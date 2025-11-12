Teatro Ambra Jovinelli, Anfitrione di Plauto

Emilio Solfrizzi in scena dal 19 al 30 novembre a Roma

Dal 19 al 30 novembre, al Teatro Ambra Jovinelli, il grande Emilio Solfrizzi dirige e interpreta Anfitrione di Plauto. Un’opera incredibilmente divertente ma anche una fonte preziosa e importante per il suo valore storico linguistico che può essere usata come lente attraverso cui analizzare e commentare la contemporaneità. Emilio Solfrizzi sarà accompagnato in questa irresistibile impresa teatrale da: Giancarlo Ratti, Ivano Falco, Rosario Coppolino, Viviana Altieri, Cristiano Dessì, Beatrice Coppolino.

Anfitrione è una delle commedie più celebri di Plauto.

La trama ruota attorno a un soldato di nome Anfitrione e al suo servo Sosia, che tornano a casa dopo una lunga campagna militare. Tuttavia Giove, affascinato dalla bella moglie di Anfitrione, Alcmena, decide di assumerne l’aspetto per conquistarla. Nel frattempo il vero Anfitrione ignaro, si scontra con Sosia e si sviluppano una serie di equivoci, situazioni buffe e colpi di scena. Inganni che creano una girandola di situazioni esilaranti in cui i personaggi si confondono sulla vera identità di chi hanno di fronte offrendo al pubblico uno spettacolo spassoso e leggero. Un’opera incredibilmente divertente ma anche una fonte preziosa e importante per il suo valore storico linguistico che può essere usata come lente attraverso cui analizzare e commentare la contemporaneità.

Insomma, un Plauto modernissimo: quante volte pensiamo di aver di fronte qualcuno ed invece abbiamo di fronte qualcun altro sbagliando le nostre valutazioni? O viceversa: quanto spesso non siamo all’altezza dei ruoli che gli altri ci danno?

Questo ormai accade tanto nella vita vera, quella di tutti i giorni, quanto (se non soprattutto) in quella digitale, quella dei social.

Orario spettacoli:

• mercoledì 19, giovedì 20, sabato 22, martedì 25, venerdì 28, sabato 29 novembre ore 21:00

• venerdì 21, mercoledì 26, giovedì 27 novembre ore 19:30

• sabato 22 novembre ore 16:30

• domenica 23 e domenica 30 novembre ore 17:00