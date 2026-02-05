Senza categoria

Lucilla Show: al Teatro Cartiere Carrara di Firenze torna l’idolo dei bambini

Lucilla Show: al Teatro Cartiere Carrara di Firenze torna l’idolo dei bambini

Domenica 8 febbraio – ore 16,30
Teatro Cartiere Carrara – via Fabrizio De André angolo Lungarno Aldo Moro – Firenze
LUCILLA SHOW 2026 
 

Arriva lo spettacolo più amato dai bambini! Dopo il tutto esaurito dello scorso autunno, Lucilla torna al Teatro Cartiere Carrara di Firenze, domenica 8 febbraio alle ore 16,30, e porta con sé il nuovo “Lucilla Show 2026”.

Uno spettacolo divertente, coinvolgente e interattivo, pensato per stupire i bambini e portare allegria a tutta la famiglia, con canzoni, coreografie da ballare col pubblico e tante sorprese. Per emozionarsi e divertirsi, ma anche per imparare: nello Show non mancano infatti i concetti base del primo apprendimento come numeri, lettere e suoni, grazie all’esperienza di Lucilla, laureata in Scienze dell’Educazione. Tutto presentato con un linguaggio semplice, gioioso e autentico.

Riunendo le sue grandi passioni quali il canto, la danza e l’amore per i più piccoli, Lucilla spopola su YouTube, dove con le sue canzoni e i suoi video, che si contraddistinguono per l’interattività e il coinvolgimento, ha raggiunto oltre 100 milioni di views.
Non resta che correre a teatro e divertirsi perché “Lucilla viene dal sole portando raggi di felicità per giocare e cantare con i bambini!”.

Inizio spettacolo ore 16,30. I biglietti (posti numerati da 27 a 38 euro), sono disponibili online sul sito del teatro www.teatrocartierecarrara.it, su www.ticketone.it (Tel. 892.101) e nei punti Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita (tel. 055.210804). Per i fan più affezionati è disponibile lo speciale pacchetto Meet&Greet che include l’incontro con selfie insieme a Lucilla al termine dello spettacolo e un gadget in regalo.



Info spettacolo
Teatro Cartiere Carrara – via Fabrizio De André angolo Lungarno Aldo Moro – Firenze
Info tel. 055.6504112 – www.teatrocartierecarrara.it

Biglietti
Poltronissima Vip 38 euro
Prima Poltrona 33 euro
Seconda Poltrona 27 euro

Prevendite
Teatro Cartiere Carrara www.teatrocartierecarrara.it
Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it (tel. 055.210804)
TicketOne www.ticketone.it (tel. 892.101)

