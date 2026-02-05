Lucilla Show: al Teatro Cartiere Carrara di Firenze torna l’idolo dei bambini

Domenica 8 febbraio – ore 16,30
Teatro Cartiere Carrara – via Fabrizio De André angolo Lungarno Aldo Moro – Firenze
LUCILLA SHOW 2026
Uno spettacolo divertente, coinvolgente e interattivo, pensato per stupire i bambini e portare allegria a tutta la famiglia, con canzoni, coreografie da ballare col pubblico e tante sorprese. Per emozionarsi e divertirsi, ma anche per imparare: nello Show non mancano infatti i concetti base del primo apprendimento come numeri, lettere e suoni, grazie all’esperienza di Lucilla, laureata in Scienze dell’Educazione. Tutto presentato con un linguaggio semplice, gioioso e autentico.
Riunendo le sue grandi passioni quali il canto, la danza e l’amore per i più piccoli, Lucilla spopola su YouTube, dove con le sue canzoni e i suoi video, che si contraddistinguono per l’interattività e il coinvolgimento, ha raggiunto oltre 100 milioni di views.
Non resta che correre a teatro e divertirsi perché “Lucilla viene dal sole portando raggi di felicità per giocare e cantare con i bambini!”.
Inizio spettacolo ore 16,30. I biglietti (posti numerati da 27 a 38 euro), sono disponibili online sul sito del teatro www.teatrocartierecarrara.it, su www.ticketone.it (Tel. 892.101) e nei punti Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-
Info spettacolo
Info tel. 055.6504112 – www.teatrocartierecarrara.it
Biglietti
Poltronissima Vip 38 euro
Prima Poltrona 33 euro
Seconda Poltrona 27 euro
Prevendite
