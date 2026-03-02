dal 3 all’8 marzo dal martedì al venerdì h 21, sabato h 19 e domenica h 17

STAGIONE TEATRALE 2025 2026

ORLANDO

Andrea De Rosa / Fabrizio Sinisi / Anna Della Rosa / Virginia Woolf

TPE Teatro Astra

dal romanzo di Virginia Woolf

e dal carteggio tra Virginia Woolf e Vita Sackville-West Scrivi sempre a mezzanotte

(Donzelli)

drammaturgia Fabrizio Sinisi

traduzione Nadia Fusini

regia Andrea De Rosa

con Anna Della Rosa (Premio Hystrio all’Interpretazione 2025)

scene Giuseppe Stellato

luci Pasquale Mari

suono G.U.P. Alcaro

costumi Ilaria Ariemme

aiuto regia Paolo Costantini

musica di scena Sinfonia n.6 (Patetica) di Čajkovskij

produzione TPE – Teatro Piemonte Europa

durata 60 min – guarda il trailer https://youtu.be/cuUC9GD27Zg

Il 9 ottobre del 1927, Virginia Woolf scrive una lettera all’amata Vita Sackville-West:

“Supponi che Orlando si riveli essere Vita e che sia tutto su di te e la lussuria della tua

carne e la seduzione della tua mente… ti secca? Di’ sì o no”. Vita non si sottrae, accettando

di diventare oggetto, musa, modello e interlocutrice di uno dei romanzi più originali della

letteratura moderna. La scrittura di Orlando nasce così: come un omaggio d’amore, un atto

di gioia offerto a una donna e al mondo. Intersecandosi continuamente con la vita della

scrittrice, in un enigmatico intreccio tra opera e biografia, la vicenda di Orlando – nato uomo

nel XVI secolo, vissuto per più di quattrocento anni, e mistericamente transitato nel

Femminile – si trasforma in questo spettacolo in un inno all’estasi ma anche all’ossessione

della letteratura: una lunga, straordinaria lettera d’amore in forma di romanzo.

“Oltre che un classico di sconvolgente attualità, Orlando è un inno alla gioia esuberante

dell’avventura, alla libertà, al godimento sessuale; un manifesto alla possibilità di

prenderselo, il piacere, secondo modelli alternativi alle leggi del conformismo patriarcale.”

Nadia Fusini

“L’identità è un fantasma. Dal momento in cui cominciamo a definirci come esseri umani

adulti, stabiliamo dei confini entro i quali ci rintaniamo. Ma, per fortuna o per avventura, la

vita spazza via tutto e travolge quegli steccati che tanto pazientemente avevamo costruito

per proteggerci. Trascinati dalla inesauribile vitalità del suo Orlando, Virginia Woolf ci invita

a viaggiare nello spazio e nel tempo, a oltrepassare quello steccato che ci tiene imprigionati

nella trappola dell’identità, del maschile, del femminile, e di tutte quelle convenzioni che

sono solo il frutto del tempo in cui viviamo.”

Andrea De Rosa

“Può un’opera letteraria essere al contempo una lettera d’amore? Orlando dimostra di sì:

uno dei più straordinari romanzi del Novecento è anche la più spericolata lettera d’amore

che la storia ricordi. Un vero e proprio monumento di parole che Virginia Woolf erige a e per

l’amata Vita Sackville-West – scrittrice e poetessa con cui Woolf ebbe una lunga relazione e

un intenso sodalizio. Un amore che abbiamo voluto rendere ancora più esplicito,

punteggiando la drammaturgia del romanzo con brani dell’epistolario a Vita. Orlando è un

inno a Vita e alla Vita, nonché la testimonianza di una speranza estrema: mentre la vita dei

corpi finisce, quella delle parole è più lunga e diversa – abbatte i confini dei sessi, delle

identità, perfino della morte.”

Fabrizio Sinisi / drammaturgia

“La luce di Orlando è la luce bianca del cielo di una mattina radiosa. La luce di Orlando è la

luce bianca della carta da scrivere, prima di cominciare. Questi i pensieri che hanno guidato

la disposizione del grappolo di proiettori tra i quali si innalza il tronco robusto di un albero

senza chioma, come poeticamente disegnato da Giuseppe Stellato. Sono anzi sia la chioma

che il cielo sotto il quale stanno Orlando, Virginia, Anna ed il suo pubblico assorto ad

ascoltarla. Mi piace pensare che sia tutta quella luce bianca a condensarsi e raggiungere il

suolo trasformandosi in carta, in tanti fogli bianchi che attendono che le parole si

trasformino in segni. Ancora una volta la luce è convocata a testimoniare e rendere

possibile che l’astrazione si trasformi sulla scena in realtà da abitare. “Orlando alzò gli occhi

e vide qualcosa di astratto che sta tra le colline o nel cielo oltre il quale non c’è nulla che

conti; in cui io riposo e continuerò a esistere. Questa cosa io chiamo realtà.” (Virginia Woolf

– Diari)”

Pasquale Mari / luce

“Immaginare uno spazio scenico che accogliesse le parole scritte da Virginia Woolf per

Orlando, è stata una sfida per nulla semplice. Un testo che, tra le altre cose, racconta

proprio la difficoltà della parola di descrivere la natura, la bellezza. Alla fine, tutto confluiva

qui, nella ricerca di un connubio, di un punto d’incontro tra natura e letteratura, tra la

bellezza di un albero e il fallimento di qualsiasi forma d’arte che provi a raccontare questa

bellezza. E quindi un tronco di quercia in mezzo ad un prato quadrato, un albero la cui

chioma è fatta da luci, tralicci, americane: una fetta di realtà trasportata in uno spazio

teatrale, quel luogo magico dove da un albero, al posto di una foglia, può cadere un foglio

bianco…”

Giuseppe Stellato / spazio scenico

“Il suono, lontano e intimo, di una campana scandisce un tempo indefinito e sospeso. Una

musica nasce da quelle pagine così tormentate e vitali; è la Sinfonia n. 6 (Patetica) di

Čajkovskij. L’ultima.”

G.U.P. Alcaro / musica

“Un abito veste e spesso determina, un costume teatrale veste e crea mondi. In scena c’è

Virginia Woolf e il momento in cui visse, ma anche un blu polveroso che ricorda il vasto

cielo comune a tutte le epoche, una seta impalpabile e ariosa che rimanda ai fasti del ‘500,

un cinturone maschile e una gonna femminile pronta a gonfiarsi a ogni danzante giravolta. Il

costume accompagna discretamente il racconto di un’anima appassionata e in ricerca di sé

grazie ai piccoli dettagli che lo compongono, senza troppo definire e chiudere, mettendosi in

dialogo con il corpo l’attrice che lo veste e lo sveste – magnificamente – e con il vasto e

concettuale spazio che li contiene entrambi.”

Ilaria Ariemme / costumi

