Sala Blu
Dal 10 – 15 Febbraio 2026
BARBARI, BARBERINI E BARBITURICI
Tragedie ridicole di un Principe sulle spine
di Daniele Falleri e Urbano Barberini
con Urbano Barberini
regia Daniele Falleri
musiche Marco Schiavoni
aiuto regia Viviana Broglio
ass. regia Caterina Palazzari
foto Fiorenzo Niccoli
produzione ALT-ACADEMY
L’abito di Barberini è realizzato da Sartoria SAGRIPANTI Roma
Nella Sala Blu del Teatro Franco Parenti dal 10 al 15 febbraio la nuova avventura teatrale di Urbano Barberini e Daniele Falleri. Dopo aver raccolto consensi di pubblico e critica con il testo “Sulle Spine”, la spregiudicata coppia artistica torna in scena con il nuovo spettacolo dal titolo “Barbari, Barberini e Barbiturici – Tragedie ridicole di un Principe sulle spine”.
Satira, autobiografia e ironia feroce, si mescolano dando vita al ritratto di un aristocratico alle prese con il peso della propria eredità familiare, dei fantasmi del passato e delle contraddizioni del presente. Barberini si racconta senza filtri, attraversando ricordi personali, incontri determinanti e fragilità personali in un flusso narrativo che alterna comicità travolgente e momenti di lucidità spietata.
In scena prende forma un viaggio tragicomico che sfida i confini del politically correct, trasformando la confessione privata in materia teatrale. Il protagonista si spoglia delle maschere sociali, affronta i propri antenati simbolici e reali, e costruisce un dialogo diretto con il pubblico, fatto di sarcasmo, autoironia e provocazione.
La regia di Daniele Falleri accompagna il monologo con un ritmo serrato e una scrittura scenica che valorizza la forza interpretativa dell’attore, creando un equilibrio continuo tra racconto personale e riflessione collettiva. Ne nasce uno spettacolo irriverente, autentico e profondamente umano
ORARI
martedì 10 Febbraio – 20:30
mercoledì 11 Febbraio – 19:15
giovedì 12 Febbraio – 20:15
venerdì 13 Febbraio – 19:15
sabato 14 Febbraio – 19:15
domenica 15 Febbraio – 15:45
PREZZI
SETTORE A (file A–H)
intero 38€;
under30/over65 28€
SETTORE B (file I–S)
intero 28€;
under30/over65 20,50€; convenzioni 22€
GALLERIA (file T–Z)
intero 20,50€;
under30/over65 18€; convenzioni18€
Tutti i prezzi non includono i diritti di prevendita.
Info e biglietteria
Biglietteria
via Pier Lombardo 14
02 59995206
biglietteria@teatrofrancoparenti.it