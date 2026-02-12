Teatro Quirino, Pazza di Tom Tapar

Dal 17 al 22 febbraio a Roma

Dal 17 al 22 marzo il Teatro Quirino di Roma ospita Vanessa Gravina e Nicola Rignanese protagonisti di Pazza di Tom Tapar.

Claudia, una squillo di lusso, viene accusata dell’omicidio di un anziano cliente e rischia venticinque anni di carcere. Pur di salvarla, la ricca famiglia si affida ad un valente legale per farla dichiarare incapace di intendere e di volere e farla internare in un istituto di psichiatria, dal quale potrà uscire dopo pochi anni. Ma la donna si sbarazza del legale pagato dai genitori e viene affidata a un avvocato d’ufficio, Aaron Levinsky il quale intuisce – dietro il contegno ostico dell’indesiderata cliente – un’intelligenza acuta e la capacità di collaborare alla propria difesa. Claudia lo fa a prescindere da ogni possibile cavillo giudiziario, solo svelando dolorosamente, con disperata causticità, lo scabroso entroterra familiare dai toni freudiani nel quale è maturata la sua squallida scelta di vita, e le intollerabili pretese del cliente che scatenò la sua micidiale reazione di difesa.

Note di regia

Pazza: perché una donna vuole dimostrare di essere perfettamente consapevole di intendere e di volere e di non farsi definire “pazza”, sottoponendosi a un processo per un reato commesso? Perché tutti, compresa la sua famiglia, vogliono invece definirla “pazza”.

In un periodo storico in cui la violenza sulle donne è in preoccupante aumento nel nostro paese, cercheremo di entrare dentro i segreti di una famiglia borghese. Quante volte abbiamo sentito la frase, dopo un caso di violenza tra le mura domestiche,” sembrava una famiglia normale” da parte di conoscenti o testimoni. Per sviscerare i segreti della famiglia di Claudia, la nostra protagonista che verrà interpretata con rara sensibilità da Vanessa Gravina, servirà un osservatore esterno, una persona capace di comprendere dalle sfumature comportamentali, dai piccoli gesti dei componenti della famiglia, il segreto e il dolore che viene nascosto, come avviene nella realtà, da troppo tempo.

Cercheremo di coinvolgere lo spettatore in questo viaggio oscuro all’interno di una “Normale” famiglia borghese italiana. Cercheremo, durante tutto il racconto scenico, di rendere estremamente umani i personaggi che compongono questo quadretto familiare, proprio per accompagnare lo spettatore verso la apparente normalità di una famiglia perbene.

Perché riportare in scena una storia degli anni 80 proprio oggi? Credo che la storia che porteremo in scena sia l’emblema del grande quesito che riguarda la nostra società. La violenza su una donna, all’ interno di un nucleo familiare, ha una connotazione sociale? Riguarda solo i ceti più disagiati? La nostra protagonista è di una famiglia alto borghese e distrugge tutti i cliché classisti sulla violenza sulle donne. Non esiste ricchezza, benessere, normalità apparente, che possa proteggerci dalla violenza. Forse iniziare a dubitare di ciò che riteniamo normale, anche in ambito familiare, potrebbe aiutarci a capire e a vedere meglio l’orrore e l’inferno della porta accanto. Perché ci fa così paura vedere l’orrore della violenza in una famiglia che sembra assomigliarci? Questi sono alcuni dei quesiti e delle riflessioni che il nostro spettacolo farà risuonare, speriamo, negli spettatori.

Fabrizio Coniglio