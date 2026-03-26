Replica del 21 marzo 2026

All’STM Studio prosegue il ciclo “preparate i fazzoletti” con un titolo molto intenso e toccante: “L’Attimo Fuggente“. Tratto dal famoso film vincitore di numerosi premi con protagonista Robin Williams, lo spettacolo torna a Milano dopo il debutto della versione italiana al Teatro Arcimboldi nel 2022.

LA SCENOGRAFIA

Essendo il palco visibile dal pubblico a 360°, la scenografia è essenziale, e in questo caso ancora di più rispetto a “Next to Normal”. Ci sono solo sei sedie, arrangiate in modi e posizioni diverse per caratterizzare ciascun luogo dove è ambientata la storia (la classe, la mensa, il ritrovo della Setta dei Poeti Estinti). Anche le luci hanno la loro rilevanza per dare più o meno tensione alle scene. L’effetto più lampante lo troviamo quando Neil si cimenta nel ruolo di Puck e durante il momento tragico che ne consegue, quando l’occhio di bue ne evidenzia la drammaticità.

IL CAST

Dello spettacolo sono arrivate appieno tutte le emozioni grazie al cast che ha regalato una performance precisa e commovente. Linda Caterina Fornari interpreta Chris, la fidanzata di Knox, presente solo in qualche breve scena. Alessandro Rizza è Steven Meeks, di cui in realtà nel corso della narrazione non ci viene raccontato molto. Il suo personaggio è un giovane fedele ai compagni, che sostiene e supporta le scelte del gruppo. Andrea Ciampi è Richard Cameron, che fa parte del gruppo, ma tende sempre a essere un po’ polemico… E infatti sarà lui il primo a spifferare al direttore tutto sui compagni e il professore dissidente.

Marco Possi veste i panni di Knox Overstreet, il ragazzo alle prese con il suo primo innamoramento. Nonostante i suoi amici si prendano bonariamente gioco di lui, Knox a un certo punto prende il coraggio a due mani e riesce a conquistare la sua amata Chris. Pietro Lancello è Charlie Dalton, il più ribelle e sfrontato del gruppo e l’amico che non tradisce mai gli amici e le promesse fatte. Matteo Pilia interpreta Todd Anderson, il cui percorso di crescita è uno dei più evidenti. All’inizio fatica ad aprire bocca persino con i suoi coetanei, eppure sul finale è lui a dare il via al gesto sovversivo che chiude lo spettacolo. Leonardo Della Bianca è Neil Perry, lo studente modello, ma con un grande sogno ostacolato dalla famiglia. Il suo impegno per renderli orgogliosi di lui sembra che non basti mai, e questo lo porta a prendere una decisione drastica.

Marco Massari e Daniele Bacci portano in scena l’autorità e la rigidità, nei panni rispettivamente del direttor Nolan e del signor Perry. La resistenza, invece, è rappresentata dal professor Keating, interpretato con grande trasporto da Massimiliano Perticari. Questo insegnante appassionato si trova tra due fuochi: da un lato, vuole educare i ragazzi a dare valore alla propria libertà e alle proprie opinioni, dall’altro non può dare troppo nell’occhio per non sfidare l’autorità.

I TEMI

“L’Attimo Fuggente” ha una storia profonda, che fa riflettere lo spettatore e lo fa uscire dal teatro diverso, pieno di dubbi e domande. Centrale è il tema della libertà, dell’impegno a pensare fuori dagli schemi, sempre facendo attenzione a non pestare i piedi a chi detiene il potere. L’autodeterminazione, la capacità di decidere per sé, è fondamentale per capire dove si vuole andare e chi si è davvero, senza dipendere dalle costrizioni e dalle aspettative altrui. L’amicizia, soprattutto in giovane età, può essere un grande stimolo per prendere coraggio e cimentarsi in nuove sfide. L’onestà e la fedeltà a un’idea oppure a persone a noi care e che stimiamo, infine, sono indispensabili per renderci migliori.

Grazie a questi valori, la tensione emotiva cresce nel corso di tutta la narrazione, per raggiungere l’apice sul finale. Gli studenti che hanno interiorizzato gli insegnamenti del professore gli dimostrano lealtà e gratitudine in piedi sulla sedia al grido di “Oh Capitano, mio Capitano!” e Keating guarda ciascuno di loro negli occhi con commozione e orgoglio. È un momento magico, che non emoziona solo il pubblico in sala, ma anche gli attori coinvolti.

Oggi più che mai, in un mondo in cui ci sentiamo una persona tra tante, “L’Attimo Fuggente” lancia messaggi importanti, come la nostra unicità. E grazie alla poesia e in particolare alle parole di Walt Whitman, usciamo da teatro consapevoli di avere una risposta quando, oggi più che mai, nella quotidianità ci capita di chiederci cosa ci sia di buono nel vivere. “Che tu sei qui – che la vita esiste, e l’identità. Che il potente spettacolo continua, e tu puoi contribuirvi con un verso”.

Simona Zanoni