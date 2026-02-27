musei Nazionali della Toscana – le prossime iniziative in programma

Le prossime iniziative in programma
La #DOMENICALMUSEO a ingresso gratuito e l’8 marzo 2026 per la Giornata internazionale della Donna a ingresso gratuito per le donne nei luoghi della cultura della Direzione regionale Musei nazionali Toscana e dei nuovi Musei Autonomi
Domenica 1° e domenica 8 marzo 2026
Gli appuntamenti della Direzione regionale Musei nazionali Toscana e dei nuovi Musei Autonomi alla XII edizione di Tourisma
Venerdì 27, sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo 2026. Ingresso libero
Firenze – Museo archeologico nazionale. I Pomeriggi dell’Archeologico. Presentazione del volume “Alkedo. Storia e archeologia di una nave (15-50 D.C.)”
Giovedì 26 febbraio 2026, ore 17. Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria
“L’archivio dell’archeologo Gian Francesco Gamurrini (1835-1923): attività recenti di riordino, studio e valorizzazione”, un intervento nell’ambito del convegno “Scavi bibliografici. Biblioteche e archivi degli archeologi del Novecento”
Venerdì 27 febbraio 2026, nella Biblioteca del Parco Archeologico di Pompei. Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria
Monsummano Terme (PT) – Biblioteca comunale “Giuseppe Giusti”. Un tè a Casa Giusti: Giampiero Giampieri presenta “Ferdinando Bartolommei. Il fiorentino che amava la Valdinievole”
Sabato 28 febbraio 2026, ore 16. Ingresso libero
Arezzo – Museo archeologico nazionale “Gaio Cilnio Mecenate”. Visite guidate gratuite, laboratori per le scuole e attività per tutti alla mostra “La Minerva di Arezzo. Una storia di comunità ritrovata”
Progetto “Semi di comunità – Piano Olivetti per la cultura”. Dal 19 febbraio al 5 settembre 2026. Attività comprese nel biglietto d’ingresso.
Monsummano Terme (PT) – Biblioteca della Basilica di Santa Maria della Fontenuova. Voci di Donne – IV edizione. Incontro con Francesca Rafanelli “Cammina tre lune nelle sue scarpe. Storie di donne nella provincia di Pistoia”
Sabato 7 marzo. Ingresso libero
Tre call partecipative rivolte ad artisti, designer, orafi e creativi; agli Enti del Terzo settore e a tutti i cittadini di Arezzo e provincia. In occasione della mostra “La Minerva di Arezzo. Una storia di comunità ritrovata”.
Progetto “Semi di comunità – Piano Olivetti per la cultura”. Scadenze invii domande partecipazione: 31 marzo, 12 giugno e 31 luglio 2026
La campagna di prevenzione e contrasto della violenza maschile nei confronti delle donne e della violenza domestica.
LE MOSTRE E I NUOVI ALLESTIMENTI
Arezzo – Museo archeologico nazionale “Gaio Cilnio Mecenate”. Mostra “La Minerva di Arezzo. Una storia di comunità ritrovata”. Primo appuntamento del progetto nazionale “Semi di comunità – Piano Olivetti per la cultura”
Dal 15 febbraio al 6 settembre 2026.
Dal 14 marzo al 23 agosto 2026
Torino – Musei Reali. Mostra dossier “Beato Angelico negli occhi di Bartholomeus Spranger. Giudizi Universali a confronto”.
Musei Reali di Torino. 6 febbraio – 3 maggio 2026
Lucca. Mostra “Il pittore del Re. Luigi Norfini nell’Italia del Risorgimento” a cura di Luisa Berretti, Emanuele Pellegrini, Ettore Spalletti
20 dicembre 2025 – 26 aprile 2026. Musei nazionali di Lucca, Casermetta di Villa Guinigi e Palazzo Mansi; Pescia, Museo Palazzo Galeotti
Firenze – Museo archeologico nazionale. Mostra “Icone di potere e bellezza” a cura di Daniele Federico Maras e Barbara Arbeid
Fino al 9 aprile 2026
Chiusi (SI) – Museo nazionale etrusco. Mostra: «Un giovane di belle speranze…». Ranuccio Bianchi Bandinelli 1922-1929: i primi passi di un archeologo
Fino al 29 marzo 2026
Firenze – Museo archeologico nazionale. Mostra illustrazioni di Luchadora. CA SREN TVA – questa immagine mostra.
Fino al 9 marzo 2026