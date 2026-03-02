PABLO TRINCIA

L’Uomo Sbagliato – Un’inchiesta dal vivo

TAM TEATRO ARCIMBOLDI MILANO

2 febbraio 2026 – ore 21.00

9 e 30 marzo 2026 – ore 21.00

25 maggio 2026 – ore 21.00

23 e 24 Settembre 2026 – ore 21.00

Dopo l’eccezionale accoglienza del pubblico all’apertura vendite del tour, “L’Uomo Sbagliato – Un’inchiesta dal vivo”, il progetto teatrale di Pablo Trincia, arriva anche al TAM Teatro Arcimboldi Milano con cinque appuntamenti speciali, confermandosi come uno degli eventi più attesi della stagione teatrale. Appuntamento per il 2 febbraio, 9 e 10 marzo, 25 maggio 2026. Aggiunte, a grande richiesta, le repliche del 23 e 24 settembre 2026. Il pubblico ha risposto con grande entusiasmo a questo esperimento narrativo che unisce giornalismo d’inchiesta e linguaggio teatrale. Pablo Trincia, uno dei più talentuosi narratori del nostro tempo con “L’Uomo Sbagliato” ricostruisce sul palco la drammatica vicenda di Ezzeddine Sebai, serial killer che nel 2006 ha confessato 14 omicidi, molti dei quali già attribuiti – ingiustamente – ad altri imputati. Un racconto sconvolgente su un caso di malagiustizia che ha distrutto la vita di diverse persone.

La tournée, che è partita il 13 dicembre 2025, attraverserà i principali teatri italiani, accompagnando il pubblico dentro una storia oscura e una verità scomoda.

“Porterò a teatro un terribile caso di cronaca giudiziaria – spiega Trincia – una vicenda piena di errori investigativi che hanno avuto conseguenze pesantissime su intere famiglie già indebolite dalla povertà e dall'indigenza. L’idea è quella di trascinare il pubblico dentro alla storia, di fargli vivere un viaggio attraverso le ombre della malagiustizia italiana, per uscire dal teatro con la testa piena di domande e il cuore colmo di indignazione.” Con la sua voce e la sua scrittura, lo spettacolo accompagnerà il pubblico in un viaggio tra documenti processuali, testimonianze e immagini d’archivio che svelano una delle più inquietanti pagine della cronaca giudiziaria italiana. “L’Uomo Sbagliato – Un’inchiesta dal vivo” rappresenta un punto di svolta nel modo di raccontare la realtà: un teatro civile, diretto e necessario, che continua ad aggiungere tappe in tutta Italia.

“L’UOMO SBAGLIATO – Un’inchiesta dal vivo” è scritto da Debora Campanella e Pablo Trincia, con il contributo di Martina Cataldo. Prodotto e distribuito da: Gianluca Bonanno e Vincenzo Berti per Ventidieci e Stefano Francioni Produzioni. Management: Isa Arrigoni.

