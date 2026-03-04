Ama Calabria a marzo fa il pienone

Dal teatro alla musica diversi saranno gli appuntamenti nei teatri di Catanzaro, Lamezia Terme, Vibo Valentia e Chiaravalle Centrale

In una regione che vive di storia e identità, il teatro diventa un riferimento essenziale: un luogo in cui la parola e la musica si incontrano e si trasformano in un motore culturale capace di far crescere l’intera comunità. Nel mese di marzo, AMA Calabria, diretta da Francescantonio Pollice, rinnova questa missione proponendo una stagione che non si limita a offrire spettacoli, ma costruisce un percorso di crescita artistica diffusa, coinvolgendo territori e pubblici diversi.

La ricchezza della proposta, articolata nelle stagioni di Catanzaro, Lamezia Terme, Vibo Valentia e Chiaravalle, testimonia un impegno costante nel portare il teatro e la musica nei diversi territori, valorizzando i teatri cittadini e creando un dialogo vivo tra linguaggi, generazioni e sensibilità. Ogni città diventa così parte di un mosaico culturale più ampio, in cui AMA Calabria agisce come motore di diffusione artistica e come presidio di qualità, continuità e visione.

Il teatro come luogo di incontro tra parola e musica: la visione di AMA Calabria

«Questa stagione rappresenta un viaggio attraverso la Calabria e attraverso le sue molte anime culturali», afferma il direttore artistico Francescantonio Pollice. «Abbiamo voluto costruire un percorso che unisse le città, i loro pubblici e le loro identità, portando in ognuna proposte di alto profilo. Dal teatro di parola alla musica più innovativa, dalle grandi interpretazioni ai progetti che sperimentano nuovi linguaggi, ogni appuntamento è pensato per creare un legame profondo con il territorio. AMA Calabria non offre semplicemente spettacoli: custodisce tradizioni, favorisce l’incontro e apre strade nuove. È questo il senso del nostro lavoro».

Un dialogo tra linguaggi diversi

Due produzioni di punta, due mondi artistici apparentemente distanti ma uniti dalla stessa tensione verso l’eccellenza: la drammaturgia eterna di Luigi Pirandello e la musica che sperimenta, che osa, che cerca nuove forme per emozionare. A incarnare queste visioni, due interpreti d’eccezione: l’intensità scenica di Pippo Pattavina e il genio musicale di Alessandro Quarta.

L’eternità del teatro pirandelliano

Con il leggendario Pippo Pattavina, torna in scena Il piacere dell’onestà, uno dei testi più lucidi e provocatori di Luigi Pirandello. Lo spettacolo sarà presentato giovedì 12 marzo al Teatro Comunale di Vibo Valentia, venerdì 13 marzo al Teatro Comunale di Catanzaro e sabato 14 marzo al Teatro Grandinetti di Lamezia Terme.

Pattavina, con il suo carisma inconfondibile e una sensibilità affinata da decenni di palcoscenico, dà vita ad Angelo Baldovino, un uomo considerato fallito che accetta un matrimonio di convenienza e decide di applicare alla lettera i principi della moralità. In questo paradosso pirandelliano, la maschera sociale si incrina fino a rivelare la verità più nuda dell’essere umano. Accanto a lui, una compagnia solida e appassionata, da sempre impegnata nel custodire e diffondere l’eredità pirandelliana. La loro interpretazione restituirà al testo una vitalità sorprendente, capace di parlare al presente con una forza che non conosce tempo. È un teatro che non intrattiene soltanto, ma interroga, mette in crisi e apre spiragli di consapevolezza.

L’alchimia dei suoni

Con I cinque elementi, AMA Calabria presenta un progetto che supera i confini del concerto tradizionale e si trasforma in un’esperienza sensoriale. Alessandro Quarta, violinista acclamato a livello internazionale per un talento riconosciuto, guida il pubblico in un viaggio musicale che attraversa le forze primordiali della natura. La critica lo definisce “geniale” e, non a caso, nelle sue mani il violino diventa un’estensione del corpo, un modo singolare con il quale il suono prende forma, si espande, diventando un elemento vivo.

A dialogare con lui, il pianoforte elegante e raffinato di Giuseppe Magagnino, capace di sostenere e amplificare ogni sfumatura emotiva. A completare l’alchimia, la maestosità dell’Orchestra Filarmonica Franco Caracciolo, diretta dal Maestro Cristian Lombardi, che conferisce al progetto una dimensione sinfonica di grande respiro. Il risultato sarà un’immersione totale nell’armonia, un concerto che celebrerà la creazione, la trasformazione e la potenza vitale che attraversa ogni elemento.

Il concerto si terrà venerdì 20 marzo al Teatro Comunale di Catanzaro e sarà replicato domenica 22 marzo al Teatro Grandinetti di Lamezia Terme.

Gli spettacoli di Vibo Valentia e Chiaravalle

La stagione di marzo si arricchisce inoltre di altri appuntamenti che completano il quadro di un mese intensissimo. A Vibo Valentia, venerdì 6 marzo, il Teatro Comunale ospiterà La Maledizione del Sud, uno spettacolo che affonda nelle radici del Meridione con un linguaggio teatrale diretto che racconterà contraddizioni, memorie e ferite ancora aperte. Sempre a Vibo, venerdì 27 marzo andrà in scena Pluto o il dono della fine del mondo, una riflessione teatrale dal tono visionario e ironico che affronta il tema della fine come possibilità di rinascita, affidata a un ensemble giovane e dinamico.

A Chiaravalle, domenica 15 marzo, al Teatro Impero sarà di scena Non fui gentile, fui Gentileschi, in cui Barbara De Rossi restituisce con intensità la voce di Artemisia, artista e donna che ha trasformato il dolore in forza creativa, offrendo al pubblico un ritratto intenso e profondamente umano. Giovedì 26 marzo, sempre a Chiaravalle, la seconda replica calabrese di Pluto o il dono della fine del mondo, troverà un nuovo dialogo con il pubblico grazie alla dimensione raccolta e partecipata del teatro cittadino.

In questo intreccio di parole, suoni e visioni, AMA Calabria conferma la sua missione di portare l’arte dove può generare incontro, riflessione e bellezza condivisa, trasformando ogni teatro in un luogo in cui la cultura vive il suo giusto spazio.

Gli eventi sono realizzati con risorse PAC 2014-2020 erogate ad esiti dell’avviso “Distribuzione

Teatrale 2025” dalla Regione Calabria – Settore Cultura

I biglietti per assistere agli spettacoli della stagione teatrale di AMA Calabria potranno essere

acquistati rispettivamente presso le biglietterie del Teatro Comunale di Catanzaro, del Teatro Grandinetti di Lamezia Terme, del Teatro Comunale di Vibo Valentia e del Teatro Impero di Chiaravalle, oppure s’invita a consultare il sito www.amaeventi.org , per l’acquisto on line. Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere alla segreteria al numero telefonico 0961.741241 e 389.0670191, oppure 0968.24580 e 334.2293957 o contattandoci alla mail info@amacalabria.org

Facebook: https://www.facebook.com/amacalabria.org

Instagram: https://www.instagram.com/amacalabria

X: https://twitter.com/amacalabria

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCE0t7k3Cxftaa6pEQ6F5pHA

APPUNTAMENTI MESE DI MARZO

Catanzaro – Teatro Comunale

12 marzo – Il piacere dell’onestà con Pippo Pattavina

20 marzo – I Cinque Elementi con Alessandro Quarta

Lamezia Terme – Teatro Grandinetti

13 marzo – Il piacere dell’onestà con Pippo Pattavina

22 marzo – I Cinque Elementi con Alessandro Quarta

Vibo Valentia – Teatro Comunale

6 marzo – La Maledizione del Sud con Pierpaolo Bonaccurso e Fabio Tropea

12 marzo – Il piacere dell’onestà con Pippo Pattavina

27 marzo – Pluto o il dono della fine del mondo con Alessandro Di Murro, Matteo Baronchelli, Alessio Esposito, Amedeo Monda e Laura Pannia

Chiaravalle – Teatro Impero