Firenze

La partita di Falcone e Borsellino contro la criminalità organizzata

Redazione
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La partita non è ancora finita

Al Teatro delle Spiagge in occasione della Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie

Domenica 22 marzo ore 16.30

LA PARTITA NON È ANCORA FINITA

Al Teatro delle Spiagge di Firenze il calcio diventa metafora civile

Uno spettacolo che, attraverso la metafora calcistica e lo sguardo sognante di un bambino, racconta la “partita” che i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino hanno giocato contro la criminalità organizzata. Un progetto di memoria collettiva che ricorda le stragi del 1992 e gli eroi del nostro tempo che ne furono le prime vittime, presentato dalla compagnia On-Art al Teatro delle Spiagge in occasione della Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.
“La partita non è ancora finita” – un testo di Marco Mittica, autore e protagonista sul palco insieme a Francesco Calabrò e Chiara Bonfrisco per la regia di Matteo Bartoli – affianca la vita straordinaria dei due giudici a quella comune di un bambino che gioca al pallone con i suoi amici. Una scelta nata per sottolineare come sia proprio l’infanzia il terreno fertile su cui devono attecchire le regole del rispetto e dell’onestà.
Il percorso parte nel 1985, quando Falcone e Borsellino vennero portati d’urgenza sull’isola dell’Asinara, per arrivare alla sentenza della Cassazione e al terribile esito che tutti conosciamo. È un grande gioco pieno di vittorie, e di tanti ‘sgambetti’ subiti che però non hanno impedito ai ‘giocatori’ di difendere la libertà e la legalità contro il nemico comune di tutto il paese, non solo della Sicilia.
Grazie alla semplicità del linguaggio e il rimando al gioco, lo spettacolo fa sentire più vicine, eccezionali ma anche profondamente umane, le figure dei due giudici e la loro lotta per diritti fondamentali, nella speranza che, a trent’anni dalle stragi di Capaci e via D’Amelio, nella consapevolezza che la partita non è ancora finita.

Teatro delle Spiagge (Via del Pesciolino 26 – Firenze)
Biglietti: intero 12€ | ridotto 10€
www.teatridimbarco.it

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