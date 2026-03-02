dal 3 all’8 marzo dal martedì al venerdì h 21, sabato h 19 e domenica h 17
STAGIONE TEATRALE 2025 2026
dal 3 all’8 marzo dal martedì al venerdì h 21, sabato h 19 e domenica h 17
ORLANDO
Andrea De Rosa / Fabrizio Sinisi / Anna Della Rosa / Virginia Woolf
TPE Teatro Astra
dal romanzo di Virginia Woolf
e dal carteggio tra Virginia Woolf e Vita Sackville-West Scrivi sempre a mezzanotte
(Donzelli)
drammaturgia Fabrizio Sinisi
traduzione Nadia Fusini
regia Andrea De Rosa
con Anna Della Rosa (Premio Hystrio all’Interpretazione 2025)
scene Giuseppe Stellato
luci Pasquale Mari
suono G.U.P. Alcaro
costumi Ilaria Ariemme
aiuto regia Paolo Costantini
musica di scena Sinfonia n.6 (Patetica) di Čajkovskij
produzione TPE – Teatro Piemonte Europa
durata 60 min – guarda il trailer https://youtu.be/cuUC9GD27Zg
Il 9 ottobre del 1927, Virginia Woolf scrive una lettera all’amata Vita Sackville-West:
“Supponi che Orlando si riveli essere Vita e che sia tutto su di te e la lussuria della tua
carne e la seduzione della tua mente… ti secca? Di’ sì o no”. Vita non si sottrae, accettando
di diventare oggetto, musa, modello e interlocutrice di uno dei romanzi più originali della
letteratura moderna. La scrittura di Orlando nasce così: come un omaggio d’amore, un atto
di gioia offerto a una donna e al mondo. Intersecandosi continuamente con la vita della
scrittrice, in un enigmatico intreccio tra opera e biografia, la vicenda di Orlando – nato uomo
nel XVI secolo, vissuto per più di quattrocento anni, e mistericamente transitato nel
Femminile – si trasforma in questo spettacolo in un inno all’estasi ma anche all’ossessione
della letteratura: una lunga, straordinaria lettera d’amore in forma di romanzo.
“Oltre che un classico di sconvolgente attualità, Orlando è un inno alla gioia esuberante
dell’avventura, alla libertà, al godimento sessuale; un manifesto alla possibilità di
prenderselo, il piacere, secondo modelli alternativi alle leggi del conformismo patriarcale.”
Nadia Fusini
“L’identità è un fantasma. Dal momento in cui cominciamo a definirci come esseri umani
adulti, stabiliamo dei confini entro i quali ci rintaniamo. Ma, per fortuna o per avventura, la
vita spazza via tutto e travolge quegli steccati che tanto pazientemente avevamo costruito
per proteggerci. Trascinati dalla inesauribile vitalità del suo Orlando, Virginia Woolf ci invita
a viaggiare nello spazio e nel tempo, a oltrepassare quello steccato che ci tiene imprigionati
nella trappola dell’identità, del maschile, del femminile, e di tutte quelle convenzioni che
sono solo il frutto del tempo in cui viviamo.”
Andrea De Rosa
“Può un’opera letteraria essere al contempo una lettera d’amore? Orlando dimostra di sì:
uno dei più straordinari romanzi del Novecento è anche la più spericolata lettera d’amore
che la storia ricordi. Un vero e proprio monumento di parole che Virginia Woolf erige a e per
l’amata Vita Sackville-West – scrittrice e poetessa con cui Woolf ebbe una lunga relazione e
un intenso sodalizio. Un amore che abbiamo voluto rendere ancora più esplicito,
punteggiando la drammaturgia del romanzo con brani dell’epistolario a Vita. Orlando è un
inno a Vita e alla Vita, nonché la testimonianza di una speranza estrema: mentre la vita dei
corpi finisce, quella delle parole è più lunga e diversa – abbatte i confini dei sessi, delle
identità, perfino della morte.”
Fabrizio Sinisi / drammaturgia
“La luce di Orlando è la luce bianca del cielo di una mattina radiosa. La luce di Orlando è la
luce bianca della carta da scrivere, prima di cominciare. Questi i pensieri che hanno guidato
la disposizione del grappolo di proiettori tra i quali si innalza il tronco robusto di un albero
senza chioma, come poeticamente disegnato da Giuseppe Stellato. Sono anzi sia la chioma
che il cielo sotto il quale stanno Orlando, Virginia, Anna ed il suo pubblico assorto ad
ascoltarla. Mi piace pensare che sia tutta quella luce bianca a condensarsi e raggiungere il
suolo trasformandosi in carta, in tanti fogli bianchi che attendono che le parole si
trasformino in segni. Ancora una volta la luce è convocata a testimoniare e rendere
possibile che l’astrazione si trasformi sulla scena in realtà da abitare. “Orlando alzò gli occhi
e vide qualcosa di astratto che sta tra le colline o nel cielo oltre il quale non c’è nulla che
conti; in cui io riposo e continuerò a esistere. Questa cosa io chiamo realtà.” (Virginia Woolf
– Diari)”
Pasquale Mari / luce
“Immaginare uno spazio scenico che accogliesse le parole scritte da Virginia Woolf per
Orlando, è stata una sfida per nulla semplice. Un testo che, tra le altre cose, racconta
proprio la difficoltà della parola di descrivere la natura, la bellezza. Alla fine, tutto confluiva
qui, nella ricerca di un connubio, di un punto d’incontro tra natura e letteratura, tra la
bellezza di un albero e il fallimento di qualsiasi forma d’arte che provi a raccontare questa
bellezza. E quindi un tronco di quercia in mezzo ad un prato quadrato, un albero la cui
chioma è fatta da luci, tralicci, americane: una fetta di realtà trasportata in uno spazio
teatrale, quel luogo magico dove da un albero, al posto di una foglia, può cadere un foglio
bianco…”
Giuseppe Stellato / spazio scenico
“Il suono, lontano e intimo, di una campana scandisce un tempo indefinito e sospeso. Una
musica nasce da quelle pagine così tormentate e vitali; è la Sinfonia n. 6 (Patetica) di
Čajkovskij. L’ultima.”
G.U.P. Alcaro / musica
“Un abito veste e spesso determina, un costume teatrale veste e crea mondi. In scena c’è
Virginia Woolf e il momento in cui visse, ma anche un blu polveroso che ricorda il vasto
cielo comune a tutte le epoche, una seta impalpabile e ariosa che rimanda ai fasti del ‘500,
un cinturone maschile e una gonna femminile pronta a gonfiarsi a ogni danzante giravolta. Il
costume accompagna discretamente il racconto di un’anima appassionata e in ricerca di sé
grazie ai piccoli dettagli che lo compongono, senza troppo definire e chiudere, mettendosi in
dialogo con il corpo l’attrice che lo veste e lo sveste – magnificamente – e con il vasto e
concettuale spazio che li contiene entrambi.”
Ilaria Ariemme / costumi
Teatro Vascello Via Giacinto Carini 78
Monteverde Roma
ORARI spettacoli
dal lunedì al venerdì h.21
sabato h.19
domenica h.17
BIGLIETTERIA
intero € 25
over 65 € 20
cral e convenzioni € 18
studenti € 16
le card libere a 6 spettacoli e le card love sono valide fino al 24 maggio 2026, ultima
replica dell'ultimo spettacolo in cartellone. Gli abbonamenti e le card sono nominativi
ma cedibili
Card libera (6 spettacoli a scelta su tutta la programmazione) € 108 acquista on line
https://www.vivaticket.com/it/ticket/card-libera-6-spettacoli/268840
Card love (2 spettacoli a scelta su tutta la programmazione per 2 persone -4 ingressi) € 72
Acquista on line https://www.vivaticket.com/it/ticket/card-love-2-spettacoli-per-2-
persone-4-ingressi/268841
#Drammaturgia Contemporanea #Prosa #Danza #Musica #Concerti #FestivaL #Eventi
#Laboratori
