21.00

Nino Frassica farà tappa al Teatro EuropAuditorium sabato 22 novembre col suo Nino Frassica & Los Plaggers Band – Tour 2000| 3000.

Nino Frassica è accompagnato dai Los Plaggers, band formata da sei formidabili musicisti; il nome Plaggers è una fusione tra Platters e plagio. Lo show è un originalissimo e coinvolgente viaggio musicale per oltre due ore di concerto-cabaret. Una grande festa, un’operazione di memoria musicale con un repertorio formato da oltre cento brani rivisti e corretti, in cui canzoni famosissime, pur mantenendo la propria identità, sono tagliate e ricucite alla maniera di Frassica. Verranno presentati brani come “Cacao Meravigliao”, “Grazie dei Fiori bis” o come “Viva la mamma col pomodoro” al quale verranno aggiunti “Viva la pappa col pomodoro”, ma anche “Mamma mia dammi cento lire” e sigle d’altri tempi come “Portobello” o le musichette della pubblicità; e ancora “Campagna” diventa “Voglio andare a vivere con i cugini di campagna”, e poi “Siamo donne” che si conclude con “Donna a Surriento”, “Neri per sempre”, “Tuca tuca” ecc…

Protagonista anche il pubblico che, travolto dal ritmo incalzante dello show, mentre si diverte con le invenzioni musicali di Frassica, può cantare e partecipare direttamente allo spettacolo grazie a medley dedicati alla musica degli anni ’60 e ’70, omaggi a Santana e Battisti, etc…, fino a crearsi un’atmosfera di complicità e intesa, grazie all’inesauribile vérve comica dell’artista siciliano.

PREZZI: I Platea-poltronissima € 55,00 – I Platea- poltrona € 49,00 – II Platea € 37,00 – Balconata € 32,00.

La biglietteria del Teatro EuropAuditorium è aperta il lunedì dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e dal martedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00. Sabato dalle ore 15.00 alle ore 19.00 solo nei giorni di spettacolo. (Piazza Costituzione 5/f, Bologna – info@teatroeuropa.it – 051.372540).