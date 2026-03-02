Giovanni Battista Lulli

Le Carnaval – Mascarade, 1675

Sabato 7 marzo alle ore 20 il maestro Federico Maria Sardelli – alla guida dell’ Orchestra Modo Antiquo e del Coro de I Musici del Gran Principe – torna al Teatro del Maggio per l’esecuzione dell’ultima comédie-ballet di Giovanni Battista Lulli: “Le Carnaval – Mascarade, 1675”, eseguita in quest’occasione in forma di concerto.

Con il sostegno di Fondazione CR Firenze

In collaborazione con Modo Antiquo, Istituto Lulli, I Musici del Gran Principe

Firenze, 2 marzo 2026 – Il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino In collaborazione con Modo Antiquo, Istituto Lulli e I Musici del Gran Principe presenta uno straordinario appuntamento di musica: Le Carnaval, Mascarade Royale di Giovanni Battista Lulli, la rappresentazione in forma di concerto dell’ultima commedia-balletto del compositore francese. Lo spettacolo è in programma nella Sala Zubin Mehta il 7 marzo alle ore 20 . Con le recentissime esecuzioni di Ferrara e Modena, si tratta di una proposta come novità mondiale assoluta in tempi moderni.

Questa “mascarade” reale, rappresentata per la prima volta nel 1675 alla corte di Luigi XIV – il Re Sole – e al Palais-Royal, costituisce una rarissima gemma del repertorio barocco: dieci entrées indipendenti tra loro che, in quanto tali, durante l’esecuzione al Maggio verranno presentate ognuna al pubblico dal maestro Sardelli. Dieci entrées che celebrano in modo solenne ma pure divertente il Carnevale, attraverso un continuo gioco di metamorfosi e ripropongono alcuni dei maggiori successi delle comédies-ballets del medesimo periodo, da Le Bourgeois Gentilhomme a Monsieur de Pourceaugnac, in una forma di concerto che ne valorizza l’essenza musicale e teatrale e celebra la vitalità del barocco sempre capace di sorprendere e incantare.

Sul podio il maestro Federico Maria Sardelli, alla testa dell’Orchestra Modo Antiquo e del Coro de I Musici del Gran Principe. Lo spettacolo è presentato nell’edizione critica a cura di Bernardo Ticci (BTE2025) e adattata da Sardelli. Con Le Carnaval, Mascarade Royale, il Maggio e Federico Maria Sardelli proseguono l’impegno nella riscoperta di capolavori del passato, offrendo al pubblico fiorentino e internazionale un’occasione unica di ascolto e di esperienza teatrale nel segno della grande tradizione musicale europea. Il maestro Federico Maria Sardelli e il maestro Samuele Lastrucci – al suo fianco come assistente direttore e maestro del coro – tornano così al Maggio dopo uno spettacolo dedicato proprio a Lulli: l’ultima esibizione è stata nell’aprile dello scorso anno per il Gran Gala Lulli, che ha visto protagonisti anche in quell’occasione l’Orchestra Modo Antiquo e il Coro de I Musici del Gran Principe.

Il cast vocale di Le Carnaval, Mascarade Royale vede la partecipazione di eccellenze del repertorio vocale barocco: Valeria la Grotta è la Première dessus; Giuseppina Bridelli è la Deuxième dessus e Philippe Talbot è l’ Haute-contre. Il Taille è Cyril Auvity; Francesco Masilla e Samy Timin sono i Première basse e Alexandre Baldo è il Deuxième basse.

L’Istituto Lulli ringrazia la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, che anche per questa iniziativa rinnova il proprio determinante sostegno, proseguendo una collaborazione avviata con successo già lo scorso anno e confermando una sensibile attenzione ai progetti di ricerca e valorizzazione del patrimonio musicale. “È una grande felicità riportare a Firenze un Lulli inedito e appena riscoperto grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio”, dichiara Federico Maria Sardelli, sottolineando il valore di un intervento che rende possibile restituire alla Città una pagina significativa della sua storia culturale. “Il rinnovo di questo sostegno rappresenta per noi un riconoscimento importante”, aggiunge Samuele Lastrucci, “e testimonia la fiducia accordata al lavoro scientifico e artistico dell’Istituto Lulli”. Un ringraziamento particolare va alla dottoressa Barbara Tosti, Responsabile del Settore Arte, Attività e Beni Culturali della Fondazione, per l’attenzione e la competenza con cui segue e incoraggia progettualità volte alla diffusione e alla condivisione della cultura sul territorio.

Lo spettacolo

Il 17 ottobre 1675, l’opéra-balletto di Lulli intitolata Le Carnaval venne rappresentata a corte e poi al Palais-Royal. Scritto su testi di Molière, Isaac de Benseoirade e Philippe Quinault, essa era composta da nove voci, ciascuna delle quali riprendeva i maggiori successi delle opere precedenti: Le Bourgeois Gentilhomme, Les Noces de Village, Monsieur de Pourceaugnac e Le Ballet de Flore. Il libretto fu pubblicato lo stesso anno e descrive lo spettacolo “Appare Carnaval, vestito in modo da renderlo riconoscibile su un piccolo trono in fondo al teatro. È circondato dal suo consueto seguito, vestito con la sua livrea e composto da un gran numero di persone che cantano e suonano diversi tipi di strumenti. I violini che lo seguono cominciano a celebrare il suo ritorno e Lui stesso, con una storia che canta, eccita i festaioli che lo accompagnano, per liberare il più grande dei monarchi dalle sue gloriose fatiche”.

La locandina :

LE CARNAVAL – MASCARADE, 1675

—

Edizione critica a cura di Bernardo Ticci – BTE2025

Direttore Federico Maria Sardelli

Assistente direttore e Maestro del Coro Samuele Lastrucci

Orchestra Modo Antiquo

Coro de I Musici del Gran Principe

—

Première dessus Valeria la Grotta

Deuxième dessus Giuseppina Bridelli

Haute-contre Philippe Talbot

Taille Cyril Auvity

Première basse Francesco Masilla e Samy Timin

Deuxième basse Alexandre Baldo

