Sala Blu

Dal 10 – 15 Febbraio 2026

BARBARI, BARBERINI E BARBITURICI

Tragedie ridicole di un Principe sulle spine

di Daniele Falleri e Urbano Barberini

con Urbano Barberini

regia Daniele Falleri

musiche Marco Schiavoni

aiuto regia Viviana Broglio

ass. regia Caterina Palazzari

foto Fiorenzo Niccoli

produzione ALT-ACADEMY

L’abito di Barberini è realizzato da Sartoria SAGRIPANTI Roma

Nella Sala Blu del Teatro Franco Parenti dal 10 al 15 febbraio la nuova avventura teatrale di Urbano Barberini e Daniele Falleri. Dopo aver raccolto consensi di pubblico e critica con il testo “Sulle Spine”, la spregiudicata coppia artistica torna in scena con il nuovo spettacolo dal titolo “Barbari, Barberini e Barbiturici – Tragedie ridicole di un Principe sulle spine”.

Satira, autobiografia e ironia feroce, si mescolano dando vita al ritratto di un aristocratico alle prese con il peso della propria eredità familiare, dei fantasmi del passato e delle contraddizioni del presente. Barberini si racconta senza filtri, attraversando ricordi personali, incontri determinanti e fragilità personali in un flusso narrativo che alterna comicità travolgente e momenti di lucidità spietata.

In scena prende forma un viaggio tragicomico che sfida i confini del politically correct, trasformando la confessione privata in materia teatrale. Il protagonista si spoglia delle maschere sociali, affronta i propri antenati simbolici e reali, e costruisce un dialogo diretto con il pubblico, fatto di sarcasmo, autoironia e provocazione.

La regia di Daniele Falleri accompagna il monologo con un ritmo serrato e una scrittura scenica che valorizza la forza interpretativa dell’attore, creando un equilibrio continuo tra racconto personale e riflessione collettiva. Ne nasce uno spettacolo irriverente, autentico e profondamente umano

ORARI



martedì 10 Febbraio – 20:30

mercoledì 11 Febbraio – 19:15

giovedì 12 Febbraio – 20:15

venerdì 13 Febbraio – 19:15

sabato 14 Febbraio – 19:15

domenica 15 Febbraio – 15:45

PREZZI

SETTORE A (file A–H)

intero 38€;

under30/over65 28€

SETTORE B (file I–S)

intero 28€;

under30/over65 20,50€; convenzioni 22€

GALLERIA (file T–Z)

intero 20,50€;

under30/over65 18€; convenzioni18€

Tutti i prezzi non includono i diritti di prevendita.

Info e biglietteria

Biglietteria

via Pier Lombardo 14

02 59995206

biglietteria@teatrofrancoparenti.it

http://www.teatrofrancoparenti.it