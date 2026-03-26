Teatro del Lido, Donne in tempo di guerra

venerdì 27 marzo ore 21 – ingresso gratuito

Venerdì 27 marzo alle ore 21 al Teatro del Lido di Ostia va in scena Donne in tempo di guerra, l’esito scenico del progetto La casa di ciascuna, un percorso artistico e sociale che utilizza il teatro come strumento di cura, inclusione e partecipazione civica. Nato da un’idea di Caterina Vertova, La casa di ciascuna è uno spazio dedicato alle donne che attraversano momenti di fragilità personale, sociale, economica: un luogo in cui l’arte diventa occasione di ascolto, riscatto e costruzione di comunità.

La casa di ciascuna costruisce percorsi collettivi in cui il lavoro di training su corpo, voce e improvvisazione permette alle partecipanti di trasformare esperienze personali in materia poetica condivisa. Il progetto opera in particolare nei territori periferici di Roma, dove molte donne – migranti, madri sole, pazienti oncologiche, vittime di violenza o giovani in cerca di una propria identità culturale – vivono condizioni di vulnerabilità e spesso non trovano spazi pubblici in cui esprimersi.

Da qui nasce La casa di ciascuna e Donne in tempo di guerra, la restituzione scenica del percorso realizzato quest’anno al Teatro del Lido, ha coinvolto 24 donne del territorio in un cammino di ricerca e scoperta guidato da Caterina Vertova, supportata dalle professionalità di Oretta Bizzarri, Maria Grazia Sarandrea e Selene Gandini.

Nello spettacolo il racconto della guerra si intreccia con quello della resistenza femminile, non solo come fatto storico ma come condizione esistenziale. Le donne portano in scena storie, memorie e frammenti di esperienza che parlano di cicatrici invisibili, di lotte intime e di una continua ricerca di dignità. Il lavoro dialoga anche con alcuni passaggi de L’anima buona di Sezuan di Bertolt Brecht, che diventano occasione per interrogarsi sulla possibilità di restare umani in un mondo attraversato da conflitti.

Se la guerra distrugge, il teatro ricostruisce; se la guerra spezza, il teatro ricuce. È in questo gesto collettivo che prende forma la “casa” evocata dal progetto: un luogo simbolico e reale insieme, dove le donne possono ritrovare la propria voce e riconoscersi come soggetti attivi della comunità.

Con Donne in tempo di guerra, La casa di ciascuna rinnova il proprio impegno nel territorio: promuovere parità, contrastare discriminazioni e creare spazi culturali in cui l’arte diventi strumento di relazione, consapevolezza e cambiamento sociale.

Il Teatro del Lido di Ostia è parte del sistema Teatri in Comune di Roma Capitale – Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria con il coordinamento gestionale di Zètema Progetto Cultura.

venerdì 27 marzo ore 21

La casa di ciascuna

DONNE IN TEMPO DI GUERRA

direzione artistica e messa in scena Caterina Vertova

docenti Oretta Bizzarri, Selene Gandini, Maria Grazia Sarandrea

interpreti partecipanti al laboratorio La casa di ciascuna

assistente Cristina Pensiero

coordinatrice di progetto per Engagement Femminile: Anna Rosaria Forno

ingresso gratuito