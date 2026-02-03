sabato 14 febbraio - ore 19 (concerto presto)

EMANUELE COLANDREA IN CONCERTO A ROMA

“DUE TOUR”

Monk Roma – via G. Mirri, 35 – ROMA

Dopo le date di Bologna, Milano e Pescara, arriva a Roma il tour di presentazione di “DUE”, il nuovo album di inediti di Emanuele Colandrea, uscito a novembre per l’etichetta 29Records.

Come in UNO (l’album di Emanuele Colandrea pubblicato ad aprile 2025), anche queste 10 canzoni sono scritte, suonate, arrangiate, registrate, mixate e masterizzate da Emanuele Colandrea.

In poco più di sei mesi, Emanuele Colandrea torna a sorprenderci con un nuovo capitolo musicale che testimonia l’intensa fase creativa che sta attraversando. Il cantautore e polistrumentista si conferma così tra i protagonisti più originali e apprezzati della scena cantautorale italiana.

“DUE sono 5 testi ma 10 brani, ogni testo due canzoni diverse – racconta Emanuele Colandrea. Se UNO voleva essere in qualche modo tutta la vita davanti, DUE vuole essere tutta la vita di fianco, un modo per non sentirsi schiavi, nemmeno delle canzoni.

Credo che a questi testi faccia piacere avere due vie di casa, due ombre, due destini.

È un esperimento sociale se vogliamo, una specie di sliding door, ognuno sceglierà da quale parte andare, quale mettere nelle cuffie. Se mi va bene sceglierà di non scegliere e le ascolterà tutte a occhi chiusi senza neanche accorgersene.

A proposito di DUE, di un paio di cose sono abbastanza sicuro, che questa idea c’era già prima di UNO e che, come dice il proverbio, non c’è due senza tre”.

Il percorso artistico di Emanuele Colandrea è quello di chi vuole continuare a costruire, passo dopo passo, la propria identità tra studio e palcoscenico. Con questo quinto disco – il secondo da viaggiatore solitario – ci accompagna in un viaggio folk per attitudine fuori dal tempo. Ogni canzone con due anime, ogni testo con due vite differenti. É questo bipolarismo la vera novità di DUE.

Appuntamento sabato 14 febbraio, alle ore 19 (concerto presto) al Monk Roma per un live in band.

Sul palco con Colandrea, Corrado Maria De Santis alle chitarre e Fabio Giandon alla batteria.

Prevendite attive sul sito del Monk: https://www.monkroma.it/ biglietti/#/it/event/ colandrea-concerto-presto-ore- 1900–210717

***

BIO EMANUELE COLANDREA

Emanuele Colandrea, cantante e autore. Esce a marzo 2015 la sua prima pubblicazione solista dal titolo “Ritrattati” raccolta di canzoni ritrattate (più 3 inediti) di “Cappello a Cilindro” ed “Eva Mon Amour”, band delle quali Colandrea è stato autore, chitarrista e cantante.

Nel dicembre 2015 esce l’EP di brani inediti “Canzoni dalla fine dell’anno”, ep che anticipa l’uscita (avvenuta a marzo 2016) del disco/racconto “Un giorno di vento”.

A dicembre 2017 esce poi “Ritrattati Deluxe”, ristampa della prima pubblicazione arricchita da altri 3 brani ritrattati e 1 inedito.

A marzo 2020 esce l’Ep “I miei amici immaginari”, 3 brani cantati insieme a 3 artisti (e amici veri), quali Lucio Leoni, Roberto Angelini e Galoni.

È di marzo 2022 “Belli dritti sulla schiena”, album prodotto in collaborazione con Pier Cortese.

Ad aprile 2025 è uscito “UNO”, 13 tracce scritte, suonate, arrangiate, registrate, mixate e masterizzate dallo stesso Colandrea.

Anticipato da Bentornato settembre, “DUE” è il nuovo album di inediti, uscito il 21 novembre 2025 per l’etichetta 29Records.

