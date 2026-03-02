Al Teatro Donnafugata di Ragusa Ibla il passato dialoga con il presente. Il 7 e 8 marzo va in scena “Le tre D di Socrate. Dubbio, Daimon, Desiderio – conosci te stesso e diventa chi sei”, un intreccio di parole, musica e filosofia di e con Cristina Dell’Acqua e Laura Valente.

RAGUSA – Al Teatro Donnafugata la saggezza antica sarà specchio del nostro tempo, delle nostre inquietudini e della necessità di riconoscerci e reinventarci. Sabato 7 marzo alle ore 20.30 e domenica 8 marzo alle ore 18.30 arrivano Cristina Dell’Acqua e Laura Valente, che portano a Ragusa Ibla “Le 3D di Socrate. Dubbio, Daimon, Desiderio – conosci te stesso e diventa chi sei”, uno spettacolo che fonde parola, musica e filosofia, restituendo al pubblico un Socrate sorprendentemente contemporaneo. Figura enigmatica e luminosa, il filosofo risorge in scena come un tesoro nascosto da riscoprire. Cristina Dell’Acqua, scrittrice, docente e divulgatrice, conduce il pubblico in un viaggio nel mondo greco e dentro se stessi: perché il pensiero socratico, pur essendo antico, è ancora oggi un’ancora, una bussola, un invito a vivere con autenticità. Accanto a lei, la cantautrice Laura Valente, già splendida voce dei Matia Bazar, intreccia musica e parola attraverso interventi vocali originali in un dialogo sensibile e profondissimo, per una filosofia viva e vibrante, capace di attraversare i secoli per parlare al presente. Ricerca, libertà, dialogo, dubbio: i pilastri dell’insegnamento di Socrate compongono una formula non scritta ma viva, attualissima. Una formula che affida alla conoscenza di sé la chiave per diventare pienamente ciò che siamo. Lo spettacolo, tratto dal libro “La Formula di Socrate. Conosci te stesso e diventa chi sei” di Cristina Dell’Acqua, è così un percorso che scava nel cuore del pensiero socratico, riportandolo a una dimensione intima, umana, accessibile.



«”Le 3D di Socrate” porta al centro della scena quel dialogo tra passato e presente che da sempre guida la nostra visione artistica – dichiarano Vicky e Costanza Di Quattro, direttrici artistiche del Teatro Donnafugata – Cristina Dell’Acqua e Laura Valente, con sensibilità differenti ma profondamente complementari, creano un ponte tra la voce di Socrate e le domande di oggi. È uno spettacolo che invita a fermarsi, ad ascoltare, a ritrovare il coraggio di guardarsi dentro. Ed è questo ciò che vogliamo offrire al nostro pubblico: occasioni di bellezza che generano pensiero». La messinscena dello spettacolo sarà accompagnata da un aperitivo offerto nel foyer del teatro.