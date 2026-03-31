Il Luglio Musicale Trapanese apre la stagione con il Requiem di Mozart Sold out e grande emozione nella Cattedrale di San Lorenzo, a Trapani, per il capolavoro incompiuto di Mozart, con la direzione di Nicola Kitharatzis e un cast di solisti di rilievo internazionale

Trapani, 31 marzo 2026 – Si è aperta la 78ª Stagione del Luglio Musicale Trapanese con il Requiem in Re minore K. 626 di Wolfgang Amadeus Mozart. L’Orchestra e il Coro dell’Ente, diretti da Nicola Kitharatzis, hanno accompagnato i quattro solisti – Laura Catrani (soprano), Silvia Regazzo (contralto), Luciano Giambra (tenore) e Ugo Guagliardo (basso) – in un'esecuzione che ha confermato la vocazione del Teatro di Tradizione trapanese a programmare titoli di alto profilo in apertura di stagione. All'organo Carmen

Pellegrino, maestro del coro Fabio Modica. L’opera incompiuta per antonomasia della storia della musica occidentale — composta

negli ultimi mesi di vita di Mozart, morto il 5 dicembre 1791 a trentacinque anni, e terminata da Franz Xaver Süssmayr nel 1792 — ha riempito la Cattedrale di San Lorenzo di un silenzio carico di attenzione, rotto soltanto dagli applausi finali del pubblico. Scelto come dono gratuito alla città nella Domenica delle Palme, il concerto ha aperto la Settimana Santa con uno dei vertici assoluti della musica sacra, in un luogo e in un momento capaci di restituirne tutta la forza spirituale. L’edizione prescelta per l’interpretazione del Requiem di Mozart è quella riconducibile a Süssmayr, che risulta, nella larghissima maggioranza dei casi, la versione più frequentemente eseguita nei teatri d’opera. Sul fronte dei solisti, Laura Catrani ha portato al ruolo di soprano una vocalità affinata su decenni di repertorio contemporaneo e prime mondiali nei maggiori teatri italiani. Silvia Regazzo, contralto già ospite del Luglio Musicale in più stagioni, ha confermato la solidità di una carriera che spazia da La Fenice al Festival della Valle d’Itria. Luciano Giambra, tenore palermitano in rapida ascesa internazionale, ha debuttato nel 2023 al Teatro Massimo e lo scorso anno ha preso parte alla prima assoluta dell’opera L’ebrezza del volo a Expo 2025 di Osaka. Ugo Guagliardo, basso di lunga esperienza sui grandi palcoscenici e

docente al Conservatorio di Trapani, ha chiuso un quartetto solistico di raro equilibrio. Sul podio Nicola Kitharatzis, musicista di formazione milanese con radici nella musica antica e fondatore del MaMu Ensemble, ha condotto l’Orchestra e il Coro dell’Ente tenendo i molti piani sonori in una tensione compatta.

L’Orchestra e il Coro del Luglio Musicale Trapanese hanno offerto una prova di sensibilità dinamica, mettendo in luce la struttura dell’opera. Il Coro, preparato da Fabio Modica, ha restituito con nitidezza tanto la densità contrappuntistica del Kyrie e del Confutatis quanto la dolcezza sospesa del Lacrimosa, frutto della qualità del lavoro continuativo che l’Ente investe nella formazione del proprio organico corale e orchestrale.

L’evento è stato realizzato in collaborazione con MaMu Cultura Musicale di Milano. Il Requiem sarà riproposto nel capoluogo lombardo sabato 31 ottobre, alle ore 20:30, nella chiesa di Santa Maria dei Miracoli presso San Celso, con lo stesso cast vocale e la direzione di Mirco Reina, direttore musicale del Luglio Musicale Trapanese, l'Orchestra e il Coro MaMu Ensemble. La stagione prosegue con il Concorso Internazionale ‘Giuseppe Di Stefano’ che si svolgerà dal 13 al 16 maggio a Trapani. Per il programma completo: www.lugliomusicale.it – tel. 0923 29290.

Il Luglio Musicale Trapanese è riconosciuto dal Ministero della Cultura come Teatro di Tradizione. La stagione è sostenuta dalla Regione Siciliana – Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, e dalla Città di Trapani.